33-letni Australijczyk, Oscar Jenkins, został skazany na 13 lat pozbawienia wolności w rosyjskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Prokuratorzy poinformowali, że Jenkins został uznany za winnego uczestnictwa w zbrojnym konflikcie po stronie Ukrainy jako najemnik.

Australijczyk, który walczył po stronie Ukrainy skazany (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jenkins został pojmany przez Rosjan w grudniu ubiegłego roku w obwodzie Ługańskim. Prokuratura rosyjska twierdzi, że przybył on na Ukrainę w lutym 2024 roku, gdzie miał otrzymywać wynagrodzenie w wysokości od 600 tys. do 800 tys. rubli miesięcznie (odpowiednio około 28 tys. do 38 tys. zł) za udział w operacjach wojskowych przeciwko rosyjskim wojskom.

Sytuacja Jenkinsa zwróciła uwagę opinii publicznej, szczególnie po tym, jak w grudniu ubiegłego roku pojawiło się nagranie wideo, na którym widać przesłuchanie Jenkinsa. Ma związane ręce, a rosyjscy żołnierze zadają mu ciosy w twarz. Był pytany m.in. o to, czy otrzymuje wynagrodzenie za walkę na Ukrainie.