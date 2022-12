"Niemcy próbują wykonywać jakieś gesty"

Polska od samego początku chciała, żeby Patrioty były na terenie Ukrainy. Efektywniej broniłyby polskiego nieba z terenu Ukrainy, ale jesteśmy gotowi na to, by zdecydować się na ich umieszczenie również na terytorium Polski - mówił w środę w Rozmowie w południe w RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. Rozmawiamy teraz o szczegółach i o zasadach wpięcia tych dodatkowych rakiet systemu Patriot w system przeciwrakietowy Polski - dodał gość Rocha Kowalskiego.

Niemcy, gdyby chcieli naprawdę mocniej wspomóc Polskę i Ukrainę, to zdecydowaliby się na to, by ten system mógł stacjonować na zachodniej Ukrainie. To byłoby wtedy w pełni, z otwartą przyłbicą pomaganie Ukrainie - ocenił Piotr Müller. Niemcy tego nie robią, próbują wykonywać jakieś gesty - ale to są gesty niewystarczające wobec Polski i Ukrainy - dodał.

Rzecznik rządu podkreślił, że nie wie, jak długo mogą potrwać negocjacje ws. umieszczenia Patriotów w Polsce.

Patrioty dla Polski? Sondaż

Niemcy proponują, by na naszym terytorium rozstawić baterie rakiet typu Patriot. 50,9 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" uważa, że Polska powinna przyjąć tę propozycję.

Tylko 1,8 proc. uczestników sondażu twierdzi, że Polska powinna odrzucić niemiecką ofertę.

16,1 proc. ankietowanych jest zdania, że nasz kraj powinien namówić Niemcy na przekazanie wyrzutni Ukrainie. 1,7 proc. uważa, że Polska powinna odrzucić dalsze rozmowy na ten temat, skoro Niemcy nie chcą przekazać Patriotów Ukrainie.

Aż 19,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie przekazania Polsce wyrzutni Patriot.