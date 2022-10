G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy. Były szef ukraińskiej firmy produkującej silniki lotnicze Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany pod zarzutem zdrady. Ukraińcy podejrzewają go o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym. Najważniejsze informacje z 242. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z niedzieli 23.10.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Rosyjscy żołnierze / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA 06:57 łącznie minionej doby rosyjska armia przeprowadziła 32 rakietowe i 25 lotniczych ataków oraz ponad 80 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. 06:45 W wyniku uderzeń ukraińskich sił w miejsca dyslokacji rosyjskiego sprzętu i żołnierzy w ostatnich dniach na południu Ukrainy rannych zostało ok. 250 rosyjskich wojskowych - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:30 G7 potępiła porwanie przez Rosję kierownictwa elektrowni atomowej w Zaporożu i wezwała do natychmiastowego powrotu pełnej kontroli nad elektrownią do Ukrainy. 06:25 Były przewodniczący rady dyrektorów producenta turbin Motor Sicz Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu. Bogusłajewa zatrzymano w jego domu, a następnie przewieziono go konwojem do Kijowa - poinformowały w sobotę ukraińskie media, które cytuje agencja Reutera. Były szef Motor Sicz, jak również był członek parlamentu, jest podejrzany o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym. 06:23 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych poinformował, że Rosja przeprowadziła ataki na infrastrukturę na "bardzo szeroką" skalę i zadeklarował, że ukraińskie wojsko z pomocą sojuszników poprawi i tak już dobre wyniki w zestrzeliwaniu rakiet. "Geograficznie to ostatnie masowe uderzenie jest bardzo szerokie" - oznajmił Zełensk w swoim orędziu, wymieniając regiony w zachodniej, centralnej i południowej Ukrainie. "Oczywiście nie mamy możliwości technicznych, aby strącić 100 procent rosyjskich rakiet i dronów uderzeniowych. Jestem pewien, że stopniowo, z pomocą naszych partnerów, to osiągniemy. Już teraz strącamy większość pocisków cruise, większość dronów" - dodał ukraiński lider. Przeczytaj więcej na ten temat: Zełenski o punkcie zwrotnym. "Wtedy możemy rozmawiać" Katarzyna Wójcik