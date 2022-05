Paryscy komentatorzy zastanawiają się, czy prezydenci Francji i Rosji negocjowali podział Ukrainy za plecami Wołodymyra Zelenskiego. Takie pytanie pojawiło się po oświadczeniu prezydenta Ukrainy. Emmanuel Macron miał pytać Zełenskiego przez telefon, czy jest on gotów poczynić ustępstwa terytorialne.

Władimir Putin i Emmanuelle Macron, zdjęcie z 7 marca 2022 roku / KREMLIN POOL / SPUTNIK / POOL / PAP/EPA

Zełenski udzielił wywiadu włoskiej telewizji, w którym miał zasugerować, że Macron pytał go z naciskiem, czy jest gotów poczynić ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji, żeby "umożliwić Putinowi, wyjście z twarzą z patowej sytuacji i doprowadzić do zakończenia konfliktu". Brzmiało to tak, jakby wcześniej prezydent Francji rozmawiał o tym przez telefon z lokatorem Kremla.

Nie jesteśmy gotowi, by oddać część naszego terytorium, po to, my zrobić komuś jakąś przysługę - powiedział w wywiadzie Zełenski dodając, że - tu cytat - "gotowość Macrona do ustępstw dyplomatycznych na rzecz Rosji jest nie na miejscu".

Pałac Elizejski zapewnia, że Macron nigdy "nie dyskutował o niczym z Władimirem Putinem, bez zgody prezydenta Zełenskiego i nigdy nie nalegał, by ten ostatni poczynił ustępstwa.

Współpracownicy francuskiego przywódcy sugerują, że wywiad Zełenskiego mógł być nieprecyzyjnie przetłumaczony na język włoski.

Rozmowy na linii Putin-Macron. Ostatnia - z początkiem maja

Emmanuel Macron kilkukrotnie rozmawiał z Władimirem Putinem po tym, jak Rosja najechała na Ukrainę. Francuski prezydent próbował być rozjemcą konfliktu. Macron w wywiadzie na antenie telewizji France 5 w połowie kwietnia potwierdził jednak, że od czasu odkrycia masowych zbrodni w ukraińskiej Buczy jego dialog, prowadzony z Władimirem Putinem "utknął w martwym punkcie".

Na początku maja prezydent Francji rozmawiał jednak znów telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Putin powiedział Macronowi, że to Zachód może pomóc zakończyć "zbrodnie wojenne", zmasowane ostrzały miast i osiedli w Donbasie, których ofiarą pada ludność cywilna. Rosyjski prezydent przekonywał także, że Moskwa jest wciąż gotowa do dialogu z Ukrainą.

Macron z kolei natomiast zwrócił uwagę na pojawiający się problem globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Prezydent Francji powiedział również przywódcy Rosji, że jest gotów współpracować z organizacjami międzynarodowymi, aby pomóc znieść rosyjskie embargo na ukraiński eksport żywności przez Morze Czarne.