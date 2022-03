Od wybuchu wojny w Ukrainie do Polski wjechało już 431,7 tys. osób - przekazała rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że we wtorek do godz. 18 funkcjonariusze straży granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 76,7 tys. osób.

Przejście graniczne w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Rzeczniczka SG poinformowała PAP, że we wtorek do godziny 18 funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 76,7 tys. osób. W porównaniu z wczoraj jest to spadek, ponieważ w poniedziałek o tej porze odprawiliśmy 78 tys. osób - podała.



Dodała, że od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski wjechało już 431,7 tys. osób.



Dostosowaliśmy procedury do liczby osób ewakuowanych. Sprawdzamy ich tożsamość w bazach danych, weryfikujemy - informowała wcześniej por. Anna Michalska. Dodała, że SG nie dyskryminuje nikogo, jeśli chodzi o obywatelstwo, czy narodowość.

"Wszystkie osoby są wpuszczane"

Wszystkie osoby są wpuszczane. W większości osoby przekraczające granicę mają dokumenty, nawet ci niebędący obywatelami Ukrainy. Jeżeli nie mają, to jest prowadzona tzw. pogłębiona weryfikacja. Te osoby są zabierane z przejść granicznych do placówek SG, żeby nie blokować ruchu. Potwierdzana jest ich tożsamość, również w porozumieniu z konsulatami - przekazywała Michalska.



Dodała, że wobec osób, które nie są obywatelami Ukrainy, ale uciekły z tego kraju, "będziemy też - we współpracy z ambasadami, konsulatami - organizowali loty repatriacyjne do krajów ich pochodzenia".