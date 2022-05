„Większość ludzi powraca do Ukrainy i mniej wyjeżdża. Dużo mężczyzn, wydaje się, że około pół miliona, przyjechało z powrotem. Oni zapisują się do wojska i idą na wojnę” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM mer Lwowa, Andrij Sadowy. Polityk ocenił jednak, że jego miasto dalej przyjmuje największą liczbę uchodźców. „Oni mieszkają w naszych szkołach, bibliotekach i obiektach sportowych. Oni po prostu nie mają gdzie jechać, pochodzą ze miast, które są albo okupowane albo zniszczone. To jest wielki problem, musimy znaleźć jego rozwiązanie” – przyznał Sadowy.

Wideo youtube Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Nocne ataki na obwód lwowski. Mer Lwowa: Część rakiet spadła 15-20 km od granicy z UE "Całą noc mieszkańcy Lwowa byli w schronach. Takiej liczby rakiet, którą zaatakowano Lwów i nasz obwód, jeszcze nie widzieliśmy" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrij Sadowy, mer Lwowa. "Pozytywy są takie, że większość pocisków zniszczono naszym systemem przeciwrakietowym. Tylko jedna rakieta uderzyła w obiekt militarny. Sytuacja w związku z infrastrukturą jest zła, ale wszyscy żyją, nikt nie jest ranny" - oświadczył polityk. "Oni (Rosjanie - przyp. red.) wysyłają rakiety z okrętów podwodnych z Morza Czarnego. Ich cel to może Lwów, ale może i terytoria koło granicy z Polską. Część (rakiet - przyp. red.) upadła około 15-20 km od granicy z Unią Europejską" - dodał. "Spodziewamy się kolejnych takich ataków. Putin chce zastraszyć ludzi" - podkreślił. Andrij Sadowy / Wojtek Jargiło / PAP Sadowy: Będziemy walczyć o każdy metr naszej ziemi "Rosja rozumie tylko argument siły. Gdy się ich uderzy w łeb, to wtedy oni otwierają oczy i zaczynają coś widzieć. Rosja cały czas rozmawiała z nami z takiej pozycji, że Ukraina powinna złożyć broń, a wtedy oni będą robić, co chcą. Tak nie będzie, będziemy walczyć za każdy metr naszej ziemi. Teraz mamy pomoc z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych. Doczekamy naszego zwycięstwa, i to będzie zwycięstwo wszystkich wolnych państw. To będzie zwycięstwo Polski, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej. Ta wojna jest naszą szansą. Ta wojna nie trwa od 83 dni, ta wojna nie trwa nawet od ośmiu lat, ta wojna trwa 300 lat. I mamy szansę teraz, by mieć przewagę i wygrać" - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Andrij Sadowy, mer Lwowa. Co z Węgrami? Paweł Balinowski pytał swojego gościa również o postawę premiera Węgier Wiktora Orbana. Czy Ukraina wierzy, że opór Węgier w sprawie sankcji na Rosję uda się przełamać? Mer Lwowa jest w tej sprawie optymistą. "Może to się nie stanie jutro. Ale pojutrze myślę, że tak" - mówił na antenie RMF FM. A skąd się bierze się ta bliska współpraca na linii Orban - Putin? "Rozumiem, że Orban kupuje ropę po fantastycznie niskich cenach i na pewno politycznie coś z tego ma. Nie wierzę, że kontakty z Rosją odbywają się charytatywnie. Jestem przekonany, że jest tam jakiś ‘czarny kesz’ i z tych pieniędzy finansowane są różne partie w innych państwach Unii. Ta informacja z czasem zostanie zapewne udostępniona dla ludzi. I jestem przekonany, że nie wszyscy politycy będą chcieli, żeby ta wiedza została udostępniona. Ale musimy to zrobić" - mówił Sadowy. "Węgry nie leżą w kosmosie. Leżą w Unii, w Europie. Na pewno jest dużo różnych kontaktów, dużo interesów i trzeba znaleźć słabe miejsca i po prostu na nie nacisnąć" - dodał mer Lwowa. Zobacz również: W co gra Turcja? Adam Balcer: Dla Turcji kwestia kurdyjska jest ważniejsza niż Ukraina

Łukasz Schreiber: Proces negocjacji z Komisją Europejską został zamknięty

„Stop Bankowemu Bezprawiu”: Wszyscy ponosimy koszty rosnącego oprocentowania kredytów

Kotecki: Inflacja jest pokłosiem polityki rządu i NBP za ostatnie dwa lata Opracowanie: Katarzyna Wójcik , Amelia Panuszko