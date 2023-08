Wojska rosyjskie skoncentrowały swoją obronę przeciwlotniczą na osłanianiu Moskwy i dlatego nie zauważyły większej niż zwykle grupy dronów ukraińskich, które zaatakowały lotnisko w Pskowie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ukraina twierdzi, że wyprodukowała nowe pociski o bardzo wysokiej celności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował korupcję przy udzielaniu zwolnień od służby wojskowej. Czwartek był 554. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w naszej relacji z 31.08.2023 r.

Straż pożarna na lotnisku w Pskowie

22:14

Migranci zarobkowi z krajów Azji Centralnej, którzy od lat mieszkają w Rosji i posiadają obywatelstwo tego państwa, są siłą przywożeni na Ukrainę, a następnie przetrzymywani tam pod strażą i zmuszani do walki w rosyjskiej armii - poinformowała w czwartek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

W ostatnim czasie wielu migrantów przybywa do okupowanego od 2014 roku Doniecka na wschodzie Ukrainy. Są oni tam przewożeni w konwojach, a następnie umieszczani w opuszczonych domach lokalnych mieszkańców, którzy zostali wcześniej deportowani do Rosji. Osoby zmuszane do walki po stronie najeźdźców cierpią głód, ponieważ otrzymują tylko niewielki zapas suchego prowiantu - relacjonowała Malar, cytowana przez agencję UNIAN.

Wiceminister potwierdziła wcześniejsze doniesienia ukraińskich władz o specyficznych rodzajach kar stosowanych przez okupantów. Zarówno żołnierze z Rosji, którzy odmawiają walki, jak też cywile z okupowanych terenów Ukrainy, są często umieszczani w tzw. zindanach, czyli karcerach zaimprowizowanych w głębokich dziurach wykopanych w ziemi.

Ukraińcy trafiają do takich miejsc m.in. za nieprzestrzeganie narzuconej przez wroga godziny policyjnej lub z innych równie błahych powodów - dodała Malar.

Doniesienia o rekrutowaniu na wojnę z Ukrainą migrantów z krajów Azji Centralnej pojawiają się co najmniej od lata 2022 roku. Jak informowały ukraińskie władze i niezależne media z Rosji, jedną z zachęt oferowanych takim osobom są obietnice dotyczące uzyskania rosyjskiego obywatelstwa. Ponadto Kreml prowadzi w Azji Centralnej, m.in. w Kazachstanie, różnego rodzaju kampanie reklamowe, promujące służbę w armii agresora.

20:50

Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner", najbliższy współpracownik Jewgienija Prigożyna - zginęli razem w katastrofie lotniczej - został pochowany z honorami wojskowymi w panteonie narodowym pod Moskwą. O ceremonii poinformował portal BBC.

Od pseudonimu Dmitrija Utkina, który był miłośnikiem muzyki Richarda Wagnera, wzięła swoją nazwę rosyjska prywatna armia najemnicza, którą zarządzał Jewgienij Prigożyn. "Wagner" spoczął na Federalnym Cmentarzu Wojskowym w Mytiszczach, 4 km na północny-wschód od Moskwy.

20:42

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow poinformował, że pierwsze głowice jądrowe z Rosji zostały już przewiezione na Białoruś. Wojskowy twierdzi jednak, że Mińsk nie jest w stanie sam ich użyć.

20:33

Papież Franciszek spotkał się dwunastoma podopiecznymi noclegowni "Dar Miłosierdzia", którzy w środę pomagali watykańskiej Dykasterii ds. Miłosierdzia w przygotowaniach transportu z żywnością na Ukrainę - przekazał portal Vatican News.

Wyjaśniono, że chodzi o dwa tiry zawierające 300 tys. porcji dań błyskawicznych, które, jak poinformował kard. Konrad Krajewski, "duża koreańska firma wysłała do Watykanu".

20:24

Zdumiewającą decyzję podjęła Fundacja Nobla. Po raz pierwszy w historii na bankiet z okazji wręczenia słynnej nagrody zaproszony został lider skrajnej szwedzkiej prawicy. Ale to nie wszystko. Na ceremonii wręczenia Nagrody Nobla pojawią się także ambasadorowie Rosji, Białorusi oraz Iranu.

19:28

Rosjanie nie zobaczą w kinach amerykańskich filmów "Barbie" i "Oppenheimer". Jak stwierdził wiceminister kultury Rosji Andriej Małyszew, obie produkcje "nie spełniają celów i założeń tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych".

19:09

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar twierdzi, że rosyjska armia zaczyna cierpieć na poważne braki dostaw żywności. Wobec niesubordynowanych żołnierzy rosyjskich coraz częściej stosuje się karę wstrzymania racji. Malar twierdzi, że problemy logistyczne Rosjan pogłębiają się, a Moskwa nie zamierza wstrzymywać mobilizacji.

18:51

Jeśli w 2024 roku nadal będzie trwała wojna z Rosją, lecz mimo to zostaną wtedy zorganizowane wybory prezydenckie w Ukrainie, wystartuję w nich. Nigdy nie zostawię kraju na pastwę losu, ponieważ mam konstytucyjny obowiązek go bronić - zapowiedział w wywiadzie dla portugalskiej telewizji RTP prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

18:14

Papież Franciszek tuż przed odjazdem na lotnisko w Rzymie, przed podróżą do Mongolii, spotkał się po południu z grupą 12 młodych ludzi, którzy w tych dniach przygotowują wysyłkę darów na Ukrainę - poinformował Watykan.

Młodzi ludzie są podopiecznymi noclegowni Dar Miłosierdzia, otwartej w pobliżu Watykanu.

18:06

Wznowienie umowy zbożowej jest ważne, jednak Rosja stawia w tej sprawie żądania - poinformował, cytowany przez agencję Reutera, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan po rozmowie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem w Moskwie.

Rosja uzależnia wznowienie wynegocjowanej przy pomocy Turcji i ONZ umowy zbożowej od tego, czy będzie mogła eksportować własne produkty - powiedział szef tureckiej dyplomacji. Dodał, że wynegocjowana przez ONZ umowa, zezwalająca na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, jest ważna, ale Rosja ma żądania dotyczące eksportu własnych produktów, aby ją ożywić.

17 lipca strona rosyjska wycofała się z dwóch "lustrzanych" umów, zawartych przez Ukrainę i Rosję z Turcją i ONZ w lipcu ubiegłego roku. Gwarantowały one bezpieczny transport ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych przez Morze Czarne. Od czasu jednostronnego wypowiedzenia umowy przez Moskwę władze w Ankarze oraz przedstawiciele innych krajów starają się przekonać rosyjskie władze do jej wznowienia.

17:59

Sekretarz generalny ONZ António Guterres przesłał na początku bieżącego tygodnia ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi propozycję wznowienia umowy zbożowej na Morzu Czarnym - podała agencja Reutera, powołując się na źródło w rosyjskim resorcie dyplomacji. Jego zdaniem, w liście nie wskazano żadnych nowych rozwiązań.

17:51

Ukraińscy saperzy unieszkodliwili pięć rosyjskich min przeciwpiechotnych, które znajdowały się na trasie przejazdu misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do okupowanej przez wroga Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - powiadomił dowódca ukraińskiego zgrupowania wojskowego Tauryda gen. Ołeksandr Tarnawski.

Podróż przedstawicieli MAEA była realizowana w ramach kolejnej rotacji ekspertów tej organizacji, sprawujących od ubiegłego roku misję monitoringową w elektrowni.

17:44

Rosyjski prawosławny mnich Ioann Kurmojarow został skazany przez sąd w Petersburgu na trzy lata kolonii karnej za krytykę inwazji Kremla na Ukrainę z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej - powiadomiła niezależna rosyjska telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Hieromnich, czyli zakonnik posiadający święcenia kapłańskie, napisał w marcu 2022 roku w mediach społecznościowych, że polegli w Ukrainie żołnierze z Rosji nie zostaną zbawieni, lecz trafią do piekła. "Ci, którzy dopuścili się agresji, nie znajdą się w raju" - ocenił wówczas Ioann Kurmojarow.

17:36

Rosja nie widzi żadnych oznak, że otrzyma wymagane gwarancje przed wznowieniem umowy zezwalającej Ukrainie transport zboża przez Morze Czarne, ale może powrócić do porozumienia "jutro", jeśli Zachód spełni obietnice złożone Moskwie - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

Szef rosyjskiego resortu dyplomacji powtórzył, że zachodnie sankcje gospodarcze utrudniają rosyjski eksport zbóż i nawozów.

17:29

"Rosyjski imperializm jest długofalową strategią Kremla, wymierzoną w Zachód" - napisał na X (dawniej Twitter) sekretarz stanu w kancelarii premiera Stanisław Żaryn. Przypomniał, że napaść Rosji na Ukrainę to część szerszego planu Kremla przeciw Zachodowi.

17:22

Sto ukraińskich dzieci, które przebywają w Polsce w ramach akcji "Mazowsze dla Ukrainy", odwiedziło zoo w Płocku. Ich rodzice zginęli podczas trwającej wojny bądź walczą na froncie. Taki odpoczynek jest bardzo potrzebny tym dzieciom - powiedziała opiekunka grupy Larysa Michaliszyn.

17:15

22-letni brytyjski ochotnik Sam Newey zginął w środę w wyniku rosyjskiego ostrzału moździerzowego na wschodzie Ukrainy - przekazał w mediach społecznościowych jego starszy brat. Istnieją obawy co do losów jeszcze jednego Brytyjczyka.

17:09

Drony bojowe, którymi siły ukraińskie zaatakowały 27 sierpnia lotnisko w Kursku, zrobione były z kartonu - poinformował powiązany z ukraińskim wojskiem kanał na Telegramie Operatywnyj ZSU. W wyniku akcji uszkodzono pięć rosyjskich samolotów bojowych.

Na kanale zaprezentowano film z testowania kartonowych samolotów bezzałogowych.

"Według naszych informacji, takie drony są niewidoczne dla radarów wroga. Testy wykazały, że po eksplozji drona ładunki niszczące pokrywają dość duży obszar, wystarczający do uszkodzenia nawet dużego samolotu" - czytamy w komunikacie.

"To właśnie za pomocą kartonowych dronów funkcjonariusze kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowali lotnisko w Kursku w Rosji w nocy 27 sierpnia. Uszkodzili cztery samoloty Su-30 i jeden MiG-29. Wśród zniszczonych celów były radary systemu przeciwlotniczego S-300 i dwa systemy przeciwlotnicze Pancyr. Dzięki niekonwencjonalnym działaniom SBU Rosjanom przybył jeszcze jeden ból głowy" - dodano.

17:02

"Ekspansja rosyjska w Afryce to realne zyski dla Moskwy. Dzięki temu Kreml może liczyć na rozszerzenie wpływów politycznych, militarnych, a także zawieranie kontraktów finansowych i grabież różnych surowców znajdujących się w kolejnych krajach" - napisał w InfoAlercie na X (dawniej Twitter) pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Dla Zachodu to zła wiadomość" - ocenił.

16:53

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że osoby, które krytykują wojska ukraińskie za powolne tempo kontrofensywy, "plują w twarz" ukraińskim żołnierzom wyzwalającym swój kraj spod rosyjskiej okupacji.

Szef ukraińskiego MSZ bierze udział w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw UE w Toledo w środkowej Hiszpanii.

16:46

Rosja jest gotowa powrócić do umowy zbożowej zezwalającej Ukrainie na transport zboża przez Morze Czarne, ale tylko wtedy, kiedy zostaną podjęte konkretne środki rozwiązujące rosyjskie problemy. Wcześniej Moskwa skarżyła się, że zachodnie sankcje utrudniają jej eksport własnej żywności i nawozów.

16:40

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że wkrótce dojdzie do spotkania prezydentów Rosji i Turcji - Władimira Putina i Recepa Tayyip Erdoğana.

Wcześniej agencja Reutera podała, powołując się na źródła, że spotkanie odbędzie się 4 września w rosyjskim kurorcie Soczi nad Morzem Czarnym.

16:32

Rosja jest zdecydowana zwiększyć eksport gazu do Turcji stworzyć tam swoisty "hub gazowy" - poinformował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow po rozmowach ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem.

Strona rosyjska chce stworzyć "hub gazowy" w Turcji ze względu na gwałtowny spadek dostaw do Europy w wyniku wojny w Ukrainie.

16:26

Rozmowy między Rosją a Koreą Północną w sprawie dostaw broni dla rosyjskiej armii "postępują"; Pjongjang nieustannie temu zaprzecza - podał portal stacji CNN, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu.

16:20

Sąd w rosyjskim mieście Ułan Ude skazał 61-letnią aktywistkę Natalię Filonową na 2 lata i 10 miesięcy więzienia, uznając ją winną napaści na funkcjonariuszy policji.

Kobieta została zatrzymana we wrześniu 2022 roku za protesty przeciwko zarządzonej mobilizacji.

16:13

Gubernator obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz poinformował przed południem, że nad Briańskiem zestrzelono trzy drony.

16:07

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała, że na terytorium obwodu briańskiego "stłumione zostały działania ukraińskiej grupy dywersyjno-terrorystycznej, składającej się z pracowników SBU, personelu wojskowego Głównego Zarządu Wywiadu i Służby Operacji Specjalnych Ministerstwa Obrony Ukrainy zostały stłumione".

"Podczas działań operacyjno-bojowych w obwodzie briańskim zlikwidowano dwóch bojowników, pięciu zatrzymano, a trzech zostało rannych" - stwierdziła FSB.

16:00

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia satelitarne lotniska w Pskowie wykonane po wtorkowym ataku dronów. Widać na nich dwa uszkodzone samoloty transportowe Ił-76; zdjęcia nie przedstawiają całego terenu lotniska, dlatego nie wiadomo, ile łącznie maszyn zostało uszkodzonych.