Polska zamówi 5 tys. kolejnych zestawów Starlink, a następnie wyśle je na Ukrainę. Informację przekazał we wtorek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślając nasze zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa Ukrainy.

Antena systemu Starlink używana w okolicach miejscowości Izium, we wschodniej Ukrainie / YASUYOSHI CHIBA/AFP / East News

Jest decyzja, którą realizuje Ministerstwo Cyfryzacji. Zamawiamy kolejne pięć tysięcy Starlinków - one już są w zamówieniu. Już są w części opłacone i będą wysłane też na Ukrainę - powiedział w TVN24 Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że trafią one na Ukrainę w "najbliższych tygodniach, miesiącach".

Minister przypomniał, że obecnie na Ukrainie "pracuje" 25 tys. zestawów Starlink. Polska dzisiaj utrzymuje internet na Ukrainie. Starlinki zapewniają internet, bezpieczeństwo w obszarze cywilnym i wojskowym. Dzięki temu front się trzyma - dodał.

My jesteśmy największym donatorem bezpieczeństwa Ukrainy w Europie. (...) Warto zwracać uwagę władzom Ukrainy mówiąc, gdzie jesteśmy i jak dużo robimy - podkreślił.

Czym są zestawy Starlink?

Internet satelitarny Starlink od SpaceX / Maciej Zieliński / PAP

Zestawy Starlink to mobilne routery zapewniające dostęp do satelitarnego internetu, produkowane przez jedną z firm amerykańskiego miliardera Elona Muska (obecnie stoi on na czele nowoutworzonego w USA Departamentu ds. Efektywności Rządu). Około 85 proc. z 20 tys. terminali działających w Ukrainie zostało w całości lub częściowo sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przez rządy USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Polska na bieżąco finansuje także utrzymanie tych systemów.