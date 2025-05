Polski bezzałogowiec FlyEye, we współpracy z ukraińskiej produkcji dronem FPV i amerykańskim pociskiem GMLRS, zniszczył cenny rosyjski sprzęt. Mowa o wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej Uragan-1M, potocznie nazywanej "rosyjskim HIMARS-em".

Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet Uragan-1M na chwilę przed zniszczeniem / @ukr_sof (Telegram) /

Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowały na Telegramie nagranie, na którym widać zniszczenie wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej Uragan-1M. Nie wiadomo, kiedy doszło do zdarzenia, ale krótki filmik pojawił się w sieci we wtorek 13 maja.

"Podczas rozpoznania w jednym z rejonów działań operatorzy Sił Operacji Specjalnych odkryli (...) wyrzutnię rakietową Uragan-1. Po szybkim przygotowaniu wojskowi wystrzelili drony uderzeniowe i trafili w cel" - napisano.

Co ciekawe, rosyjska wyrzutnia znajdowała się w pozycji bojowej. Moduł uzbrojenia był skierowany w górę, co oznaczało, że do odpalenia rakiet mogło dojść w każdej chwili.