Systemy artylerii rakietowej HIMARS są już na Ukrainie - poinformowała wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman. "Zło powróciło, 24 lutego rosyjscy okupanci przyszli na naszą ziemię, lecz walczymy o nowe zwycięstwo; żaden wróg nie jest w stanie złamać naszej woli" - oświadczył Wołodymyr Zełenski w dniu 81. rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Rosjanie zbliżają się do Lisiczańska w obwodzie ługańskim. W Siewierodoniecku trwają walki uliczne. W obwodzie donieckim rosyjskie wojska ostrzelały pociskami kasetowymi odpoczywających na plaży mieszkańców miasta Czasiw Jar. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Najnowsze informacje ze 119. dnia rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji z 22.06.2022 roku.

Ukraiński żołnierz w Siewierodoniecku / OLEKSANDR RATUSHNIAK / PAP/EPA

17:13

Prezydent Chin Xi Jinping, który wygłosił online przemówienie przed rozpoczęciem w Pekinie szczytu państw BRICS, oznajmił, że za kryzys na Ukrainie odpowiada "rozszerzanie sojuszy militarnych". Jak komentuje AFP, chiński przywódca udzielił w ten sposób poparcia Rosji.

Xi wystąpił podczas wideokonferencji poprzedzającej szczyt BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki), który rozpocznie się w czwartek. AFP przypomina, że trzy spośród tych państw - Chiny, Indie i RPA - wstrzymały się od głosowania nad rezolucją ONZ potępiającą inwazję Rosji na Ukrainę. Chiński przywódca oznajmił, że historia wojen światowych i zimnej wojny "dowodzi, iż konfrontacja między blokami hegemonicznymi nie przynosi pokoju, lecz jedynie konflikty i wojnę".

17:04

Rząd Mołdawii zatwierdził przedłożony mu przez MSW dokument wydłużający o 45 dni obowiązywanie w tym kraju stanu wyjątkowego w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Po posiedzeniu rządu gabinet Natalii Gavrility poinformował, że opowiedział się za utrzymaniem stanu wyjątkowego ze względu na to, że wydłuża się konflikt na Ukrainie.

16:49

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak uważa, że władze prorosyjskiego Naddniestrza, separatystycznej enklawy w granicach Mołdawii, nie powinny zaryzykować ataku na ukraińskie terytorium. W rozmowie z kiszyniowskim portalem News Maker zaznaczył, że w sytuacji konfrontacji właśnie naddniestrzańska ludność stałaby się bowiem ofiarą starcia zbrojnego.

Podolak przyznał, że enklawa mogłaby stać się “odskocznią" dla armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie, ale zaznaczył, że lokalni rezydenci mają świadomość tragicznych dla nich samych konsekwencji takiego ataku.

16:41

Kanclerz Olaf Scholz (SPD) zapewnił Ukrainę o dalszym wsparciu ze strony Niemiec i krajów europejskich w walce z rosyjską agresją. Do wsparcia tego zaliczył też broń i szkolenia dla żołnierzy. Przed maratonem szczytów UE, grupy G7 i NATO kanclerz zapewnił, że "Europa jest zjednoczona po stronie narodu ukraińskiego".

16:25

Litwa będzie przygotowana, jeśli Rosja odłączy ją od regionalnej sieci elektroenergetycznej w odwecie za ograniczenie tranzytu niektórych rosyjskich towarów do Kaliningradu - powiedział litewski prezydent Gitanas Nauseda. Dodał, że nie spodziewa się konfrontacji wojskowej z Rosją.

16:23

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oczekuje "znaków solidarności i determinacji" podczas zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Partnerstwo z Rosją, które zostało wyznaczone jako cel strategiczny w 2010 roku, jest "niewyobrażalne" w obliczu agresywnej, imperialistycznej Rosji Putina - powiedział w Bundestagu kanclerz Olaf Scholz.

16:21

Słowacki wywiad wojskowy i cywilna służba wywiadowcza SIS odnotowały w 2021 r. nasilenie działań hybrydowych Rosji na Słowacji - wynika ze sprawozdań tych służb. Wywiadowi wojskowemu udało się rozbić rosyjską siatkę szpiegostwa naukowego i przemysłowego.

16:01

Zło powróciło, 24 lutego rosyjscy okupanci przyszli na naszą ziemię, lecz walczymy o nowe zwycięstwo; żaden wróg nie jest w stanie złamać naszej woli - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z okazji 81. rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na ZSRR.

"Co roku 22 czerwca wspominamy wszystkich poległych podczas II wojny światowej. Czcimy pamięć milionów osób, które straciły życie i tych, których losy zostały złamane. To nie powinno się powtórzyć, lecz tak się stało. (...) Wierzymy w dobro, pokój i sprawiedliwość" - dodał Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

16:00

Systemy artylerii rakietowej HIMARS są już na Ukrainie - powiedziała wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman. Jak dodała, pozwoli to bronić się Ukrainie w "bardziej znaczący sposób".

"Kontynuujemy dostarczanie Ukrainie pomocy wojskowej, a ten bardzo kluczowy system HIMARS MLRS jest teraz na Ukrainie i da jej możliwość bronić się w bardziej znaczący i solidny sposób" - powiedziała Sherman podczas dyskusji na konferencji US-EU Future and Defense Forum w Waszyngtonie. Nie podała więcej szczegółów na ten temat, ale jak dotąd USA zobowiązały się przekazać cztery wyrzutnie tego systemu i ok. 1000 rakiet o zasięgu ok. 70 km. Przedstawiciele administracji zapewniali jednak, że jest to jedynie początkowy zestaw.

15:53

Nałożone na Rosję sankcje w niewielkim stopniu ograniczyły jej dochody ze sprzedaży surowców. Rząd USA chce to zmienić i podczas nadchodzącego szczytu G7 naciskać na ograniczenie cen rosyjskiej ropy. Amerykanie mają już plan: nałożenie pułapu cenowego na rosyjską ropę poprzez stworzenie "antyrosyjskiego kartelu" - pisze portal tygodnika "Spiegel".

15:43

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjscy okupanci nie mają poparcia ze strony lokalnych władz, urzędników ani ludności; przed inwazją na Ukrainę przeciwnik nie zdołał tam stworzyć skutecznej sieci agenturalnej - oświadczył wiceprzewodniczący rady regionu Jurij Sobolewski, cytowany przez agencję Ukrinform.

"Niewiele osób oczekiwało tam na przyjście Rosji, to były pojedyncze przypadki. Mogli to być np. zwerbowani dawno temu tzw. uśpieni agenci, którym płaciła pieniądze rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Rozumiemy przecież, że Kreml długo szykował się do tej wojny" - ocenił Sobolewski.

15:34

Litwa poprze przyznanie statusu krajów kandydujących do Unii Europejskiej Ukrainie i Mołdawii - zapewnił prezydent Gitanas Nauseda podczas telefonicznej rozmowy z prezydent Mołdawii Maiam Sandu.

"Perspektywa członkostwa nie tylko umacnia instytucje demokratyczne danego kraju, ale także przyspiesza jego transformację gospodarczą" - zaznaczył Nauseda, zapowiadając wsparcie Litwy dla Mołdawii. Decyzję przyznania Mołdawii i Ukrainie statusu kandydata ma podjąć w czwartek Rada Europejska.

15:13

Celem nie jest odbudowanie systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie w takiej formie, w jakiej funkcjonował on przed wybuchem wojny. Chcemy odbudować go mądrzej, by jeszcze lepiej służył niż wcześniej - powiedział na Kongresie 590 dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.

15:06

Ograniczając tranzyt niektórych rosyjskich towarów przez swoje terytorium do Kaliningradu, Litwa wdraża sankcje przyjęte przez Unię Europejską; nie ma jednak mowy o żadnej blokadzie rosyjskiej eksklawy - napisał na Twitterze rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

"Przede wszystkim wyjaśnijmy: Litwa wdraża środki ograniczające Unii Europejskiej jednogłośnie nałożone na Rosję przez Radę UE w ostatnich miesiącach w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Po drugie, nie jest to oczywiście 'blokada'. Zawsze mówiliśmy, że dostawy do Kaliningradu podstawowych towarów pozostają niezakłócone" - tłumaczył Mamer w serii wpisów.

14:38

Rosyjscy najeźdźcy przejęli wiele sklepów na zajętych terenach, ale nie umieją nimi zarządzać - informuje ukraińskie wydanie magazynu "Forbes". Właściciele sieci marketów i dyskontów stracili setki sklepów i ponieśli straty liczone w miliardach hrywien. Okupanci zmieniają szyldy, kradną towar i zmuszają pracowników do pracy.



Najeźdźcy przejęli niemal 100 sklepów największej sieci ukraińskich dyskontów ATB w Berdiańsku, Melitopolu i Chersoniu i innych miastach. Na ich miejscu otworzono rosyjskie sieci Mera lub Sytyj Market. W Melitopolu rozkradziono 11 sklepów tej sieci.

14:27

Kilka godzin po zakończeniu rozmów delegacji tureckiej i rosyjskiej w Moskwie port w Mariupolu opuścił masowiec Azov Concord - poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Dodano, że była to pierwsza zagraniczna jednostka, która wyszła z portu po zajęciu tego ukraińskiego miasta przez wojska rosyjskie.

Na spotkaniu w Moskwie dyskutowano m.in. o tym, jak rozwiązać kryzys żywnościowy oraz o ewakuacji załadowanych zbożem tureckich statków handlowych z ukraińskich portów - podano w komunikacie. Rozmowy były "konstruktywne i pozytywne" - przekazała strona turecka.

13:53

Aby Polska była silna, potrzebuje mocnej, niepodległej i suwerennej Ukrainy jako części Europy - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w Warszawie 7. edycję Kongresu 590. Dodał, że Ukraina jest skarbnicą na przyszłe dziesięciolecia rozwoju. Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 obradującego pod hasłem "Łączymy wszystkich" jest współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza.

13:49

Ministerstwo rolnictwa wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej Republiki Dagestanu upubliczniło film z maszerującymi owcami oznaczonymi literą "Z". Litera ta od początku inwazji na Ukrainę stała się symbolem rosyjskiej agresji.

13:37

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) apeluje, aby Europa przygotowała się na całkowite odcięcie dostaw gazu z Rosji. Zdaniem dyrektora MAE Fatiha Birola trzeba to zrobić natychmiast. Birol podkreśla w środowym wydaniu "Financial Times", by zabezpieczyć się przed niedoborami energii. W jego ocenie po tym, jak Kreml zakręci kurek z gazem, europejskie rządy nadal powinny korzystać z elektrowni atomowych, a także "podejmować inne środki awaryjne".

13:29

Cztery osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku eksplozji pocisku w składzie amunicji na terenie rosyjskiej jednostki wojskowej w miejscowości Barsowo w obwodzie włodzimierskim, około 200 km na południowy wschód od Moskwy - poinformowały służby ratunkowe.

"Zabici to trzej żołnierze i cywilny pracownik składu amunicji" - przekazały służby, na które powołuje się agencja Reutera za agencją TASS.

13:19

Ukraiński dziennikarz Maks Łewin, który zginął w połowie marca na Ukrainie, był prawdopodobnie torturowany i przesłuchiwany, po czym rosyjscy żołnierze dokonali na nim egzekucji - wynika z opublikowanego raportu sporządzonego na podstawie śledztwa organizacji Reporterzy Bez Granic (RSF).

Dwóch dziennikarzy RSF, Arnaud Froger i Patrick Chauvel, poszukiwało od 24 maja do 3 czerwca dowodów i wskazówek w pobliżu miejsca śmierci Łewina w lesie na północ od Kijowa. Jak wynika ze śledztwa Frogera i Chauvela, Łewin oraz jego przyjaciel, żołnierz Ołeksij Czernyszow, zostali zamordowani z zimną krwią przez rosyjskich żołnierzy.

13:15

Ukraina musi się bronić przed rosyjską inwazją, a wysyłanie jej broni i sankcje wobec Rosji właśnie temu służą - powiedział premier Włoch Mario Draghi w Izbie Deputowanych w Rzymie. Podkreślił, że winą Rosji jest "tragedia humanitarna", która z powodu wojny dotknie najbiedniejsze kraje świata.

W trakcie debaty po przedstawieniu informacji rządu przed szczytem UE w czwartek i piątek, szef włoskiego rządu oświadczył w parlamencie: "Jest fundamentalna różnica między dwoma punktami widzenia. Jeden jest mój: Ukraina musi się bronić, a sankcje i wysyłanie broni temu służą".

12:45

Przesmyk suwalski jest uważany za jedno z newralgicznych miejsc na mapie paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego; dlatego obecność naszych jednostek wojskowych jest tam bardzo mocna - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nasze zabezpieczenie jest właściwe i adekwatne - dodał.

12:22

W nocy rosyjskie wojska ostrzelały Charków i miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W wyniku ataków zginęły co najmniej trzy osoby, a sześć zostało rannych - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji Ołeh Syniehubow.

11:55

W poniedziałek udało nam się dostarczyć pomoc humanitarną do ostrzeliwanych przez rosyjskie wojska miast Kramatorsk i Słowiańsk na wschodzie Ukrainy; dotarło tam 12 ciężarówek z najbardziej potrzebnymi produktami - poinformował rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric.

11:30

Obiekty przemysłowe i budynki mieszkalne w Mikołajowie na południu Ukrainy zostały zaatakowane przez rosyjskie wojska, które ostrzelały miasto siedmioma rakietami - poinformował na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Na razie brak doniesień o ofiarach lub zniszczeniach.

Według wstępnych relacji, przytoczonych przez agencję UNIAN, najeźdźcy uderzyli rakietami manewrującymi m.in. w budynki infrastruktury portowej. Niektóre z pocisków wroga mogły zostać zestrzelone przez ukraińskie systemy obrony powietrznej.

11:22

W Kijowie i obwodzie lwowskim wykrywa się najwięcej oszustów, zajmujących się przywłaszczaniem pomocy humanitarnej - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. W niechlubnej czołówce są też obwody charkowski i kirowohradzki.



12:00

Czy przesmyk suwalski to teraz najgroźniejsze miejsce na Ziemi? "Nie do końca. Ten przesmyk suwalski już jest owiany taką legendą. Generał Hodges - mój zresztą bardzo dobry znajomy - zwrócił uwagę, że jest to jedno z miejsc, które jest dogodne do prowadzenia działań pancerno-zmechanizowanych. Ale on jest na tyle zabezpieczony i na tyle przygotowany do ewentualnej obrony, i zniszczenia przeciwnika, który chciałby tam się wedrzeć, że możemy być spokojni o ten rejon" - mówił w radiu RMF24 Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

11:56

Około 60 rosyjskich żołnierzy uznaje się za zaginionych po ukraińskim ataku na zajęte przez Rosję wiertnie gazowe na Morzu Czarnym. Na platformach znajdowało się co najmniej 120 osób, potwierdzono ewakuację 27 wojskowych wroga - przekazał na Facebooku ukraiński dziennikarz Roman Cymbaliuk.



10:42

Papież Franciszek ponownie zaapelował, by nie zapominać o Ukrainie i - jak dodał - o "cierpieniu udręczonego narodu" tego kraju. Mówił o tym podczas audiencji generalnej w Watykanie. W dniu rozpoczęcia Światowego Spotkania Rodzin papież zawierzył polskie rodziny Matce Bożej.

10:11

Rosyjskie wojska ostrzelały we wtorek pociskami kasetowymi mieszkańców miasta Czasiw Jar, którzy odpoczywali na plaży nad stawem. W w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych - poinformował na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

09:50

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 34 230 żołnierzy, w tym około 130 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Minionej doby Rosja straciła też osiem pojazdów opancerzonych, system przeciwlotniczy, śmigłowiec i trzy drony - zaznaczono w komunikacie sztabu zamieszczonym na Facebooku.

09:33

Aktualnie sankcje energetyczne dotykają bardziej Europę, niż Rosję; problem polega na tym, że zachodni przywódcy nigdy wcześniej nie negocjowali z gangsterem takim jak Putin, z którym można zacząć rozmawiać tylko wtedy, gdy gangster wie, że jest na słabszej pozycji - ocenił rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski w rozmowie z portalem Politico.

09:11

Na Morzu Bałtyckim co rusz są prowokacje rosyjskich myśliwców; mamy czas wojny i musimy być na to przygotowani - mówi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Działania Putina, Kremla, Rosji w stosunku do państw bałtyckich, do Polski są bardzo agresywne w ostatnich miesiącach czy latach - dodaje.



Wiceminister zwraca uwagę, że Rosjanie bardzo długo przygotowywali się do wojny na Ukrainie, a na początku lutego w okolice Kaliningradu przypłynęły dwa gazowce, aby zabezpieczyć energetycznie tę eksklawę. Jak dodał, w związku z przygotowaniami do agresji na Ukrainę, wokół Kaliningradu "cały czas coś się działo". Oczywiście część wojska (z Obwodu Kaliningradzkiego) została przerzucona do walki na Ukrainie, ale to wciąż pozostaje bardzo mocno zmilitaryzowany teren - podkreśla. Zapewnił, że NATO "bardzo bacznie" przygląda się tej sytuacji.

08:40

Siły ukraińskie wyeliminowały minionej doby na południu Ukrainy 49 rosyjskich żołnierzy; przeprowadziły również atak na rosyjski system przeciwlotniczy na okupowanej Wyspie Węży - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.



08:33

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,238 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 23,8 tys. osób.

08:15

Rosja od 25 marca nie podała żadnych informacji o swoich stratach w czasie inwazji na Ukrainę, ale dane publikowane przez władze prorosyjskich separatystów wskazują na nadzwyczajną skalę strat w Donbasie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Trwa ciężki ostrzał, a Rosja dąży do otoczenia rejonu Siewierodoniecka przez Izium na północy i Popasną od południa. Rosja najprawdopodobniej przygotowuje się do próby wysłania do Donbasu dużej liczby jednostek rezerwowych - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Władze rosyjskie od 25 marca nie podały ogólnej liczby ofiar wojskowych na Ukrainie. Jednak samozwańcza Doniecka Republika Ludowa (DRL) publikuje dane o ofiarach wśród sił DRL. Według stanu na 16 czerwca, DRL przyznała, że od początku 2022 roku 2128 wojskowych zginęło w boju i 8897 zostało rannych. Liczba ofiar w DRL odpowiada około 55 proc. jej pierwotnych sił, co podkreśla nadzwyczajne straty, jakie ponoszą rosyjskie i prorosyjskie siły w Donbasie. Jest wysoce prawdopodobne, że siły DRL są wyposażone w przestarzałą broń i sprzęt. Po obu stronach zdolność do tworzenia i wysyłania na front jednostek rezerwowych prawdopodobnie stawać się będzie coraz bardziej kluczowa dla wyniku wojny - dodano.

07:47

Rosjanie zbliżają się do Lisiczańska, zdobywają przyczółki w okolicznych miejscowościach, miasto jest atakowane przez samoloty. W Siewierodoniecku trwają walki uliczne. Wróg ponownie ostrzelał miejscowości Syneckyj i Pawłohrad, zniszczone wcześniej mosty, a także dwukrotnie ostrzelano zakłady chemiczne Azot - poinformował na Telegramie Serhij Hajdaj, szef władz tego obwodu na wschodzie Ukrainy.

Ciężko na kierunku miasta Popasna. Wróg wkroczył do Toszkiwki, co pozwoliło mu nasilić ogień na inne miejscowości. Okupanci umacniają się już w Ustyniwce, Pidlisnem i Myrnej Dołynie, atakują Biłą Horę. Naszym żołnierzom nie jest łatwo utrzymać obronę w rejonie Hirskego - dodał gubernator obwodu.

07:21

Na kierunku Charkowa Rosjanie prowadzą działania rozpoznawcze z powietrza w celu lokalizacji wojsk ukraińskich i prowadzą "intensywny ostrzał artyleryjski pozycji ukraińskich".



Na kierunku Słowiańska okupanci prowadzą systematyczny ostrzał, aby stworzyć warunki do wznowienia ofensywy na to miasto. Przeprowadzają operacje szturmowe. (...) Na kierunku donieckim nieprzyjaciel nadal koncentruje swoje wysiłki na miastach Siewierodonieck i Bachmut, aby dotrzeć do granic administracyjnych obwodu ługańskiego. Wróg próbuje przejąć pełną kontrolę nad miastem Siewierodonieck - podkreślił ukraiński Sztab Generalny.

07:00

Wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy; nadal blokują żeglugę morską - podał w komunikacie opublikowanym na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W akwenie Morza Czarnego w gotowości pozostaje sześć rosyjskich okrętów przenoszących pociski manewrujących typu Kalibr - napisano w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

Oprócz tego, według danych Sztabu Generalnego, na północnym wschodzie w graniczących z Ukrainą rosyjskich obwodach kurskim i briańskim "nieprzyjaciel, aby zademonstrować swoją obecność, utrzymuje do trzech batalionowych grup taktycznych oraz pododdziały wojsk powietrznodesantowych".

6:27

Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, jeden z najbardziej doświadczonych polskich dowódców będzie w środowy poranek gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24. Głównym tematem rozmowy będzie Obwód Kaliningradzki.

06:00

W schronach zakładów chemicznych Azot w Siewierodoniecku przebywa 568 osób, w tym 38 dzieci - informuje szef władz obwodu ługańskiego.

05:33

Parlament Europejski na sesji plenarnej będzie debatował nad przyznaniem statusu państwa kandydującego do UE dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, a następnie nad stosowną rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

05:28

Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił prezydent USA Joe Biden.

Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki, czy obawia się rozłamów w jedności Zachodu w obliczu zmęczenia zachodnich społeczeństw wojną na Ukrainie.

Nie, nie obawiam się tego. Ale myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie - co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa. Myślę, że to będzie jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii - powiedział Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie w dniach 28-30 czerwca.

05:20

Siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji powinien być przyjęty tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu wideo. Jak informuje agencja Ukrinform Zełenski powiedział też, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka.

We wszystkich negocjacjach z zagranicznymi partnerami stale podkreślam, że siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest potrzebny tak szybko jak to możliwe. Rosja musi odczuwać narastający nacisk z powodu wojny i jej agresywnej antyeuropejskiej polityki - powiedział Zełenski.