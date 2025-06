W oświadczeniu wyjaśniono, że zaatakowany zakład należy do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, który zajmuje się produkcją sprzętu nawigacyjnego. "To przedsiębiorstwo dostarcza adaptacyjne anteny typu 'Kometa', które są wykorzystywane m.in. w dronach uderzeniowych typu Shahed, zintegrowanych modułach planowania i korekty (UMPK) do kierowanych bomb lotniczych (KAB), a także w broni precyzyjnej innego typu" - podkreślono.

Kijów oświadczył, że potwierdzono trafienie obiektu co najmniej dwoma dronami, co wywołało duży pożar. W związku z atakiem wprowadzane były ograniczenia w ruchu samolotów na lotniskach w Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Saratowie i Tambowie w Rosji. "Uderzenia w obiekty wspierające zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej będą kontynuowane aż do jej całkowitego zaprzestania przeciwko Ukrainie" - zapowiedziała ukraińska armia.

Media przypomniały, że w 2007 roku w firmie WNIIR utworzono oddział zajmujący się rozwojem systemów elektronicznych dla sprzętu wojskowego. Produkuje m.in. odporne na zakłócenia moduły nawigacyjne stosowane w pociskach manewrujących. W 2023 roku WNIIR został objęty sankcjami.