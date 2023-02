Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w zawieszeniu pozostaje pytanie, czy i kiedy wojska podległe reżimowi Alaksandra Łukaszenki włączą się do działań zbrojnych. W czwartek Łukaszenka zapewnił, że nie wyśle swoich żołnierzy na wojnę, póki inny kraj nie zagrozi bezpośrednio Białorusi.

Aleksander Łukaszenka / Shutterstock

Nie ulega wątpliwości, że białoruski prezydent jest obecnie najbardziej lojalnym sojusznikiem Władimira Putina. Rosyjskie wojska systematycznie prowadzą ćwiczenia z armią białoruską, a bazy lotnicze i wojskowe za północną granicą ukraińską są regularnie wykorzystywane przez Rosjan, jako punkty przerzutowe.

Władze w Kijowie od początku trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny, z niepokojem spoglądają na ruchy wojsk Białorusi, a przez długie miesiące trwały dywagacje na temat tego, dlaczego armia reżimu Łukaszenki nie szturmuje jeszcze ukraińskich granic.

Dziś białoruski przywódca wydał oświadczenie, które - jeśli traktować jego słowa poważnie - ostatecznie rozwiewa wątpliwości na temat czynnego udziału Białorusi w rosyjskiej wojnie z Ukrainą.

Jestem gotów walczyć wspólnie z Rosjanami z terytorium Białorusi, ale tylko w jednym przypadku: jeśli choćby jeden obcy żołnierz naruszy nasze granice, by zabijać moich rodaków - zapowiedział Aleksander Łukaszenka cytowany przez agencję rządową Belta. Dodał także, że jeśli ktoś dokona agresji na Białoruś "konsekwencje będą bardzo poważne", a wojna "przybierze zupełnie inną formę".

Dlaczego Łukaszenka wstrzymuje swoje wojska?

Państwo Związkowe, które w 2000 roku stworzyła Rosja z Białorusią miało na początku służyć jedynie zacieśnieniu współpracy gospodarczej między oboma krajami. Z czasem stało się jasne, że Rosja chce uczynić z Białorusi państwo satelitarne, które będzie również zaangażowane w działania wojenne. Stąd liczne wspólne ćwiczenia sił rosyjsko-białoruskich, które odbywały się pod hasłem "obrony Państwa Związkowego".

Mogło wydawać się oczywiste, że białoruskie oddziały prędzej czy później przekroczą granicę z Ukrainą i dołączą do wojsk okupacyjnych. Tak się jednak nie stało. Jednostki z Białorusi uczestniczą w wojnie, działając w sferach łączności, logistyki, czy rozpoznania. Nie występują jednak zbrojnie przeciwko Ukraińcom.

Ma to związek z bardzo niepewną pozycją Aleksandra Łukaszenki jako zwierzchnika sił zbrojnych i ciągłą obawą białoruskiego przywódcy przed rozgniewaniem pacyfistycznie nastawionych elit i społeczeństwa. Łukaszenka wie, że rozgniewanie swojego obozu politycznego i doprowadzenie do niepokojów w społeczeństwie, które nie deklaruje żadnej wrogości wobec Ukrainy, może kosztować go utratę władzy. To zatem nie pierwszy i nie ostatni raz, gdy prezydent Białorusi uspokaja opinię międzynarodową i deklaruje, że jego kraj nie zaatakuje sąsiada.