4,5 godziny trwała rozmowa między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Rosji w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow poinformował, że spotkanie dobiegło końca. "Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować rozmowy o Ukrainie. To Władimir Putin zdecyduje, kiedy skontaktuje się z USA w sprawie Ukrainy" - przekazał Uszakow.

Rozmowy delegacji USA i Rosji w Rijadzie / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS / HANDOUT / PAP/EPA

Rozmowy w Pałacu Salwa w Rijadzie, jednej z rezydencji saudyjskiej rodziny królewskiej, rozpoczęły się ok. godz. 8:30 czasu polskiego.

Stronę rosyjską reprezentowali minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kirył Dmitrijew. W skład amerykańskiej delegacji weszli sekretarz stanu Marco Rubio, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód Steve Witkoff.

Rozmowy były owocne i dotyczyły wszystkich istotnych kwestii - enigmatycznie poinformował Jurij Uszakow.

Obie delegacje traktowały się z szacunkiem i równością - dodawał Kirył Dmitrijew.

Agencja Reutera cytuje Dmitrijewa, który przyznał, że - Jest zbyt wcześnie, by mówić o kompromisach. Dziś możemy potwierdzić, że obie strony zaczęły się ze sobą komunikować, zaczęły się słuchać i rozpoczęły dialog.

Obie strony zgodziły się, by stworzyć mechanizmy negocjacyjne do omówienia "kwestii drażliwych w relacjach USA-Rosja - mówił z kolei Marco Rubio.

Jak poinformował rzecznik Departamentu Stanu USA, Marco Rubio i Sergiej Ławrow zgodzili się, co do stworzenia zespołów wysokiego szczebla, by rozpocząć prace nad zakończeniem wojny w Ukrainie "tak szybko, jak to możliwe".

Ponadto Rubio i Ławrow zawarli porozumienie, co do przyszłej współpracy w kontekście "wspólnych interesów geopolitycznych" i "historycznych ekonomicznych i inwestycyjnych" szans, wynikających z zakończenia konfliktu w Ukrainie.

Spotkanie Trumpa i Putina nie w najbliższej przyszłości

Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział we wtorek po zakończeniu rozmów przedstawicieli Rosji i USA w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, że spotkanie przywódców Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, jest mało prawdopodobne w następnym tygodniu.

Nie ustalono jeszcze konkretnej daty ich rozmów.