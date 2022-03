"Zdjęcie, które powinien zobaczyć cały świat" - piszą służby zbrojne Ukrainy o fotografii ze schronu z jednej z placówek dla dzieci w mieście Kropywnycki w centralnej części Ukrainy.

Rosyjskie pociski na Ukrainie spadają na bloki mieszkalne, szpitale, ale też placówki, gdzie przebywają dzieci.



Rzeczywistość wojny: małe dzieci śpiące na podłodze schronu - zaznacza Nexta.



Jak pomóc Ukrainie?

Cała Polska włączyła się w pomoc Ukraińcom, którzy przybywają do naszego kraju.



JAK POMÓC UKRAINIE? TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że na przejściach z Ukrainą funkcjonariusze odprawili ponad 377 tys. osób. W poniedziałek do Polski wjechało rekordowe ponad 100 tys. osób z tego kraju.



Do Polski trafia ok. 70-80 proc. cywili uciekających przed wojną. Jeśli sytuacja się zmieni, to do Polski w najbliższym czasie trafić może 4 mln uchodźców z Ukrainy - poinformował we wtorek think thank Heritage Real Estate.



HRE w swojej analizie powołało się na ONZ, które przewiduje, że z Ukrainy do Polski może przybyć "nawet 5 milionów osób".