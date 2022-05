Rosjanie składują tysiące ciał zabitych żołnierzy pod gołym niebem. Świadczy o tym rozmowa przechwycona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.

Gwardziści donieckiej republiki na zdjęciu ilustracyjnym / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

Zwłoki - według ukraińskich służb - zrzucane są na zaimprowizowane wysypiska, gdzie tak zwanego "ładunku 200" (jak Rosjanie określają ciała zabitych żołnierzy) jest tak dużo, że stosy ciał sięgają dwóch metrów wysokości.

Oficjalnie zabici w wojnie uważani są za "zaginionych bez wieści" - informuje służba.

"To nie jest kostnica, to wysypisko. Ogromne pole, czy coś takiego... Poligon, nie poligon. Ogrodzone, odgrodzone, nikogo nie wpuszczają. Tysiącami ich przywożą. Stos na wysokość człowieka" - mówi w przechwyconej rozmowie telefonicznej ze swoją żoną okupant z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

Według jego słów wysypisko to znajduje się bardzo blisko Doniecka.

Ochrona obiektu zarabia ogromne pieniądze, pomagając znaleźć krewnym szczątki swoich bliskich.

"Żołnierz" DRL dowiedział się o tym, gdy jego znajoma znalazła tam ciało brata. Tak więc rodzice, żony i krewni okupantów powinni się zastanowić - czy są gotowi, by ciała ich bliskich zostały rozszarpane przez psy albo zgniły na poligonie pod gołym niebem? A może powinni zrobić wszystko, co się da, by w ogóle nie szli na tę wojnę? - czytamy we wpisie zamieszczonym przez SBU.