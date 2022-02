W Kijowie około godziny czwartej wszystkich obudziły cztery bardzo głośne wybuchy, słychać je było na południowy wschód od Kijowa – informuje specjalny wysłannik RMF FM w stolicy Ukrainy, Mateusz Chłystun. Jak dodaje, po godzinie siódmej lokalnego czasu w całym mieście rozległy się syreny alarmowe. Mieszkańcy ewakuują się do schronów cywilnych.

Tuż przed godziną czwartą polskiego czasu Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę. Eksplozje słychać w miastach w całym kraju.

Jak informuje dziennikarz RMF FM w Kijowie, stolice Ukrainy obudziły głośne wybuchy, po których było widać rozbłysk światła - to ostrzelane zostało lotnisko pod Kijowem . Prawdopodobnie trwa próba jego przejęcia - relacjonuje Mateusz Chłystun.

Chwilę po godzinie szóstej słychać było syreny alarmowe - informuje dziennikarz RMF FM w Kijowie. Władze apelują, by zachować spokój. Na ulicach w centrum Kijowie pusto. Ludzie, którzy przyjeżdżali tu do pracy zostali w domu - relacjonuje Mateusz Chłystun.

Trasy wyjazdowe z miasta są zakorkowane. Mieszkańcy próbują wyjechać z Kijowa.

Jak relacjonuje Mateusz Chłystun w sieci pojawiły się bardzo niepokojące nagrania, na których widać wozy opancerzone jadące z Białorusi, w pobliżu przejścia granicznego w Senkiwce.Te informacje potwierdziła ukraińska Straż Graniczna w oficjalnym komunikacie. Ataki na punkty graniczne, jak przekazuje ukraińska SG, odbywają się przy pomocy artylerii i ciężkiego sprzętu. To także ostrzały. Jeżeli celem jest Kijów, te pojazdy dotrą tu w niewiele ponad godzinę. Czernihów to około 100 km od ukraińskiej stolicy.

Mieszkańcy Kijowa kupują duże ilości paliwa na stacjach benzynowych, szykują się do ewentualnej drogi, do ewentualnej ucieczki - informuje nasz reporter. W kilku miejscach - w centrum Kijowa - stały kolejki do bankomatów. Pojawiły się pierwsze problemy z łącznością w rejonie np. portu lotniczego Kijów-Żuliany. W centrum Kijowa zasięg komórkowy i internetowy chwilami nie jest oczywisty - informuje Matusz Chłystun.

Wszyscy czekają na ewentualny sygnał o konieczności ewakuacji do schronów. Kijowskie metro ma być pierwszym z tych miejsc, gdzie mieszkańcy uciekną przed ewentualnym bombardowaniem. Ale ukraińska stolica tuż po g. 7.00 rano była jeszcze spokojna. Stacje benzynowe i bankomaty poza centrum były najbardziej obleganymi punktami. Nikt nie wie, co przyniosą kolejne godziny.

Według informacji władz i relacji w sieciach społecznościowych rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków.

Inwazja Rosji na Ukrainę

W nocy ze środy na czwartek Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Putin w telewizyjnym wystąpieniu uzasadnił swoją decyzję prośbą separatystów z Donbasu, których "niepodległość", wbrew prawu międzynarodowemu, Rosja uznała w poniedziałek. Według tez wygłoszonych przez rosyjskiego lidera celem operacji jest: "demilitaryzacja i denazyfikacja" Ukrainy.