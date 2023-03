Spotkanie syna Kadyrowa z Putinem

Co ciekawe, dziś w Moskwie doszło do spotkania do spotkania syna Ramzana Kadyrowa, Achmata, z Władimirem Putinem. Jak przekazał czeczeński dyktator na Telegramie, rozmowa miała dotyczyć m.in. polityki młodzieżowej w autonomicznej republice Czeczeni. Ramzan Kadyrow okrasił wpis zdjęciem syna i Putina, którzy podają sobie ręce.

Fotografię skomentował doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko. Polityk zauważył, że to pierwszy raz od 20 lat, kiedy inna osoba spotyka się z Putinem w imieniu Czeczenii. Nieobecność Ramzana na Kremlu podsyca doniesienia na temat jego choroby.