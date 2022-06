Litwa będzie przygotowana, jeśli Rosja odłączy ją od regionalnej sieci elektroenergetycznej - powiedział litewski prezydent Gitanas Nauseda. Odłączenie mogłoby nastapić w odwecie za ograniczenie tranzytu niektórych rosyjskich towarów do Kaliningradu. Nauseda dodał, że nie spodziewa się konfrontacji wojskowej z Rosją.

Prezydent Litwy: Jesteśmy przygotowani na odłączenie nas przez Rosję od sieci elektroenergetycznej / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Jesteśmy gotowi i przygotowani na nieprzyjazne działania ze strony Rosji, takie jak odłączenie od systemu BRELL (sieci elektroenergetycznej) i inne - powiedział Nauseda w środowym wywiadzie dla agencji Reuters.

Litwa, Łotwa i Estonia energetycznie zintegrowane z Rosją

BRELL to system elektroenergetyczny, obejmujący państwa bałtyckie oraz Rosję i Białoruś, w którym wykorzystuje się inne częstotliwości niż w unijnym systemie elektroenergetycznym, co w praktyce oznacza, że Litwa, Łotwa i Estonia w energetyce są nadal zintegrowane z Rosją.



Reuters przypomina, że Litwa, Łotwa, Estonia i Polska podpisały w 2019 roku umowę o współpracy w zakresie synchronizacji ich sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną, a finansowany przez UE projekt o wartości 1,6 miliarda euro ma na celu odłączenie krajów bałtyckich od ich wspólnej sieci energetycznej z Rosją i Białorusią w 2025 roku na rzecz zdecentralizowanego europejskiego systemu energetycznego.

Nauseda: Nie wierzę w starcie militarne z Rosją

Słowa litewskiego prezydenta są reakcją na groźby sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa, który we wtorek zapowiedział możliwość odwetu, "mającego poważny negatywny wpływ na ludność Litwy". W odpowiedzi Nauseda oświadczył: "Nie wierzę, że Rosja rzuci nam wyzwanie w sensie militarnym, ponieważ jesteśmy członkiem NATO".



Zapowiedział jednak przedstawienie problemu na przyszłotygodniowym szczycie NATO, gdy Sojusz ma rozważać, czy zwiększyć liczbę swoich wojsk w państwach członkowskich położonych najbliżej Rosji, takich jak kraje bałtyckie.



To ilustruje, czym naprawdę jest Rosja oraz jakich metod i zagrożeń używa, aby rozwiązać swoje problemy - powiedział Nauseda. - Może to przekona osoby, które twierdzą, że musimy pomóc Rosji zachować twarz, podczas gdy ona grozi nam w agresywny sposób.

Litwa planuje rozszerzyć blokadę tranzytu

Nauseda powiedział również, że Litwa odczuwa solidarność innych krajów UE w tym konflikcie i zamierza poszerzyć listę towarów objętych blokadą tranzytu do Kaliningradu.



Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie kolejnych sankcji i byłoby bardzo dobrze, gdyby Komisja Europejska wyjaśniła ich treść władzom rosyjskim. Mogłoby to usunąć część obecnych napięć, które nie są w interesie ani Unii Europejskiej, ani Rosji - podsumował litewski prezydent.