"Siły rosyjskie wielokrotnie ostrzeliwały rurociąg amoniaku w obwodzie charkowskim, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedłużenia umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża i nawozów z portów Morza Czarnego" - twierdzi szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. W wieczornym wystąpieniu wideo we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wywołana przez Rosjan katastrofa w Elektrowni Kachowskiej nie powstrzyma Ukrainy przed wyzwoleniem spod okupacji własnego terytorium i nie zwiększyła szans okupantów na pozostanie na tych ziemiach. "W ciągu doby armia agresora przeprowadziła 35 ataków rakietowych z użyciem rakiet Ch-101/Ch-555 (wszystkie zostały strącone). Rosjanie dokonali też 41 ataków lotniczych i 57 ostrzałów z wyrzutni wieloprowadnicowych. Są ofiary i ranni wśród cywilów, zniszczone bloki mieszkalne i prywatne oraz inna infrastruktura cywilna" - przekazał ukraiński sztab wojskowy. Najważniejsze informacje dotyczące 469. dnia inwazji Rosji w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Zdjęcie satelitarne pokazujące przerwanie zapory w Nowej Kachowce

07:56

Rosjanie mogli wysadzić tamę w Nowej Kachowce po to, by utrudnić Ukraińcom działania kontrofensywne - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Prognozy ekspertów amerykańskich i europejskich są zgodne z przewidywaniami ISW z października 2022 r. dotyczącymi tego, że Rosjanie mogą odnieść potencjalnie większe korzyści z zalania delty Dniepru pomimo uszkodzenia własnych przygotowanych pozycji obronnych niż Ukraińcy - twierdzą eksperci think tanku. ISW oceniło, że wojska rosyjskie mogą wykorzystać powódź do poszerzenia Dniepru i skomplikować ukraińskie próby kontrofensywy na i tak trudnym terenie. Rosjanie bardzo zaniepokoili się ukraińskimi przygotowaniami do przekroczenia rzeki i kontrataku na wschodni brzeg obwodu chersońskiego.



07:52

Rosjanie, dopuszczając się zbrodni wojennej, wysadzili tamę na Dnieprze w celu niedopuszczenia do ruchu ukraińskich wojsk - oświadczył w środę rano w komunikacie sztab generalny armii Ukrainy.

W wyniku tego aktu terrorystycznego ok. 80 miejscowości znajduje się w strefie podtopienia - podano w porannym komunikacie sztabu generalnego.

Rosja kontynuuje wojnę najeźdźczą, nie licząc się ze stratami. By osiągnąć swoje cele stosuje taktykę terroru, ostrzeliwuje obiekty cywilne, w tym dzielnice mieszkalne - podsumowano.

07:06

Oczekujemy pierwszych uchodźców, którzy musieli uciekać z domu w związku z katastrofą zapory w Nowej Kachowce - powiedział w internetowym Radiu RMF24 mer Lwowa Andrij Sadowy.

06:45

Siły rosyjskie ostrzelały obwód chersoński. Jedna osoba zginęła - przekazał szef obwodu chersońskiego - Ołeh Syniehubow.

06:24

Sztab ukraińskiej armii informuje, że w ciągu ostatniej doby ukraińscy wojskowi przeprowadzili 17 ataków na obszary, w których skoncentrowane są wojska rosyjskie oraz cztery na systemy obrony przeciwlotniczej Rosjan. Zniszczono także rosyjski samolot szturmowy Su-25 i cztery drony rozpoznawcze.

05:44

Wysadzenie tamy na Dnieprze jest kolejnym aktem rosyjskiego barbarzyństwa i widoczną zbrodnią wojenną - powiedział Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Szczerski był jednym z wielu dyplomatów, którzy potępili działania Rosji.

To kolejny skandaliczny akt rosyjskiego barbarzyństwa na okupowanych terytoriach Ukrainy, poważne pogwałcenie podstawowych norm ochrony środowiska i wyraźna zbrodnia wojenna - powiedział Szczerski podczas wystąpienia zorganizowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na wniosek Ukrainy.

05:20

Celowe zniszczenie zapory wodnej w Kachowce przez terrorystów wygląda tak samo z każdego punktu widzenia na świecie. Zarówno w Afryce, jak i Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii i Indiach katastrofy spowodowane z premedytacją przez człowieka są złem - powiedział w wystąpieniu opublikowanym na Facebooku prezydent Ukrainy odnosząc się do faktu jej zniszczenia przez Rosję.

Musimy powstrzymać rosyjskie zło. Wszyscy inni terroryści na świecie powinni zobaczyć, że terror nie jest na świecie bezkarny - dodał Zełenski.

Katastrofa w Kachowce spowodowana przez rosyjskich terrorystów nie powstrzyma Ukrainy i Ukraińców. Wyzwolimy całą naszą ziemię. A każdy rosyjski atak terrorystyczny tylko zwiększa kwotę odszkodowań, które Rosja zapłaci za popełnione zbrodnie, a nie szanse okupanta na pozostanie na naszej ziemi - zaznaczył.

05:10

Siły rosyjskie wielokrotnie ostrzeliwały rurociąg amoniaku w obwodzie charkowskim, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedłużenia umowy umożliwiającej bezpieczny eksport zboża i nawozów z portów Morza Czarnego - powiedział we wtorek gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Rurociąg amoniaku, najdłuższy na świecie, rozciąga się na długości około 2470 kilometrów, od rosyjskiego Togliatti nad Wołgą do trzech portów nad Morzem Czarnym. Został zamknięty od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Nie odnotowano wycieku po wtorkowym ostrzale, który uderzył w rurociąg w pobliżu wsi Masiutówka i nocnego ostrzału w pobliżu wsi Zapadne - powiedział Ołeh Syniehubowgubernator obwodu charkowskiego na Ukrainie.