Antywojenny protest we Lwowie / MYKOLA TYS / PAP/EPA Nieoficjalne doniesienia o pożarze rosyjskiej fregaty W pobliżu ukraińskiej Wyspy Węży na Morzu Czarnym płonie rosyjska fregata typu Petrel - poinformował portal dumskaya. Według jego ustaleń, okręt mógł zostać trafiony ukraińskim pociskiem rakietowym. Kolejna wymiana jeńców 13 ukraińskich cywilów i 28 wojskowych wraca do domu po kolejnej wymianie jeńców z Rosją - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Wśród osób uwolnionych z rosyjskiej niewoli jest 11 kobiet - przekazała. Szczególnie cieszy fakt, że do domu powraca też m.in. duchowny Cerkwi Prawosławnej Ukrainy- dodała Wereszczuk 70 statków unieruchomionych w ukraińskich portach W ukraińskich portach znajduje się obecnie 70 zablokowanych statków. W samym Mariupolu jest sześć jednostek pod zagraniczną banderą - oznajmili wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Waśkow i dyrektor Mariupolskiego Morskiego Portu Handlowego Ihor Barski. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Mariupolu, ponieważ w przeciwieństwie do innych portów załogi statków nie mogły ewakuować się stamtąd drogą lądową. (...) Niektóre z jednostek, które pozostają zablokowane w tym mieście, nie byłyby już w stanie wypłynąć w morze bez wcześniejszego remontu - poinformował Barski, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda. Dodał, że podejście do mariupolskiego portu zostało zaminowane przez ukraińskie wojsko, aby uniemożliwić opanowanie obiektu przez siły wroga. Amnesty International ma dowody na rosyjskie zbrodnie wojenne Amnesty International poinformowała w swoim raporcie, że ma dowody na mordowanie cywilów na terenach w pobliżu Kijowa, które Rosjanie okupowali w lutym i marcu. Cywile byli również poddawani torturom i ostrzeliwani podczas nieudanego rosyjskiego szturmu ukraińskiej stolicy we wczesnej fazie inwazji. Białorusini walczą u boku Ukraińców w Azowstalu Co najmniej pięciu obywateli Białorusi z ochotniczego batalionu im. Kastusia Kalinowskiego walczy u boku ukraińskich żołnierzy w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, atakowanych przez rosyjskie wojska - przekazał Biełsat.



Żołnierze z batalionu wysoko ocenili przygotowanie bojowe ukraińskich obrońców Azowstalu - pułku Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Oni potrafią dobrze walczyć. Nie tylko utrzymują obronę fabryki, ale też przeprowadzają operacje zaczepne przeciwko wrogowi. To nie tylko wojna pozycyjna, lecz również realizowanie zadań taktycznych, łącznie z likwidowaniem przeciwników na ulicach Mariupola - powiedział jeden z białoruskich ochotników. Bohaterski wyczyn rannej 15-latki 15-latka z przestrzelonymi nogami ewakuowała 4 dorosłe osoby z Popasnej do Bachmutu na Ługańszczyźnie. Szef miejscowej administracji obwodowej opublikował rozmowę z dziewczynką nagraną w karetce pogotowia. Musiała siąść za kierownicą samochodu, gdy dorosłych raniły odłamki pocisków.