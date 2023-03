​Rząd Korei Południowej zatwierdził eksport haubic Krab z południowokoreańskimi komponentami z Polski na Ukrainę - przekazał agencji Reutera rzecznik południowokoreańskiej administracji ds. zamówień obronnych.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak wskazuje Reuters, to pierwsza sytuacja, by Koreańczycy oficjalnie przyznali się do pośredniego przesyłania komponentów zbrojeniowych na Ukrainę. Seul długo odmawiał komentowania sprawy krabów.

Przeanalizowaliśmy dokumentację i możliwe problemy w administracji ds. zamówień obronnych. Podjęliśmy decyzję, by dać Polsce naszą licencję na eksport - przekazał Kim Hyoung-cheol, podkreślając, że rząd Korei Południowej stoi na stanowisku, by nie przekazywać uzbrojenia Ukrainie.

Resort obrony Korei podkreśla, że kraby są produkowane na bazie różnych komponentów - m.in. podwozia południowokoreańskiej haubicy K9 Thunder, brytyjskiego systemu wieżowego AS-90, francuskiego działa 155 mm Nexter Systems i polskiego systemu kierowania ogniem. Produkuje je Huta Stalowa Wola.

Po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji Polska wysłała 18 krabów na Ukrainę. Warszawa zobowiązała się do dostarczenia kolejnych.

Prezydent Rosji Władimir Putin w październiku powiedział, że jeśli Korea Południowa zdecyduje się na przekazanie broni Ukrainie, to relacje między Moskwą a Seulem zostaną "zniszczone". Prezydent Jun Sok-jeol zapewniał, że dostawy do Kijowa mają wyłącznie charakter humanitarny. Seul obawia się bowiem, że jeśli zaangażuje się w pomoc Ukrainie, to Rosja zacznie dozbrajać Koreę Północną.

Korea Południowa zyskuje na wojnie, gdyż jest potężnym producentem broni, a po rozpoczęciu się inwazji liczne kraje rozpoczęły masowe zakupy. Tylko Polska podpisała w ubiegłym roku z Koreańczykami umowy warte miliardy dolarów.