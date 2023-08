W ocenie resortu rosyjskie wojska decydują się na wykorzystanie bezzałogowców również dlatego, że ich siła rażenia jest mniejsza, niż rakiet. Moskwa stara się w ten sposób uniknąć omyłkowego uderzenia w terytorium państwa NATO.

17:35

Udział przedstawiciela Chin w rozmowach w Arabii Saudyjskiej o Ukrainie to "super przełom" - ocenił szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Stwierdził, że Rosja "zwariuje" w związku z tym, że na spotkaniu będzie przedstawiciel Chin.

"Chcemy, żeby Chiny wzięły udział w szczycie formuły pokojowej. Wiadomość o tym, że Chiny delegują Li Huia do Dżuddy to super przełom" - powiedział Kułeba.

Jak dodał, istotną rolę w tej decyzji odegrała Arabia Saudyjska oraz rozmowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z następcą tronu Arabii Saudyjskiej księciem Muhammadem ibn Salmanem.

"Arabia Saudyjska zaangażowała Chiny i jest to historyczne zwycięstwo" - ocenił ukraiński minister.

Stwierdził, że Rosja "zwariuje" w związku z tym, że na spotkaniu będzie przedstawiciel rządu ChRL.

W piątek chińskie MSZ poinformowało, że specjalny wysłannik rządu ChRL ds. euroazjatyckich Li Hui będzie uczestniczył w Arabii Saudyjskiej w rozmowach o pokoju na Ukrainie. W ten weekend w Dżuddzie spotkają się przedstawiciele około 40 państw, aby omówić wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

"Jednym z głównych celów tej rundy negocjacji będzie ostateczne ustalenie wspólnego zrozumienia, czego dotyczy 10 punktów" planu pokojowego prezydenta Zełenskiego - powiedział wcześniej agencji Reutera Ihor Żowkwa, wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta.

17:16

Rosyjskie reklamy w internecie w Kazachstanie namawiające do wstąpienia do rosyjskiej armii to element wojny informacyjnej - uważa Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez agencję Ukrinform.

"Główny cel to nie rekrutacja. Rekrutację prowadzą w innych miejscach, często u siebie na terytoriach nie tak oddalonych. To informacyjna operacja przeciwko Kazachstanowi" - ocenił Jusow.

"Nie wykluczamy, że odrębne jednostki mogą być wszędzie. Ale ogólnie masowego sukcesu ta kampania nie będzie mieć i raszyści (Rosjanie) to doskonale wiedzą" - dodał.

Zaznaczył, że kampania jest elementem wojny informacyjnej przeciwko Kazachstanowi i Ukrainie. To próba zdestabilizowania sytuacji i wciągnięcia obywateli Kazachstanu w wojnę oraz doprowadzenie do tego, że władze tego kraju będą musiały komentować sprawy związane z wojną albo podejmować jakieś decyzje - powiedział przedstawiciel HUR.

16:45

Specjalny wysłannik rządu ChRL ds. euroazjatyckich Li Hui będzie uczestniczył w Arabii Saudyjskiej w rozmowach o pokoju na Ukrainie - przekazało chińskie MSZ. W ten weekend w Dżuddzie spotkają się przedstawiciele około 40 państw, aby omówić wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Rozmowy w Dżuddzie odbędą się w sobotę i niedzielę na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i innych wysokich rangą oficjeli. Nie będzie w nich uczestniczyła delegacja Rosji.

"Chiny są gotowe współpracować ze społecznością międzynarodową, aby nadal odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie" - przekazał Wang Wenbin, rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych.

Li Hui odbył w połowie maja cykl wizyt w Europie, podczas których odwiedził Ukrainę, Polskę, Francję, Niemcy i Rosję. Ten były ambasador w Moskwie jest najwyższym rangą przedstawicielem władz ChRL, który odwiedził Ukrainę od początku inwazji zbrojnej Rosji na ten kraj w lutym 2022 roku.

"Jednym z głównych celów tej rundy negocjacji będzie ostateczne ustalenie wspólnego zrozumienia, czego dotyczy 10 punktów" planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - powiedział wcześniej agencji Reutera Ihor Żowkwa, wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta.

16:09

Rozpoczęły się negocjacje między USA i Ukrainą o długoterminowych zobowiązaniach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy, ogłoszonych podczas szczytu NATO w Wilnie - poinformował Departament Stanu. Trwające od czwartku rozmowy mają skupić się na zapewnieniu Ukrainie sił zbrojnych zdolnych do obrony przed rosyjską agresją i odstraszania Moskwy.

Jak podał resort w komunikacie, w rozmowach uczestniczą przedstawiciele Departamentu Stanu, Pentagonu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz ich ukraińscy odpowiednicy.

"Nasze dwustronne zobowiązania bezpieczeństwa skupią się na zapewnieniu, by Ukraina miała trwałe siły zdolne do obrony Ukrainy teraz i odstraszania rosyjskiej agresji w przyszłości, na wspieraniu i zwiększaniu efektywności i jawności w instytucjach i przemyśle obronnym Ukrainy i wspieraniu planu reform (...) potrzebnych do poczynienia postępów w kierunku jej euroatlantyckich aspiracji" - napisano w komunikacie.

O rozpoczęciu rozmów poinformował też wcześniej szef administracji prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na Telegramie.

"To symboliczne, że Stany Zjednoczone - nasz największy strategiczny partner - stały się pierwszym krajem, z którym Ukraina rozpoczęła ten proces" - napisał. Dodał, że dwustronne porozumienia mają wzmocnić Ukrainę w jej drodze do NATO i UE.

Choć nie podano miejsca czwartkowego spotkania, zdjęcie zamieszczone przez Jermaka sugeruje, że doszło do niego w Kijowie.

15:31

Bułgarski rząd zaaprobował projekt porozumienia dotyczący przekazania Ukrainie 100 transporterów opancerzonych będących na wyposażeniu bułgarskiego resortu spraw wewnętrznych, by wspomóc Kijów w walce z rosyjską agresją.

Chodzi o pojazdy, które od lat znajdują się w magazynach MSW, część z nich nigdy nie była używana.

Bułgarskie media zauważają, że zostały one nabyte pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, kiedy ówczesne władze Bułgarii obawiały się możliwości masowych rozruchów wywołanych przymusową zmianą nazwisk bułgarskich Turków na wniosek rządzącej partii komunistycznej. Do rozruchów ostatecznie nie doszło.

15:00

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm w kontekście wojny Rosji z Ukrainą o wartości 176 mln euro.

Celem działania jest udzielenie pomocy beneficjentom, którzy obecnie borykają się z niedoborami płynności spowodowanymi obecnym kryzysem geopolitycznym.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. W szczególności: pomoc nie przekroczy 2 mln euro na beneficjenta oraz środki zostaną przyznane nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.

14:35

Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę wydłużającą wiek poboru do służby obowiązkowej. Dolna granica pozostanie bez zmian (18 lat), natomiast górna zostanie podniesiona o trzy lata (z 27 do 30 lat).