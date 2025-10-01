"W wyniku wrogiego ostrzału infrastruktury energetycznej w Sławutyczu Czarnobylska Elektrownia Jądrowa znalazła się w stanie blackoutu" - poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energii w środę wieczorem."Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że uderzenie w obiekty w Sławutyczu będzie miało takie konsekwencje dla Czarnobyla" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk zasugerował, że blackout zakończył się przed godziną 22:00.

Czarnobylska Elektrownia Jądrowa pozostaje bez zasilania / Shutterstock

Ukraiński resort energii podaje, że w wyniku skoków napięcia bez zasilania jest część potocznie nazywana "nowym sarkofagiem" i wskazuje, że to "kluczowy obiekt izolujący zniszczony czwarty blok energetyczny Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu i zapobiegający emisji materiałów radioaktywnych do środowiska". Chodzi o konstrukcję ochronną zbudowaną nad reaktorem.

Wcześniej Ministerstwo Energii przekazało informacje o ataku na obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie kijowskim. "W wyniku uderzenia drona bez zasilania pozostają mieszkańcy obwodów kijowskiego i czernihowskiego. Na miejscu uszkodzeń nadal pracują specjaliści" - zaznaczono w resorcie.

Komentarze po ataku

"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że uderzenie w obiekty w Sławutyczu będzie miało takie konsekwencje dla Czarnobyla. Był to celowy atak, przeprowadzony z udziałem ponad 20 dronów - wstępne szacunki wskazują na rosyjsko-irańskie 'shahedy'. Część z tych dronów została zestrzelona, ale atak został przeprowadzony falowo, aby utrudnić obronę obiektu" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent zasugerował, że blackout zakończył się przed godziną 22:00.

Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia" - napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.

Reaktory tej elektrowni są wyłączone. Po katastrofie w 1986 roku reaktor nr 4 został całkowicie zniszczony i nie działa. Pozostałe trzy reaktory (nr 1, 2 i 3) były stopniowo wyłączane w kolejnych latach.

Zełenski o krytycznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w bardzo trudnej sytuacji jest też Zaporoska Elektrownia Jądrowa. "Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii" - powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podkreślił, że strona rosyjska uniemożliwia naprawę linii przesyłowych do elektrowni oraz przywrócenie środków podstawowego bezpieczeństwa.

"To właśnie Rosjanie poprzez ostrzały uniemożliwiają naprawę linii energetycznych do elektrowni i przywrócenie bezpieczeństwa. To zagrożenie absolutnie dla wszystkich. Żaden terrorysta na świecie nie pozwoliłby sobie robić z elektrownią jądrową to, co teraz robi Rosja. I ważne jest, aby świat nie milczał" - zaznaczył Zełenski.



Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.