Republika Południowej Afryki oficjalnie akceptuje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego. Państwo jest zobowiązane do przestrzegania jego decyzji, w tym ekstradycji do Hagi osób, za którymi wydano nakaz aresztowania. Kilka dni temu kancelaria prezydenta Cyrila Ramaphosy przekazała, że władze są "świadome prawnego obowiązku" wynikającego z wyroku MTK.

W przeszłości jednak RPA nie posłuchała się Hagi. W 2015 roku do kraju przyleciał na szczyt prezydent Sudanu Omar al-Baszir, za którym MTK również wydał nakaz aresztowania. Sąd południowoafrykański zakazał dyktatorowi opuszczania kraju na czas rozpatrywania kwestii ekstradycji, ale już następnego dnia sudański przywódca wrócił do swojego kraju i organy ścigania RPA mu w tym nie przeszkodziły.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow przekazał, że Kreml jeszcze nie podjął decyzji w sprawie wyjazdu Władimira Putina do RPA.

List gończy za Putinem

W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina , oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Nakaz został wydany m.in. w związku z podejrzeniem uprowadzenia i wywiezienia z podbitych obszarów ukraińskich dzieci w głąb Rosji.

Osobny list gończy wydano za Marią Lwową-Bełową, rosyjską komisarz ds. praw dziecka. Zarzuty wobec niej dotyczą tych samych przestępstw, co wobec Władimira Putina.

Według "New York Times", MTK otworzy dwie sprawy przeciwko rosyjskim urzędnikom: jedną w sprawie deportacji ukraińskich dzieci, drugą w sprawie umyślnych ataków na infrastrukturę cywilną. Otwarcie drugiej sprawy nie zostało oficjalnie ogłoszone.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek dziennikarzom, że Federacja Rosyjska nie uznaje jurysdykcji MTK i tym samym uważa nakaz za "nieważny". Jednak nie wszyscy mogą postrzegać działania MTK jako nieistotne. Stawia to Putina, a zwłaszcza jego międzynarodowe wizyty i spotkania, w bardzo trudnym położeniu.