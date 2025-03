W kanadyjskim Halifaksie jedna z firm, które oferują swym klientom rozładowywanie stresu poprzez niszczenie przedmiotów w "pokojach wściekłości", wprowadziła ofertę specjalną. Nazywa się ona "Rozwal cła" i daje możliwość zdemolowania zdjęcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pokój do rozładowania agresji i stresu / OLIVIER MORIN/AFP/East News / East News

"Rozumiemy, że do czasu kiedy cła zostaną zniesione, możesz mieć trochę więcej wściekłości do rozładowania" - wyjaśnia firma Rage Room Halifax, która wprowadziła do oferty nową usługę "Rozwal cła".

W ramach specjalnej promocji firmy, każdy, kto zdecyduje się na wizytę w "pokoju wściekłości", otrzyma bezpłatne zdjęcie prezydenta USA do "rozwalenia", a także 25 proc. zniżki na dodatkowe przedmioty przeznaczone do zniszczenia. Co więcej, za dodatkową opłatą można nabyć ramki ze zdjęciami innych znanych postaci, takich jak Elon Musk czy J.D. Vance. Dochód zostanie przekazany na rzecz FeedNS - banku żywności w Nowej Szkocji.