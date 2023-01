10:26

Żołnierze sił zbrojnych Ukrainy opanują w najbliższych tygodniach obsługę czołgów Leopard; jeśli czołgi trafią na Ukrainę wkrótce, to szkolenie odbędzie się "nadzwyczaj szybko" - zapewnił w czwartek szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Jeśli chodzi o naszych specjalistów w siłach zbrojnych, to nie raz podawałem przykłady, jak nasi partnerzy zachodni przygotowywali swoich specjalistów do różnego rodzaju broni, a nasi chłopcy i dziewczęta opanowują ją w ciągu dosłownie tygodni - powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform. Jak podkreślił, takie tempo wymusza sytuacja Ukrainy.

10:19

Portal politico ocenia, że w obliczu porażek na polu walki Rosjanie nasilają ataki cybernetyczne na cele cywilne, takie jak infrastruktura krytyczna. Ma to na celu złamanie woli oporu zwykłych obywateli i odwrócenie losów wojny.

Obok ataków rakietowych na cele cywilne coraz ważniejszą rolę w prowadzonej przez Rosję napastniczej wojnie odgrywają ataki na cele cybernetyczne, jak sieci komputerowe infrastruktury energetycznej i transportowej oraz strony rządowe. Ma to na celu złamanie woli walki Ukraińców.

10:06

Możliwości produkcyjne rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego nie pozwalają na nadrobienie braków amunicji, co prawdopodobnie utrudni wojskom Rosji w 2023 roku operacje ofensywne na wschodzie Ukrainy - ocenia w czwartek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

10:00

Ze względu na stan sieci Kijów otrzymuje 60 proc. wymaganego wolumenu produkcji energii elektrycznej. Z dostępnego wolumenu, 40 proc. trafia do obiektów infrastruktury krytycznej, reszta jest rozdzielana między konsumentów.

09:42

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nie może się powstrzymać od komentowania na swoim kanale na Telegramie bieżących informacji z Ukrainy. Tym razem odniósł się do spotkania we Lwowie prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy.

09:36

W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 29,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,3 tys. osób - podała w czwartek Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r., czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,102 mln wjazdów do Polski i 7,281 mln wyjazdów na Ukrainę.



08:55

"Rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwali terytorium obwodu chersońskiego 90 razy. Strzelali z artylerii, moździerzy i czołgów" - czytamy w komunikacie chersońskiej administracji wojskowej. Dane dotyczą ostatniej doby.

08:17

"Od początku stycznia 2023 r. Rosja niemal na pewno skierowała elementy 76. Gwardyjskiej Dywizji Desantowej WDW (sił powietrznodesantowych) do wzmocnienia linii frontu w Kreminnej po tym, jak oceniła, że sektor ten jest znacznie zagrożony. Do listopada 2022 r. Rosja zaangażowała prawie wszystkie możliwe do rozmieszczenia siły WDW jako oddziały długoterminowo utrzymujące teren wzdłuż linii frontu w rejonie Chersonia. Obecnie, przesuwając je do Donbasu i południowej Ukrainy, dowódcy prawdopodobnie próbują wykorzystać WDW bardziej zgodnie z ich zakładaną doktrynalną rolą jako stosunkowo elitarnych sił szybkiego reagowania" - przekazał rosyjski wywiad.

07:46

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przygotowują kolejny pakiet sankcji wobec rosyjskiego sektora naftowego, których celem jest nałożenie limitów cenowych na sprzedaż rafinowanych produktów ropopochodnych eksportowanych z Rosji. Ma być to rozszerzenie kar, jakie Zachód już wcześniej nałożył na eksport rosyjskiej ropy - poinformował dziennik "The Wall Street Journal".

07:39

Według danych przestawionych przez ukraińską armię, od początku inwazji zginęło już 113 390 rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy twierdzą też, że zniszczyli 3094 czołgi i 17 okrętów.

07:29

"Rejon Nikopola został ponownie ostrzelany. Rosjanie ponownie uderzyli w nocny ciężką artylerią. Społeczność Margańca znalazła się pod ostrzałem. Na terytorium miasta wleciało kilkanaście pocisków wroga" - napisał na Telegramie szef administracji obwodu dniepropetrowskiego Walentyn Rezniczenko.

07:16

W Brukseli przyspieszają prace nad 10. pakietem sankcji wobec Rosji. Nowe unijne restrykcje mają objąć też Białoruś. Według informacji PAP członkowskie chcą przyjąć nowy pakiet przed zaplanowanym na początek lutego szczytem UE-Ukraina w Kijowie. Hamulcowym znów mogą być Węgry.

06:38

"W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili cztery ataki rakietowe na Łymań, miasto Czasiw Jar i Doniec oraz 23 ataki lotnicze. Przeprowadzono także 69 ataków z systemów rakietowych w innych lokalizacjach" - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:30

Ukraińska armia podaje, że na Krymie ogłoszono nabór najemników. Zachęcano do zgłaszania się przede wszystkich byłych żołnierzy i innych mundurowych. Aby wzbudzić zainteresowanie, potencjalnym kandydatom obiecano wysokie uposażenie, a także, że nie będą uczestniczyli w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennej aktualizacji informacji z frontu.

05:53

Odnosząc się do współpracy USA i Japonii w sprawie pomocy Ukrainie, szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił, że będzie ona nadal kontynuowana "tak długo, jak trzeba". Stwierdził też, że wbrew twierdzeniom Kremla, nie może potwierdzić informacji o zajęciu przez Rosjan Sołedaru w Donbasie.

05:10

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Raphael Grossi zamierza ponownie odwiedzić Ukrainę i Rosję, aby przeprowadzić negocjacje w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podała w środę telewizja RAI.

Grossi na Ukrainie ma zamiar spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą.

Jest także nadzieja na wizytę w Moskwie. Rzeczywistością jest, że ukraińska elektrownia znajduje się pod rosyjską kontrolą, dlatego muszę współpracować z obiema stronami - powiedział szef MAEA.