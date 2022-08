Ukraina nie bierze odpowiedzialności za wczorajsze eksplozje na Krymie - poinformował doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podoliak. Stwierdził, że za atak mogą być odpowiedzialni "partyzanci". W okupowanym przez Rosjan Mariupolu rozpoczęła się tajna mobilizacja na wojnę z Ukrainą; mieszkańcy otrzymują SMS-y z propozycjami dobrze płatnej służby w armii wroga, ale to podstęp - przekazała lojalna wobec Kijowa rada tego miasta. Władze Ługańskiej Republiki Ludowej nie zamierzają odbudowywać miejscowości Popasna - poinformował szef tamtejszych separatystów Leonid Pasicznyk. Rosjanie wystrzelili irańskiego satelitę, który może być wykorzystywany do szpiegowania Ukrainy. Co najmniej sześć osób zginęło, a trzy zostały ranne w przeprowadzonym przez wojska rosyjskie w środę ostrzale rakietowym Bachmutu w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Najważniejsze informacje ze 168. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.08.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Żołnierze ukraińskiej dywizji przeciwlotniczej na stanowisku w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

23:35

Zełenski podkreślił, że "niezależnie od tego, co okupanci obiecują, jedyną drogą dla nich jest, w najlepszym razie, ucieczka, jeśli zrobią to w odpowiednim czasie". Przypomniał, że siły ukraińskie wyparły Rosjan z północnych rejonów Ukrainy i z Wyspy Węży na Morzu Czarnym."

"Oni już czują, że nadszedł czas ucieczki z Chersonia i generalnie z południa naszego kraju. Nadejdzie czas ich ucieczki z rejonu Charkowa, z Donbasu, z Krymu. Każdy, kto może w tym pomóc, powinien to zrobić" - oświadczył Zełenski.

"Okupanci nie będą w stanie utrzymać niczego, wyzwolimy wszystko" - zakończył ukraiński prezydent.

23:29

Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski zaapelował wieczorem w nagraniu wideo do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję o informowanie o siłach wroga oraz osobach, które mu pomagają.

"Jeżeli macie jakąkolwiek ważną informację o wrogu, proszę abyście informowali o tym w sposób, który jest dla was bezpieczny, nasze służby specjalne, nasze wojsko" - powiedział Zełenski.

"Jeżeli wiecie o osobach, które pomagają okupantom lub usprawiedliwiają agresję, proszę abyście o tym również informowali" - dodał.

23:26

W mediach społecznościowych pojawiają się informację o ostrzale browaru w Doniecku. Miała znajdować się tam rosyjska baza.

22:21

Co najmniej sześć osób zginęło, a trzy zostały ranne w przeprowadzonym przez wojska rosyjskie w środę ostrzale rakietowym Bachmutu w obwodzie donieckim Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Dodał, że zaatakowano dzielnicę mieszkaniową.

Siły rosyjskie ostrzelały dzielnicę mieszkaniową miasta z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych około południa; według wstępnych szacunków uszkodzono 12 budynków, z których w czterech wybuchły pożary - relacjonował Kyryłenko na Telegramie.

22:18

Zełenski wskazał, że w czwartek odbędzie się w Kopenhadze konferencja na temat pomocy zagranicznej dla Ukrainy. "Jestem wdzięczny wszystkim naszym partnerom, którzy rozumieją, że tylko zapewniając przegraną Rosji na polu walki, tylko poprzez straty rosyjskie - wojskowe, polityczne, gospodarcze - można przyspieszyć powrót bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy" - powiedział.

22:00

"Rosyjski ostrzał dwóch miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim, w którym zginęło 13 osób, świadczy o tym, że trzeba zwiększać pomoc wojskową dla Ukrainy" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski wieczorem.

"Im potężniejszą będziemy mieli broń, im dalszy będzie miała ona zasięg, tym szybciej zakończy się ta okrutna wojna" - stwierdził Zełenski w nagraniu, opublikowanym na Facebooku. Przekonywał, że im większe będą straty rosyjskie, tym szybciej armia ukraińska odbije okupowane tereny, i że cięższe straty zadawane Rosjanom przyspieszą koniec wojny.

21:46

W kawiarni "Ruski Bar" w Podgoricy kelnerzy noszą na służbowych ubraniach znak "Z", niesławny symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowała w środę ambasada Ukrainy w Czarnogórze. To oburzające wsparcie dla zbrodni przeciwko Ukraińcom - dodano.

Podkreślono, że ambasada kategorycznie potępia zachowanie administracji kawiarni, a o sytuacji poinformowano władze Czarnogóry, od których oczekuje oficjalnej reakcji.

20:52

Ukraińska armia nie tylko przygotowuje się do kontrofensywy, ale już ją prowadzi, co kilka dni odbijamy kolejne wioski i miasteczka, krok po kroku posuwamy się w stronę uwolnienia ukraińskiej ziemi spod rosyjskiej okupacji - powiedział w środę były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy bardzo dobrze sobie radzą. "My zaskoczyliśmy świat, zaskoczyliśmy Putina" - powiedział Poroszenko, podkreślając, że jako prezydent w latach 2014-2019 i zwierzchnik sił zbrojnych stworzył ukraińską armię.

Poroszeknko dodał, że jest pewien, iż finalnie zwycięstwo odniesie Ukraina i cały demokratyczny świat.

20:47

Uszkodzony most w Nowej Kachowce.

20:42

Rosjanie przeprowadzają na wschodzie kraju ofensywę, atakując na kilku kierunkach - m.in. pod Charkowem i Bachmutem.

20:36

Niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta" została skazana na grzywnę w wysokości 350 tys. rubli (ok. 5,7 tys. USD) za reportaż z Chersonia na południu Ukrainy okupowanego przez wojska rosyjskie. Reportaż ukazał się w marcu i potem został usunięty ze strony internetowej "NG".



Jak poinformowała rzeczniczka gazety Nadieżda Prusienkowa, redakcja będzie się odwoływać od środowego wyroku.



20:31

10 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych państw G7 wezwali Rosję do "natychmiastowego" zwrócenia pełnej kontroli nad elektrownią w Zaporożu Ukrainie.

20:19

Pierwszy Włoch został objęty śledztwem w sprawie zaciągnięcia się do korpusu ochotników walczących na Ukrainie przeciwko rosyjskim wojskom - podały w środę włoskie media. To 19-letni mieszkaniec Genui, przedstawiony jako sympatyk środowiska skrajnej prawicy.



Zarzut wstąpienia do Legionu Międzynarodowego postawił młodemu Włochowi prokurator z genueńskiego oddziału prokuratury do walki z mafią i terroryzmem. Mężczyźnie grozi od 2 do 7 lat więzienia.



Agencja Ansa wyjaśnia, że śledztwo prokuratury zostało wszczęte po wypowiedzi, jakiej mieszkaniec Genui Kevin Chiappalone udzielił tygodnikowi "Panorama", gdzie zapowiedział zamiar udziału w obronie Ukrainy. Jak wyjaśnił, decyzję tę podjął po tym, gdy prezydent Rosji Władimir Putin mówił o planach "denazyfikacji Ukrainy".

20:16

Pomiędzy styczniem a lipcem 2022 r. dostawy gazu ziemnego z Rosji do Hiszpanii zwiększyły się o 15 proc. wobec podobnego okresu w 2021 r., wynika z opublikowanych w środę danych spółki Enagas odpowiedzialnej za utrzymanie i obsługę hiszpańskiej infrastruktury gazowej.



Zgodnie z raportem hiszpańskiej firmy w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. w Rosji kupiono gaz ziemny odpowiadający 28,2 tys. GWh, z czego w lipcu było to 5,3 tys. GWh.



20:05

Rosyjscy żołnierze odbyli szkolenie z obsługi irańskich dronów bojowych - podała w środę telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela administracji USA. Już wcześniej Stany Zjednoczone ostrzegały, że Rosja zamierza kupić irańskie bezzałogowce.



Według cytowanego przez telewizję oficjela, szkolenie odbyło się w ciągu ostatnich kilku tygodni i było częścią porozumienia o kupnie irańskich dronów. CNN podaje, że chodzi o Shahed-191 and Shahed-129, zdolne do przenoszenia kierowanych rakiet.



19:58

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że rozmawiał z szefem rządu Norwegii Jonasem Gahrem Storem o współpracy w zaopatrzeniu Ukrainy w gaz. Szmyhal nazwał to "przygotowaniami do sezonu grzewczego".

"Przygotowania do sezonu grzewczego. Rozmawiałem dzisiaj z premierem Norwegii o współpracy w zaopatrzeniu Ukrainy w gaz" - napisał Szmyhal na Twitterze. Wyraził wdzięczność stronie norweskiej za "gotowość do wspomożenia Ukrainy gazem" i za "całościowe poparcie" w walce z inwazją rosyjską.

19:55

Nadal utrzymuje się potężny korek na moście na Krymie. Przerażeni Rosjanie opuszczają półwysep po wczorajszej serii eksplozji.

19:51

Rząd Hiszpanii Pedro Sancheza ogłosił, że uruchomił pionierski projekt dostarczania ukraińskiej kukurydzy koleją. Transport zboża ma być realizowany z terytorium Polski.

19:27

Wezwaliśmy ambasadora Rosji w Tallinie, by wyrazić nasz formalny protest przeciwko naruszeniu we wtorek estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec - przekazało MSZ Estonii w środę. Dodano, że do incydentu doszło na południowym wschodzie kraju.

"Estonia uważa to za niezwykle poważny i godny ubolewania incydent, który jest również całkowicie nieakceptowalny" - napisano w komunikacie resortu dyplomacji.

Zaznaczono, że podczas spotkania przedstawiciele MSZ Estonii "po raz kolejny stanowczo potępili trwającą inwazję Rosji na Ukrainę" i podkreślili konieczność przestrzegania przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej innych państwa, a także prawa międzynarodowego.

19:16

W lipcu rosyjski statek handlowy Sparta II odbył rejs z Syrii do Rosji. Na pokładzie jednostki prawie na pewno znajdowało się uzbrojenie, sam statek jest objęty sankcjami USA - informuje Bloomberg. To pokazuje skalę strat Rosji na Ukrainie i potrzebę sięgania po rezerwowy sprzęt - komentuje agencja.



Dodaje, że rodzaj przewożonych maszyn pozostaje niejasny, ale w rosyjskim porcie wyładowano co najmniej 11 pojazdów.

19:11

Rosjanie próbują przekonać mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy, że kraj został podzielony pomiędzy Polskę i Rosję - informuje wywiad ukraiński. Według tej propagandy, w zachodniej części Ukrainy wprowadzono do obiegu złotówki.

18:49

Stany Zjednoczone będą prowadzić więcej ćwiczeń wojskowych z krajami bałtyckimi, w tym z Łotwą - zapowiedział w środę minister obrony Lloyd Austin podczas pierwszej od 1995 roku wizyty amerykańskiego wojskowego polityka tej rangi w Rydze..

18:36

130 duńskich instruktorów wojskowych wyjdzie wkrótce do Wielkiej Brytanii w celu przeszkolenia Ukraińców, którzy mają zasilić ukraińską armię - poinformował w środę duński resort obrony. Niewykluczone, że podobne kursy odbędą się także w Danii.



Wcześniej do brytyjskiego programu szkoleniowego, mającego przygotować do obrony Ukrainy w ciągu 120 dni 10 tys. obywateli tego kraju, włączyli się wojskowi ze Szwecji oraz Finlandii. Akces ogłosiła także Holandia oraz Kanada.



18:25

Szef MON Mariusz Błaszczak w czwartek w Kopenhadze weźmie udział w konferencji donatorów wsparcia dla Ukrainy. Współgospodarzami wydarzenia będą ministrowie obrony: Danii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, a tematem obrad - sytuacja wywołana rosyjską agresją na Ukrainę i koordynacja wsparcia dla tego kraju.

Jak przekazało w komunikacie MON, do udziału zaproszono ministrów obrony innych państw, w tym szczególnie państw Europy Północnej.

18:18

Ukraina chce podjąć wszelkie wysiłki, by przed nadejściem zimy zakończyć aktywną fazę wojny wszczętej przez Rosję - powiedział Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jako powód wskazał niebezpieczeństwo ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę ciepłowniczą i energetyczną.

Im dłużej wojska rosyjskie będą pozostawały na terytorium Ukrainy i starały się tam okopać, tym trudniej będzie wyzwolić te tereny - przyznał szef biura prezydenta Zełenskiego.

18:04

Rosyjskiej dziennikarce Marinie Owsiannikowej, zatrzymanej za protesty przeciwko wojnie z Ukrainą, przedstawiono zarzuty dotyczące "rozpowszechniania fałszywych informacji" o armii rosyjskiej. Grozi jej 10 lat więzienia - poinformował adwokat Dmitrij Zachwatow. Przekazał też, że jest przesłuchiwana jako osoba podejrzana. Adwokat wypowiadał się dla niezależnego portalu OWD-Info, monitorującego zatrzymania w Rosji.



17:57

Efekty ukraińskich ataków na tamę Kachowskiej Elektrowni Wodnej w okupowanej przez Rosjan części obwodu chersońskiego.

17:42

W związku z sankcjami nałożonymi przez państwa zachodnie w Rosji pojawiło się nieznane dotąd zjawisko turystyki lekowej - poinformował portal Wiorstka. W rosyjskich aptekach brakuje ponad 80 rodzajów podstawowych medykamentów. Rosyjski przemysł farmaceutyczny albo nie wytwarza zamienników, albo są one słabej jakości i mogą nawet zaszkodzić - napisał portal.

17:14

Rosyjski czołg wjechał do rzeki.

17:01

Ukraina nie traci nadziei na to, że rozwijanie kontaktów z ChRL może sprawić, że kraj ten zajmie stanowisko bardziej proukraińskie. Obecnie stanowisko Chin jest neutralne - powiedział szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Chiny teraz zajmują nadal stanowisko neutralne. Mamy nadzieję, że pozostanie ono co najmniej takie samo - powiedział Jermak. Dodał następnie: "Jednak nie tracimy nadziei, że pogłębienie kontaktów na różnych szczeblach sprawi, że Chiny zajmą stanowisko bardziej proukraińskie".

16:54

Lwów: Wystawa zniszczonych rosyjskich czołgów

16:19

Zniszczony most w Kachowce.

16:15

Prezydent Gitanas Nauseda skreślił z listy osób odznaczonych Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina V klasy znaną litewską parę łyżwiarzy figurowych Margaritę Drobiazko i Povilasa Vanagasa. W ocenie szefa państwa sportowcy "wymazali swoje osiągnięcia cynicznym aktem uczestnictwa w komercyjnej imprezie w Soczi".



"Dość tego! Podpisałem dekret skreślający Margaritę Drobiazko i Povilasa Vanagasa z listy odznaczonych Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina V klasy, po tym, gdy zhańbili imię osób odznaczonych" - napisał prezydent na Facebooku.



16:01

Rezerwiści w Rosji są wbrew swojej woli wysyłani na ćwiczenia do sąsiadującego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. Kto odmawia, zostaje wysłany siłą - poinformował niezależny rosyjski portal Wiorstka.



Rosyjscy obrońcy praw człowieka otrzymali dziesiątki zgłoszeń od rezerwistów, którzy skarżyli się, że zostali wezwani do wojskowych komend uzupełnień, zmuszeni do podpisania dokumentów i wysłani do wojskowego obozu szkoleniowego w obwodzie biełgorodzkim bez przejścia badań lekarskich i potwierdzenia kategorii zdolności do służby wojskowej. Co najmniej 10 rezerwistów i tyluż poborowych z Petersburga i obwodu leningradzkiego zostało już wywiezionych na szkolenie.

15:57

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że trzej bojownicy z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) zostali skazani na 15 lat więzienia za zdradę stanu. Armia ukraińska wzięła ich do niewoli w obwodzie sumskim w marcu.

O wyroku SBU poinformowała w komunikacie opublikowanym ma Facebooku.

15:53

Centrum handlowe w Mariupolu.

15:41

W wyniku precyzyjnych ukraińskich ostrzałów, do których doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, most na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce na południu Ukrainy jest niezdatny do użytku - oświadczyły dowództwo operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych i władze obwodu chersońskiego.



"Nasza kontrola ogniowa, ustanowiona nad szlakami transportowymi i logistycznymi na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego, doprowadziła do utrwalenia statusu mostu w pobliżu Kachowskiej Elektrowni Wodnej jako niezdatnego do użytku. Precyzyjne, ale skuteczne uderzenie" - czytamy w komunikacie dowództwa Południe na Facebooku.



15:20

Wtorkowy atak na bazę rosyjskich sił powietrznych w Nowofedoriwce na zaanektowanym Krymie był dziełem ukraińskich sił specjalnych - podał w środę dziennik "Washington Post", powołując się na ukraińskiego urzędnika.

Wcześniej ukraińskie siły powietrzne podały, że w wyniku eksplozji uszkodzonych zostało 9 samolotów. Lotnisko w Nowofedoriwce było używane do nalotów przeciwko Ukrainie.

15:09

Pochwalam odwagę wszystkich pracowników Amnesty International (AI), którzy zdecydowali się odejść z organizacji po publikacji zwodniczego raportu o Ukrainie - napisał w środę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.



"To trudna do podjęcia decyzja, ale jedyna moralnie właściwa. Wykorzystywanie marki AI w celu zniekształcania obrazu rzeczywistości i granie na korzyść rosyjskiej propagandy jest nie do zaakceptowania" - skomentował Kułeba.



14:38

Na dwóch starych, niezdatnych do ruchu pojazdach stojących na uboczu Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) nieznani sprawcy namalowali symbol "Z" powszechnie stosowany przez wojska rosyjskie podczas wojny w Ukrainie. Policja wyjaśnia sprawę.

Symbole "Z" namalowano na starym wozie bojowym oraz osobowej ładzie. Oba pojazdy są zaparkowane w krzakach na uboczu Iławy na prywatnej posesji. Symbole na obu autach zauważyła przypadkowa osoba.

14:06

Wzywamy Rosję do natychmiastowego wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy i przekazania rządowi w Kijowie pełnej kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową na południu kraju - oświadczyli ministrowie spraw zagranicznych państw G7. Treść ich komunikatu przekazała agencja Reutera.

Szefowie dyplomacji wezwali też Kreml do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej sąsiedniego państwa, a także przywrócenia władzom w Kijowie zwierzchnictwa nad "wszystkimi obiektami jądrowymi, znajdującymi się w uznanych przez społeczność międzynarodową granicach Ukrainy w celu zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania".

14:01

SBU zatrzymała rosyjskiego agenta, który przygotowywał ataki rakietowe na pozycje ukraińskie na wschodzie. Mieszkaniec Bachmuta przekazywał wrogowi informacje o ukraińskich pozycjach i informował o efektach działań.

13:55

Zaatakowane we wtorek lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie było bazą dla samolotów bombardujących cele w Ukrainie - oświadczył rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat.



Stamtąd startują samoloty, które wyposażone są w rakiety. Obecnie, gdzieś od trzech miesięcy, nie wlatują one w strefę działalności naszej obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak startują i dokonują ataków z użyciem niebezpiecznych rakiet - powiedział, występując w codziennym "maratonie wojennym" ukraińskich telewizji.



Ihnat wyraził nadzieję, że atak na lotnisko w Nowofedoriwce, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu Krymu, częściowo unieruchomi samoloty Rosjan.

13:14

Rosyjskie władze okupacyjne starają się przekonać mieszkańców zajętych terenów Ukrainy, że kraj został podzielony między Polskę i Rosję - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na swojej stronie internetowej.

Wywiad podał, że wielkie przedsiębiorstwa Melitopola w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy otrzymały wytyczne, by organizować z pracownikami zebrania, na których będzie przekazywana następująca informacja: "Ukraina już została podzielona. Na terytorium zachodnich obwodów wprowadzono do obiegu polską złotówkę i w większości sklepów są podwójne ceny. Nie ma jak uciec od Rosji. Ukraina nie jest już taka, jaka była".

12:55

Współtwórca szwedzkiej jednostki Amnesty International Per Vestberg, zdecydował się opuścić organizację z powodu raportu oskarżającego ukraińskiej armii o stwarzanie zagrożenia dla ludności cywilnej.

Jestem członkiem tej organizacji od prawie 60 lat. Z ciężkim sercem, z powodu raportu Amnesty w sprawie wojny na Ukrainie, kończę moją długą i owocną współpracę - powiedział.

12:25

Szef Donieckiej Republiki Ludowe Denis Puszylin zapowiedział, że do końca lata w Mariupolu zostanie zorganizowany pierwszy trybunał dla ukraińskich jeńców wojennych.

11:43

W okupowanym przez Rosjan Mariupolu rozpoczęła się tajna mobilizacja na wojnę z Ukrainą; mieszkańcy otrzymują SMS-y z propozycjami dobrze płatnej służby w armii wroga, ale to podstęp - poinformowała w środę na Telegramie lojalna wobec Kijowa rada miasta.

Prowadzony jest nabór do służby wojskowej na podstawie kontraktu w nowym pododdziale sił zbrojnych (Rosji). Stawka od 200-300 tys. rubli (około 15-23 tys. zł - PAP) miesięcznie - czytamy w wiadomości SMS udostępnionej na profilu rady miasta. Do ogłoszenia dołączono kontaktowe numery telefonów i powiadomienie, że więcej informacji można uzyskać w najbliższym komisariacie wojskowym.

W rzeczywistości (okupanci) po prostu zbierają ludzi i wysyłają na front, podobnie jak miało to miejsce w Doniecku. Świadczy to o tym, że na (polu walki) wcale nie wiedzie im się tak dobrze, jak próbują pokazać w swoich propagandowych mediach. Boją się ukraińskiej kontrofensywy i są gotowi wykorzystać mieszkańców zajętych terytoriów jako mięso armatnie do osłony swoich pozycji - wyjaśnił samorząd Mariupola.

Telegram

11:04

Naród Ukrainy nadal cierpi z powodu okrutnej wojny - powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Po raz kolejny zapewnił, że myśli o tym kraju.

Zachęcił, by modlić się także za migrantów, którzy "stale przybywają". W ostatnich tygodniach znacznie nasilił się napływ migrantów na wybrzeża Włoch.

10:27

Płonie zbiornik ropy naftowej w rosyjskim Jejsku, który leży naprzeciwko okupowanego przez Rosjan ukraińskiego Mariupola nad Morzem Azowskim - poinformował w środę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

W rosyjskim Jejsku, który leży prawie naprzeciwko Mariupola (...) nagle wybuch rano. Pali się zbiornik ropy. Może ktoś niecelnie wystrzelił w pobliżu - napisał Andriuszczenko.

Dodał, że Rosjanie zamierzają z Jejska dostarczać amunicję do Mariupola. Znajduje się tam też lotniczy terminal ładunkowy.

Telegram

09:50

Ukraińscy partyzanci uszkodzili sztab putinowskiej partii Jedna Rosja w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował w środę mer miasta Iwan Fedorow w ukraińskiej telewizji.

Podkreślił, że w środę padły ze strony sił oporu deklaracje, że "ogłoszono polowanie na wszystkie osoby mające związek z pseudoreferendum na okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego" w sprawie ewentualnego przyłączenia tych terenów do Rosji.

Telegram

09:21

W zajętym przez Rosję Mariupolu zarejestrowano ruch sprzętu wojskowego. Ciągniki z wyrzutniami S-300 zmierzają w kierunku Doniecka - poinformował doradca mera Petro Andriuszczenko.

08:58

Dziewięć samolotów straciły rosyjskie wojska w ciągu minionej doby - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Poprzedniego dnia pojawiły się doniesienia o eksplozjach w bazie lotniczej wroga na okupowanym Krymie, lecz władze w Kijowie nie wzięły odpowiedzialności za ten atak.

Według ukraińskiej armii siły agresora straciły też we wtorek m.in. około 160 żołnierzy, 15 czołgów, 10 pojazdów opancerzonych, siedem systemów artyleryjskich i dziewięć dronów. Największe straty wojska przeciwnika poniosły na kierunku donieckim - czytamy w komunikacie sztabu na Facebooku.

Jak dodano, od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, rosyjska armia straciła już około 42,8 tys. żołnierzy, a także m.in.: 1832 czołgi, 4086 pojazdów opancerzonych, 232 samoloty, 193 śmigłowce, 971 systemów artyleryjskich, 261 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 133 systemy przeciwlotnicze, 766 dronów, 3005 pojazdów i cystern oraz 15 jednostek pływających.

08:22

Zniszczenia po eksplozjach na Krymie.

08:20

Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale w Ocheretynie i we wsi Szewczenko w obwodzie donieckim - poinformował gubernator Pawło Kyryłenko. Kolejnych sześć osób zostało rannych.

08:10

Rosyjska rakieta wyniosła we wtorek na orbitę okołoziemską irańskiego satelitę zwiadowczego, który może zostać wykorzystany do zbierania wojskowych danych wywiadowczych na temat Ukrainy - ocenia amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Władze Iranu twierdzą, że satelita teledetekcyjny Chajam, wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości, będzie używany do celów cywilnych. Amerykańscy urzędnicy i niezależni eksperci sądzą jednak, że podniesie on zdolności Teheranu do monitorowania potencjalnych celów w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie - podał dziennik "New York Times".

Gazeta oceniła wyniesienie irańskiego satelity przez rosyjską rakietę jako kolejną namacalną oznakę zacieśniania współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami, które objęte są zachodnimi sankcjami gospodarczymi. Iran twierdzi, że gromadzone przez satelitę dane nie będą przekazywane innym państwom, ale wśród przedstawicieli zachodnich wywiadów pojawiły się obawy, że Rosja będzie miała do nich dostęp - podkreśla ISW.

07:52

Lotnictwo sił zbrojnych Ukrainy wykonało siedem ataków na pozycje Rosjan na południu. Trafiono dwie bazy nieopodal Chersonia - podało Dowództwo Operacyjne "Południe".

07:33

Rosjanie wystrzelili w nocy 80 rakiet w kierunku Nikopola. 11 osób zginęło, a 13 zostało rannych - podał szef dniepropietrowskiej administracji Wałentyn Rezniczenko. Uszkodzonych zostało ponad 20 budynków.

07:25

Nauczyciele z okupowanego przez siły rosyjskie Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy utworzyli dla dzieci tego miasta szkołę online, prowadzoną z terenów kontrolowanych przez władze ukraińskie - podał w środę mer Enerhodaru Dmytro Orłow. Nasze dzieci będą się uczyć w szkole ukraińskiej - oświadczył.

Kierownictwo nad tym projektem objęły osoby przebywające w Zaporożu. Od 1 września wszyscy uczniowie enerhodarskich placówek oświatowych będą mogli włączyć się do nauki - zapewnił Orłow.

07:20

Siły rosyjskie usiłują wznowić natarcie w kierunku Donieck-Pisky na wschodzie Ukrainy; trwają ostrzały miejscowości na wschodzie i południu kraju - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Do czwartku mają trwać rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Na kierunku wołyńskim i poleskim utrzymuje się zagrożenie rosyjskich ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi.

W obwodzie donieckim na wschodzie siły rosyjskie atakowały m.in. okolice Marjinki, Awdijiwki i Krasnohoriwki, a także Bachmutu i Wuhłedaru. Wojska ukraińskie odparły natarcie przeciwnika na kierunkach Mineralne-Awdijiwka i Spartak-Awdijiwka.

06:37

Szef okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo odzyskał przytomność, ale nadal jest podłączony do respiratora - podaje kanał Baza. Mężczyzna został przewieziony w ostatnich dniach do Moskwy ze względu na zły stan zdrowia.

Według nieoficjalnych informacji, podejrzewano, że Saldo został otruty nieznaną substancją. Ta adnotacja miała jednak zniknąć z oficjalnej dokumentacji. Lekarze zdiagnozowali u polityka zapalenie tchawicy, zapalenie płuc i encefalopatię.

06:27

Rosja wykorzystuje przywódców organizacji imigranckich i mniejszości etnicznych w celu rekrutacji nowych żołnierzy do jednostek ochotniczych - przekazał Instytut Badań nad Wojną w swoim raporcie.

ISW zwraca uwagę, że szef uzbeckiej organizacji w obwodzie permskim ogłosił, iż obywatele Uzbekistanu mieszkający w okręgu powinni utworzyć batalion w celu wsparcia wojsk rosyjskich w Ukrainie.

Instytut zwraca także uwagę, że Rosja rekrutuje imigrantów z krajów Azji Centralnej do moskiewskiego pułku m.in. w zamian za rosyjskie obywatelstwo.

05:57

Mieszkańcy obwodu wołyńskiego są ostrzegani o minach w lasach przy granicy z Białorusią. Jak przekazała obrona terytorialna, mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności.

05:53

W rejonie Zaporoża system ukraińskiej obrony powietrznej zestrzelił dwa rosyjskie pociski - poinformował gubernator regionu.

05:14

Rosja wysłała prośbę o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 11 sierpnia - podaje agencja RIA Nowosti.

Według Moskwy, powodem spotkania ma być "ostrzał armii ukraińskiej na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu". Ukraińcy z kolei przekonują, że ataków dokonują Rosjanie.

05:13

Jest prawdopodobne, że władze Ługańskiej Republiki Ludowej nie odbudują miasta Popasna w obwodzie ługańskim - powiedział lider tamtejszych separatystów Leonid Pasicznyk. Podkreślił, że miejscowość jest prawie całkowicie zniszczona.

Przed wojną mieszkało tam ponad 20 tys. osób.

05:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych, w dniu, w którym na rosyjskim lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce na zachodnim brzegu Krymu doszło do serii wybuchów, przypomniał, że od zajęcia Krymu zaczęła się rosyjska wojna z Ukrainą i tam też musi się zakończyć. Prezydent powiedział, że wierzy w odzyskanie półwyspu przez Ukrainę.

Zełenski oświadczył, że Rosja zamieniła półwysep, który, jak zaznaczył, zawsze był jednym z najlepszych miejsc w Europie, w jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na kontynencie, a okupant sprowadził na Krym represje, problemy ekologiczne, beznadzieję gospodarczą oraz wojnę.

Według ukraińskiego przywódcy obecność rosyjskich zaborców na półwyspie jest zagrożeniem dla całej Europy oraz globalnej stabilności, a region Morza Czarnego nie może być bezpieczny, dopóki Krym jest okupowany.

05:11

Ukraina nie bierze odpowiedzialności za wtorkowe eksplozje w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie - oświadczył we wtorek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak i zasugerował, że za atak mogą być odpowiedzialni partyzanci - podała agencja Reutera, cytując wypowiedź Podolaka dla największej rosyjskiej niezależnej telewizji Dożd.

Mychajło Podolak, zapytany, czy Kijów bierze odpowiedzialność za incydent, odpowiedział: "Oczywiście, że nie. Co my mamy z tym wspólnego?"

Na rosyjskim lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce na zachodnim brzegu Krymu doszło we wtorek do serii wybuchów.