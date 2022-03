Piątek był 16. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Walki koncentrowały się wokół Kijowa i Mariupola. Z tego drugiego miasta dochodzą coraz tragiczniejsze informacje o sytuacji humanitarnej. Rosjanie przeprowadzili też ataki lotnicze na lotniska w Łucku i Iwano-Frankowsku. Ukraińskie władze poinformowały też o rosyjskiej ofensywie na… białoruską wieś. Pojawiła się również informacja o śmierci rosyjskiego generała na polu walki. Piątek był też dniem, w którym Wołodymyr Zełenski wystąpił w polskim Sejmie. Z kolei prezydent USA i szefowa KE ogłosili nałożenie nowych sankcji na Rosję.

W ciągu minionej doby Rosjanie stracili 266 żołnierzy - poinformował w piątek sztab generalny. Dodano, że ukraińskie siły bronią się przed rosyjską agresją; Rosjanie sięgają po agresywną propagandę, a w obwodzie chersońskim wprowadzają reżim policyjny.

W ciągu nocy z czwartku na piątek nie doszło do istotnych zmian w układzie sił w walkach z rosyjskimi wojskami na Ukrainie. Sztab podał, że Ukraińcy odpierają ataki i utrzymują obronę na wszystkich kierunkach.

Nad ranem doszło do ataków na lotniska w Łucku i Iwano-Frankowsku. To próba ostatecznego wyłączenia z działań ukraińskiego lotnictwa - komentował w rozmowie z RMF FM gen. Waldemar Skrzypczak. Jeżeli oni demolują lotniska, to po to, żeby te lotniska nie były zdolne do użycia dla sił powietrznych armii ukraińskiej - tłumaczył.

Tragiczna sytuacja w Mariupolu

Nadal nie doszło do ewakuacji Mariupola. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że brakuje leków, a także zaczyna brakować jedzenia. W mieście nie ma wody, prądu i ogrzewania.

Po południu ukraiński sztab generalny poinformował, że to właśnie wokół Mariupola i Kijowa wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki.

Wojska Putina ostrzelały białoruską wieś

Ukraińskie dowództwo sił powietrznych poinformowało po południu, że rosyjskie samoloty ostrzelały białoruską wieś - Kopani. To prowokacja - tak zdarzenie skomentowało ukraińskie dowództwo, publikując nagranie znad granicy. Celem prowokacji jest zmuszenie obecnego przywództwa Białorusi do wojny z Ukrainą. Moskwa próbuje powiazać Was krwią z tą wojną - tak napisał minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikov.

Ukraińcy informują o zabiciu rosyjskiego dowódcy

Po południu doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko poinformowała, że dowódca rosyjskiej 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego generał Andriej Kolesnikow zginął w piątek z rąk ukraińskich żołnierzy. Rosjanie nie potwierdzili tych informacji.

Porwanie mera Melitopola

Z Ukrainy dotarły też informacje o porwaniu mera Melitopola Iwana Fedorowa. 10-osobowa grupa Rosjan miała założyć mu na głowę plastikowy worek i porwać. Wiceszef biura prezydenta Kyryło Tymoszenko udostępnił nawet nagranie z monitoringu, które ma dowodzić porwania.

Zełenski w Sejmie

W Sejmie odbyło się dziś uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji 23. Rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Zdalnie na spotkaniu wystąpili prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także szef NATO Jens Stoltenberg. Zełenski w swoim przemówieniu wspomniał o Lechu Kaczyńskim, katastrofie smoleńskiej, a także o papieżu Janie Pawle II. Podziękował też Polakom za ciepłe przyjęcie uchodźców z Ukrainy. "Bracia i siostry Polacy, odczuwam, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz" - mówił Zełenski.

Nowe sankcje

Prezydent USA Joe Biden ogłosił nałożenie nowych sankcji na Moskwę. Stany Zjednoczone zawieszą normalne stosunki handlowe z Rosją. W porozumieniu z UE i Japonią zdecydowano też o odcięciu Rosji od finansowania z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

