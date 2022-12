MSZ Ukrainy odnotowało łącznie 18 przypadków gróźb pod adresem swoich dyplomatów - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Alarmy przeciwlotnicze słychać w obwodach donieckim, charkowskim i dniepropietrowskim. W Chersoniu uruchomiono korytarz wodny do ewakuacji, którym można będzie przedostać się na tereny kontrolowane przez Ukrainę, będzie otwarty do poniedziałku. "To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy. Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Najważniejsze wydarzenia związane z 283. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 03.12.2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne / EUGENE TITOV / PAP

22:28

Na okupowanych ukraińskich terytoriach Rosja zebrała prawie 6 mln ton pszenicy, przez co Ukraina straciła zbiory o wartości co najmniej miliarda dolarów - wynika z badania zdjęć satelitarnych przeprowadzonego przez program bezpieczeństwa żywnościowego NASA, które opisała agencja Bloomberga.

22:00

Węgry zostały zwolnione ze stosowania limitu cen ropy naftowej sprowadzanej z Rosji - poinformował na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

21:27

Podsekretarz stanu USA Victoria Nuland spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - powiadomiła służba prasowa głowy państwa. "To sygnał solidarności w tych dniach, kiedy Putin wszedł na nowy poziom barbarzyństwa" - podkreśliła przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji. Nuland spotkała się także z szefem gabinetu prezydenta Andrijem Jermakiem.

20:21

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że wyznaczenie górnego pułapu ceny rosyjskiej ropy na poziomie 60 dol. "nie jest poważną decyzją", bo jest to poziom zupełnie komfortowy dla budżetu państwa-agresora. Rosyjski budżet otrzyma rocznie 100 mld dol. - zaznaczył.

20:02

"Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą" - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. "Europa musi zacząć przygotowania do budowy nowej architektury bezpieczeństwa na kontynencie i zastanowić się, jak ma ona wyglądać w przyszłości" - dodał.

19:25

Rok po objęciu urzędu kanclerza Niemiec Olaf Scholz dokonał pozytywnego bilansu kierowanego przez siebie rządu. Podkreślił, że "ten rok został oczywiście naznaczony przede wszystkim brutalną wojną Rosji przeciwko Ukrainie", ale ocenił, że wsparcie udzielone przez Berlin Ukrainie było słuszne.

19:19

"Rosja nie zaakceptuje limitu cen ropy wprowadzanego przez G7 i jej sojuszników" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow cytowany przez rosyjską agencję TASS. Wprowadzenie pułapu oficjalnie potwierdziła Rada UE.

19:03

Sześć przesyłek zawierających ładunki wybuchowe, które w ostatnich dniach trafiły do instytucji politycznych i gospodarczych w Hiszpanii, ma związek z wyjazdem hiszpańskich ekspertów na Ukrainę w celu zbadania zbrodni wojennych popełnionych tam przez rosyjskie wojska - wynika ze śledztwa, na którego ustalenia powołuje się dziennik "La Razon".

18:50

W jednostce szkoleniowej w rosyjskim Kazaniu doszło do buntu. Jak przekazują media, zmobilizowani opuścili poligon. Doszło też do zamieszek. W mediach społecznościowych pojawią się nagrania.

18:46

Jak wynika z opublikowanych fragmentów spotkania, Łukaszenka oceniał również, że strona ukraińska nie chce rozmów, więc "specjalna operacja" - jak Rosja nazywa wojnę przeciwko Ukrainie - nie zostanie przerwana.

"Jeśli oni chcą walczyć do ostatniego czy to Ukraińca, czy to Polaka czy najemników, to ich sprawa, to ich prawo (...)" - mówił Łukaszenka.

18:42

"Myślę, że znajdujemy się na tym etapie, gdy nasze kontakty z ministrem obrony (Białorusi), w miarę możliwości z panem, powinny być bardziej aktywne i konstruktywne" - mówił Szojgu.

Wskazał także, że na Białorusi przebywa rosyjski zastępca dowódcy wojsk lądowych, który wraz z ministrem obrony Białorusi przekazał mu, że siły na terytorium tego kraju "już wyglądają na takie, które mogą wykonywać zadania", a rosyjscy żołnierze czują się tam "jak w domu".

18:36

Jak powiadomiły media, Łukaszenka mówił na spotkaniu o wojnie w Ukrainie oraz o przygotowaniu białoruskich i rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

"Myślę, że białoruski minister obrony (Wiktar Chrenin) już panu powiedział o sytuacji na Białorusi, o przygotowaniu, zgrywaniu bojowym oddziałów Białorusi i Rosji, które są obecne na Białorusi. I nasi, i wasi oficerowie przygotowują chłopców: i białoruskich, i Rosjan" - powiedział Łukaszenka. Jak zaznaczył, chodzi o to, by "pierwsze nasze szeregi, obrońcy Państwa Związkowego (Rosji i Białorusi), mogli odeprzeć każdą agresję". Łukaszenka zaznaczył, że białoruscy i rosyjscy wojskowi są szkoleni "jak jedno zgrupowanie, jak jedna armia", "czyli tak, jak umawialiśmy się z prezydentem Rosji".

18:34

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przyleciał do Mińska, o czym media państwowe poinformowały już po jego wylądowaniu w stolicy Białorusi. Jak podano, Szojgu przybył na rozmowy ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Wkrótce potem odbyło się też spotkanie rosyjskiego ministra z Alaksandrem Łukaszenką.

Białoruski lider w czasie spotkania zapewnił Szojgu, że "wszystko, co Białorusini powinni zrobić na mocy ustaleń (z Rosją), zrobimy".

17:24

Rosja po cichu zgromadziła flotę ponad 100 starzejących się tankowców, aby za ich pomocą obchodzić ograniczenia na sprzedaż ropy, które Zachód nałożył na Moskwę po jej inwazji na Ukrainę - podał "Financial Times", przywołując opinie analityków rynku.

16:41

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przyleciał w sobotę do Mińska na rozmowy z ministrem obrony Białorusi Wiktarem Chreninem - informują media państwowe i niezależne. Tematem spotkania były "aktualne zagadnienia dwustronnej współpracy wojskowej i wojskowo-technicznej" - przekazano oficjalnie. Szczegółów nie podano. W piątek podawano, że kolejną rozmowę telefoniczną odbyli Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin.

15:42

"Minister spraw wewnętrznych (Niemiec Nancy) Faeser i minister sprawiedliwości (Marco) Buschmann obiecali, że Rosjanie, którzy sprzeciwiają się despocie Putinowi, będą mile widziani także w Niemczech i znajdą tu ochronę. Za tymi słowami muszą iść konkretne kroki" - powiedział Konstantin von Notz, wiceszef frakcji Zielonych w Bundestagu.

15:40

Najbardziej krwawym, brutalnym i ciężkim kierunkiem walk nazwał rejon Bachmutu w obwodzie donieckim Ukrainy rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty. Według ekspertów ewentualne zdobycie Bachmutu przez Rosjan nie zmieni przebiegu wojny, a będzie mieć efekt głównie symboliczny.

14:05

Rozmowy pokojowe z Rosją, w czasie których rosyjscy żołnierze będą nadal na Ukrainie, mogą być wykorzystane przez Władimira Putina do odbudowy wojsk - ostrzegł brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Daily Telegraph".

13:44

"Europa będzie żyć bez rosyjskiej ropy" - powiedział stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej Uljanow, komentując przyjęty pułap cen ropy.

13:41

Niektóre rosyjskie pociski rakietowe są wysyłane na Ukrainę prosto z taśmy produkcyjnej, wśród używanego uzbrojenia są pociski wyprodukowane w sierpniu br. - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki.



Przedstawiciel wywiadu powtórzył wcześniejszą ocenę, że przy niektórych rodzajach uzbrojenia Rosja wykorzystuje już rezerwę strategiczną, czyli 30-procentową pulę, która powinna stale pozostawać na wyposażeniu sił zbrojnych.



13:17

Na Białorusi trwa koncentracja regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi. Armia ukraińska śledzi sytuację i przygotowuje się do reagowania - powiedział dowódca ukraińskich Sił Połączonych generał Serhij Najew.

13:03

Trzeba się przygotować, że za czterema milionami Ukraińców, którzy już uciekli, mogą pójść kolejne dwa, trzy miliony - mówi niemiecki badacz migracji Gerald Knaus. W Niemczech już brakuje miejsc noclegowych. Knaus radzi spojrzeć, jak radziły sobie miasta w państwach, które przyjęły jeszcze więcej uchodźców - Warszawa, Kraków, Praga.

12:52

"Nazwa wagnerowcy pochodzi od pseudonimu dowódcy tej grupy Dmitrija 'Wagnera' Utkina, ponieważ uwielbia muzykę Wagnera i ideologię nazistowską. Nosi tatuaże nawiązujące do SS i bardzo często do tej ideologii się odwołuje"- o grupie Wagnera, prywatnej firmie wojskowej założonej przez Jewgienija Prigożyna, Krzysztof Urbaniak rozmawiał w Radiu RMF 24 z Grzegorzem Kuczyńskim, ekspertem ds. wschodnich z Warsaw Institute, autorem książki "Wagnerowcy. Psy wojny Putina".

12:29

Rosja zakupiła ponad sto starzejących się tankowców, aby dostarczać ropę do Indii, Chin i Turcji - informuje "Financial Times". Moskwa w reakcji na zachodnie sankcje na surowiec próbuje utrzymać obecny wolumen eksportu.

12:20

W Chersoniu uruchomiono korytarz wodny do ewakuacji, którym można będzie przedostać się na tereny kontrolowane przez Ukrainę, będzie otwarty do poniedziałku.



Kapitan Dmytro Płetenczuk, oficer prasowy dowództwa wojskowego w Chersoniu wyjaśnił PAP, że dotychczas żegluga po Dnieprze była zakazana ze względu na działania wojenne.



11:35

W obwodzie ługańskim partyzanci odcięli Rosjanom dostęp do dostaw koleją na 14-20 dni.

11:26

Ukraińskie Siły Zbrojne rozpoczną wyzwalanie Krymu po wyzwoleniu Melitopola. Taką opinię wyraził ekspert wojskowy i generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Sawczenko.

10:59

Zdobycie miasta Bachmut w obwodzie donieckim Ukrainy stało się dla Rosji priorytetem, choć miałoby ograniczoną wartość operacyjną, a podejmowane w tym celu wysiłki są nieproporcjonalnie duże w stosunku do korzyści - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W ostatnich dniach Rosja najprawdopodobniej poczyniła niewielkie postępy na południowej osi tego natarcia, gdzie stara się umocnić ograniczone przyczółki na zachód od bagnistego terenu wokół niewielkiej rzeki Bachmutka.

10:53

MSZ Ukrainy odnotowało łącznie 18 przypadków gróźb pod adresem swoich dyplomatów - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Szef MSZ powiadomił na Facebooku, że przeprowadził w piątek naradę z dyplomatami.

10:10

Rosja może rozpocząć nowy masowy atak na Ukrainę, gdy mrozy wzrosną, a temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza - przewiduje Kancelaria Prezydenta Ukrainy.

09:59

Jedno z setek kompletnie zniszczonych przez Rosjan ukraińskich miast.

09:41

Przyjęty przez UE, G7 i Australię limit ceny na rosyjską ropę naftową na poziomie 60 dolarów za baryłkę powinien zostać obniżony do 30 dolarów, by szybciej zniszczyć gospodarkę Rosji - uważa Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Telegram

09:13

Rosja próbuje wykorzystać chęć krajów zachodnich, by doszło do negocjacji w wojnie z Ukrainą i dąży do sytuacji, w której Zachód pójdzie na ustępstwa w celu zachęcenia Moskwy do rozmów - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



08:56

Wprowadzony przez G7, Unię Europejską i Australią limit ceny na rosyjską ropę naftową transportowaną drogą morską natychmiast uderzy w najważniejsze źródło dochodów Rosji. Takiego zdania jest minister skarbu USA Janet Yellen. Pułap cenowy na rosyjską ropę w wysokości 60 dolarów za baryłkę został uzgodniony w piątek.

08:51

Rosjanie uderzyli w Nikopol 9 razy "Hradami" i ciężką artylerią — poinformował szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Rezniczenko.

08:36

Internauci informują o eksplozjach w Chersoniu, czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień.

08:34

Alarmy przeciwlotnicze słychać w obwodach donieckim, charkowskim i dniepropietrowskim.

08:28

08:14

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują rosyjskie próby tuszowania zbrodni wojennych. Tym razem obudowali zrujnowany w ostrzale Teatr Dramatyczny w Mariupolu wysokim na kilka pięter płotem, który ma zatuszować ogrom zniszczeń.

07:53

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w Europie zatrzymano szereg szpiegów pracujących dla Moskwy. Tygodnik "Spiegel" szacuje, że na Zachodzie żyją dziesiątki tysięcy osób, pracujących dla rosyjskich służb wywiadowczych FSB, SWR czy wojskowego GRU.



Według "Spiegla" rosyjscy szpiedzy, nazywani "nielegałami" lub "śpiochami", to najczęściej mężczyźni i kobiety o dokładnie spreparowanych życiorysach, którzy czasem jeszcze od czasów sowieckich żyją spokojnie na Zachodzie, mocno zintegrowani z lokalnymi społecznościami.



07:36

W ciągu dwóch dni zlikwidowano 3 magazyny broni, 2 centra dowodzenia i 1 magazyn materiałów naftowych armii rosyjskiej.

07:31

Metropolita Epifaniusz, zwierzchnik autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU), wyraził przekonanie, że modlitwa po ukraińsku zabrzmi w Ławrze Peczerskiej, gdzie obecnie swą siedzibę ma Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM).

07:16

Hiszpania wysłała w piątek na Ukrainę grupę oficerów służb policyjnych, którzy wezmą udział w badaniu popełnionych w tym kraju przez rosyjskie wojska zbrodni wojennych - poinformowało hiszpańskie MSW.

07:03

Rosjanie ostrzelali w nocy cywilne tereny obwodu zaporoskiego — relacjonuje Ołeksandr Staruch, szef obwodu.

06:54

Rosyjscy najeźdźcy zamienili Bachmut w obwodzie donieckim w ruiny. Przed inwazją Rosji miasto zamieszkiwało 70 tys. osób.

06:41

Luksemburg przeznaczył 16 proc. budżetu obronnego kraju na pomoc Ukrainie, informuje ministerstwo obrony.

06:29

Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek po południu w Kijowie z grupą byłych ukraińskich jeńców i wręczył im odznaczenia.



W tym tygodniu doszło między Rosją i Ukrainą do kolejnych wymian jeńców. W ten sposób, jak poinformował Zełenski, od początku wojny z rosyjskiej niewoli powróciło już w sumie 1331 ukraińskich żołnierzy.

06:25

"To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy.



"Nie pozostawimy żadnego Ukraińca w rosyjskich więzieniach, obozach lub w innych formach izolacji. Myślimy o wszystkich" - zapewnił Zełenski.

06:09

Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow po spotkaniu w Odessie z szefową hiszpańskiego resortu obrony Margaritą Robles.



Na Ukrainę mają dotrzeć kolejne wyrzutnie tego typu. Żołnierze ukraińscy, którzy będą obsługiwać tę broń, przeszli wcześniej przeszkolenie w Hiszpanii.