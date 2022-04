Głośne eksplozje słychać było w nocy w Kijowie. Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun dotarł do miejsca, gdzie w nocy spadły rosyjskie rakiety. To fabryka maszyn na południowo-zachodnich krańcach miasta. Według dziennikarza AFP, w fabryce tej produkowane są Neptuny. Dwie rakiety tego typu miały - według Ukraińców - dwa dni temu uderzyć w rosyjski krążownik Moskwa. Okręt zatonął podczas odholowywania do portu na Krymie.