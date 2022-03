"Ponad 300 tys. Ukraińców przewinęło się przez Warszawę, przez nasze dworce, punkty informacyjne. Spodziewamy się, że zostało ok. 200 tysięcy" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezydent Warszawy. "Warszawa jest dzisiaj jednym wielkim organem pozarządowym, wolontariackim, samorządowym. W dużej mierze opieramy się na wielkich sercach i wsparciu wolontariuszy" - podkreśla Renata Kaznowska. Na pytanie, ilu uchodźców może zostać w stolicy, wiceprezydent odpowiada: "To jest trudne do oszacowania. (...) Potrzebna jest wspólna i spójna polityka relokacji uchodźców". I dodaje: "Wyobraźmy sobie, że w Polsce będziemy mieli 5 mln uchodźców. Nasz kraj nie udźwignie takiej liczby. Rząd już też powinien rozmawiać o relokacji na poziomie Europy".

Renata Kaznowska / Albert Zawada / PAP

W Warszawie przygotowujemy mieszkania komunalne (dla uchodźców z Ukrainy - przyp. red.), ale to kropla w morzu potrzeb. Mówimy o tysiącach mieszkań, a mówimy o prawdopodobnie o 200 tys. uchodźców, którzy przybyli. Warszawa nie jest w stanie przyjąć i zaopiekować tak dużej grupy - i pod względem ochrony zdrowia, edukacji, również mieszkalnictwa - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Renata Kaznowska.

Do szkół już przyjęliśmy prawie 4 tys. dzieci. A to początek. (...) W warszawskich szkołach podstawowych jest wolnych ok. 44 tys. miejsc - mówi wiceprezydent Warszawy. I dodaje: Powinniśmy najpierw tworzyć klasy zerowe dla dzieci z Ukrainy.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceprezydent Warszawy: W Polsce możemy mieć 5 mln uchodźców. Nasz kraj tego nie udźwignie

Tomasz Terlikowski, RMF FM: Dobry wieczór, moim i Państwa gościem jest Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Dzień dobry, witam serdecznie.



Renata Kaznowska: Dzień dobry, witam Państwa.



Czy wiemy, ilu jest w tej chwili ukraińskich uchodźców Ukraińców w Warszawie?



Możemy tylko szacować. Ponad 300 tys. już przewinęło się przez Warszawę, przez nasze dworce, punkty informacyjne, natomiast spodziewamy się, że zostało około 200 tysięcy.



200 tys. Ukraińców jest w tej chwili, ale rozumiem, że cały czas napływ trwa. To nie jest tak, że ten napływ, rwąca rzeka się zatrzymała.



Absolutnie nie zatrzymała się. Cały czas ten strumień plynie. Ale też bardzo różnie wyglądają doby. Taki największy napływ mieliśmy kilka dni temu. To było 28 tys. osób w ciągu 1 doby, którym pomogliśmy, udzieliliśmy tego pierwszego wsparcia. Proszę sobie wyobrazić 28 tys. osób na dworcach - wschodnim, zachodnim, centralnym. Każdy, który przyjedzie potrzebuje wody, herbaty, coś do jedzenia, przebrania się, to jest olbrzymie wyzwanie.



Wiemy, że gdyby nie wolontariusze, mogło być bardzo różnie, na wszystkich trzech dworcach mogło być bardzo różnie.



Absolutnie tak, Warszawa dzisiaj jest jednym wielkim organem pozarządowym, wolontariackim, samorządowym i w dużej mierze opieramy się na wielkich sercach i wsparciu wolontariuszy.



Na ilu się szykujemy uchodźców w Warszawie? Nie pytam tylko o tych, którzy przypłyną, bo nawet dzisiaj mają być i jutro mają być pociągi, które już wywiozą to część, która chce jechać dalej - do Niemiec, do Włoch, do Francji będzie wywozić ich Warszawy, ale na ile się przygotowujemy, że w Warszawie uchodźców zostanie?

Wkrótce cała treść rozmowy

Wideo youtube