15 osób zginęło, a 35 zostało rannych w piątek w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformowała chersońska rada miejska. Mateusz Morawiecki znowu pojedzie do Kijowa - ustaliło RMF FM. "Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać na Ukrainie, to wszyscy przez wiele kolejnych lat będziemy płacić znacznie wyższą cenę niż teraz" - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli. "Ukraina może liczyć na to, że nadal będziemy ją szeroko wspierać finansowo, humanitarnie, a także bronią, i to tak długo, jak będzie to konieczne" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Najważniejsze wydarzenia związane z 275. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 25.11.2022 r.

Zniszczony sprzęt w pobliżu Chersonia / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

23:39

W swoim orędziu Zełenski zwrócił się bezpośrednio do władz Kijowa, domagając się poprawienia jakości pracy w biurze mera miasta. Zwłaszcza jeśli chodzi o niedawno uruchomione "punkty niezłomności", gdzie w razie masowych rosyjskich nalotów obywatele będą mogli uzyskać niezbędną pomoc, konieczne jest zdaniem prezydenta zintensyfikowanie wysiłków ze strony administracji miasta tak, aby mieszkańcy otrzymali niezbędne wsparcie.

"Mieszkańcy Kijowa potrzebują większej ochrony" - oświadczył Zełenski

23:34

Odnosząc się do skali trudności z zaopatrzeniem w energię, prezydent oświadczył, że najwięcej problemów jest obecnie w stolicy Ukrainy, a także w obwodzie kijowskim, obwodzie odeskim, obwodzie lwowskim, obwodzie winnickim i obwodzie dniepropietrowskim.

Prezydent szczególną uwagę poświęcił stolicy, gdzie jak przypomniał, w piątek wieczorem od sieci odłączono 600 tysięcy abonentów, a wielu mieszkańców Kijowa pozostawało bez prądu przez ponad 20, a nawet 30 godzin.

23:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych przypomniał, że w konsekwencji ostatnich rosyjskich ataków na obiekty energetyczne konieczne jest oszczędne zużywanie energii elektrycznej.

Zełenski poprosił, aby we wszystkich regionach, tak jak dotychczas, oszczędnie zużywać energię elektryczną i przypomniał, że jeśli nie ma przerwy w dostawie prądu, to nie znaczy, że problem się skończył.

23:25

"Stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy jest niezmienne: jeśli z militarnego punktu widzenia z Ukrainy ochrona byłaby lepsza, to baterie mogą tam stać. Jeśli oferta nie obejmie Ukrainy ich miejsce powinno być w Polsce" - ocenił szef BBN Jacek Siewiera.

23:23

Putin spotkał się dzisiaj z przywódcą Czeczeni Ramzanem Kadyrowem. "Jak zwykle - przy długim stole" - informuje NEXTA.

22:42

Wołodymyr Zełenski spotkał się z ukraińskimi dziećmi w jednym z "Punktów Niezłomności". "Walczymy o was i waszą przyszłość. Wygramy dla waszego dobra i waszej przyszłości" - napisał na Facebooku.

21:27

Minister obrony USA Lloyd Austin rozmawiał ze swoją niemiecką odpowiedniczką Christine Lambrecht o pomocy dla Ukrainy i wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO - przekazał Pentagon.

20:43

Premier Francji Elisabeth Borne, które spotkała się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, powiedziała podczas wspólnej konferencji prasowej, że oba kraje będą "wspierać Ukrainę do końca konfliktu" i są w tej kwestii absolutnie zgodne.

"Od pierwszego dnia tej brutalnej wojny nasze kraje w sposób niezachwiany wspierają Ukrainę (...). Będziemy to robić nadal, będziemy wspierać Ukrainę aż do końca tego konfliktu" - oświadczyła Borne.

20:42

Nawet hipotetyczne próby zajęcia Kijowa przez armię Rosji są skazane na klęskę - podkreśliła administracja ukraińskiej stolicy. Władze poinformowały o trwających pracach nad wzmacnianiem obrony miasta. Ukraińska armia nie zauważa obecnie sił przeciwnika, które pozwoliłyby mu na napaść na miasto z kierunku północnego.

"Tym niemniej to nie jest powód do zaniedbywania obrony stolicy i bezpieczeństwa obywateli" - przekazała administracja Kijowa na Telegramie. Dodano, że trwają prace nad wzmocnieniem zdolności obronnych miasta, budowane są fortyfikacje.



20:30

Prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Łotwy, Litwy i Rumunii podpisali w piątek w Kownie wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa regionalnego i integracji europejskiej, w której m.in. potwierdzili swoje zaangażowanie we wsparcie Mołdawii, Ukrainy i Gruzji w wysiłkach na rzecz dołączenia do Unii Europejskiej. Wezwali też do międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie za zbrodnię reżimu stalinowskiego.

Oprócz prezydenta Dudy deklarację podpisali prezydenci: Łotwy - Egils Levits, Litwy - Gitanas Nauseda i Rumunii - Klaus Iohannis.

20:19

Kreml prognozuje, że do lata 2023 roku nieodwracalne straty wśród Rosjan zmobilizowanych na wojnę przeciwko Ukrainie sięgną 100 tys. osób - pisze rosyjski portal Ważnyje Istorii. Źródła serwisu twierdzą, że zabitych i rannych władze Rosji planują zastąpić poborowymi.

"Bez względu na serię bolesnych klęsk na froncie i duże straty rosyjskiej armii Władimir Putin nie porzuca planów wzięcia Kijowa. By osiągnąć swój cel, jest gotowy walczyć kilka lat, nie licząc się ze stratami" - podkreśla portal, powołując się na źródła zbliżone do sztabu generalnego Rosji i Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

20:04

Amerykańska rządowa agencja pomocy międzynarodowej USAID przekazała Ukrainie ponad 1000 generatorów prądu, aby szpitale, szkoły, służby ratunkowe, agencje rządowe i inne instytucje publiczne w tym kraju mogły dalej funkcjonować mimo rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę - poinformowała na Facebooku ambasada USA w Kijowie. "Stany Zjednoczone dalej wspierają Ukrainę i Ukraińców" - napisano w oświadczeniu.

19:44

Sąd w Sztokholmie aresztował w piątek Rosjanina pod zarzutem współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, która mogła trwać przez niemal 10 lat. Żona mężczyzny została zwolniona z aresztu, ale pozostaje podejrzana o pomoc w przestępstwie.

Małżeństwo Rosjan mieszkających w Szwecji od końca lat 90. zostało zatrzymane we wtorek rano w swojej willi na przedmieściach Sztokholmu. W spektakularnej akcji służb specjalnych SAPO brały udział wojskowe śmigłowce, z których po linach zjechali policjanci.

18:50

Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowało w piątek nagranie, na którym wyjaśnia rosyjskim żołnierzom, jak oddawać się do niewoli. Zaznaczono, że wśród rosyjskich jeńców obserwowana jest całkowita nieznajomość zasad wojny.

"W ostatnim czasie jest więcej przypadków masowego oddawania się do niewoli wojskowych Federacji Rosyjskiej, zdających sobie sprawę z absurdalności wojny z Ukrainą" - mówi na nagraniu lektor.

18:28

Piętnaście osób zginęło, a 35 zostało rannych w piątek w rosyjskich ostrzałach Chersonia na południu Ukrainy - poinformowała chersońska rada miejska. Wśród rannych jest dziecko. W związku z rosyjskimi atakami pacjenci z miejscowych szpitali są ewakuowani do innych ukraińskich miast.

18:25

42,5 proc. obywateli Mołdawii opowiada się za połączeniem ich kraju z Rumunią - wynika z opublikowanego w piątek sondażu kiszyniowskiego Centrum Badań Socjologicznych. To największy odsetek poparcia w 30-letniej historii Republiki Mołdawii - przypomina portal Deschide, a komentatorzy wiążą ten fakt z pogorszoną sytuacją bezpieczeństwa.

18:11

Systemy obrony powietrznej takie jak Patriot potrzebne są i w Polsce, i na Ukrainie - powiedział w piątek w wywiadzie dla stacji CNN sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zasugerował też, że ewentualne rozmieszczenie systemu na Ukrainie leżałoby w gestii państw, a nie Sojuszu.

"Potrzebujemy i tego, i tego: potrzebujemy zwiększenia obrony powietrznej u naszych sojuszników NATO na wschodzie, w państwach bałtyckich, Polsce, Rumunii, ale też potrzebujemy więcej obrony powietrznej dla Ukrainy" - powiedział Stoltenberg na pytanie CNN, czy oferowany przez Niemcy system Patriot byłby przydatny w Polsce czy na Ukrainie.

18:10

Można wysłać na Ukrainę baterie Patriot bez obsługi z wojsk NATO. Ukraina od dawna o to prosi. Z pewnością zgodzi się na warunek ich ustawienia tak, by chroniły też państwo NATO, np. Polskę - napisał w piątek na Twitterze prezydenta Andrzej Duda.

17:28

Prezydent Rosji Władimir Putin wykazał się cynizmem na spotkaniu z matkami rosyjskich żołnierzy poległych na wojnie przeciwko Ukrainie; powiedział im m.in., że wszyscy kiedyś umrą - pisze w piątek portal RBK-Ukraina. Putin podczas spotkania zwrócił m.in. uwagę, że w Rosji w wypadkach drogowych i z powodu alkoholu ginie po ok. 30 tys. ludzi - podkreśla RBK-Ukraina.

"Ważne jest to, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, wszyscy jesteśmy pod (przewodnictwem) Boga i kiedyś wszyscy z tego świata odejdziemy. To jest nieuniknione. Pytanie, jak żyliśmy" - kontynuował.

17:10

Po zniszczeniu infrastruktury energetycznej rosyjska armia będzie chciała uderzyć w ukraińską infrastrukturę transportową - uważa ukraiński dziennikarz wojskowy Jurij Butusow, cytowany w piątek przez portal NW.

Butusow, redaktor naczelny portalu Censor.net, był pytany o to, co powinny robić ukraińskie władze, jeśli rosyjskie ostrzały rakietowe będę kontynuowane przez całą zimę.

"Trzeba powiedzieć ludziom, że należy przygotować się na to, że wkrótce będziemy mieć blackout, że nie zdołamy zapewnić wszystkim energii elektrycznej (...). I przygotowywać się do obrony innych obiektów infrastruktury. Po zniszczeniu energetyki Rosja uderzy w infrastrukturę transportową. Przede wszystkim w mosty i komunikację kolejową" - podkreśla Butusow.

16:46

Byłoby dobrze, gdyby baterie Patriot stały w pewnej odległości od polskiej granicy, bo wówczas chroniłyby terytorium Polski i część Ukrainy, ale jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas - ocenił prezydent Andrzej Duda.

"Z wielu punktów widzenia byłoby dobrze, gdyby baterie Patriot stały w pewnej odległości od polskiej granicy, bo wówczas chroniłyby terytorium Polski, naszych obywateli i część Ukrainy ale jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

16:14

"Wasz ból jest moim bólem" - zapewnił papież Franciszek w liście do narodu ukraińskiego. Dodał, że codziennie myśli o Ukraińcach i modli się za nich. Wyraził też uznanie oraz podziw dla ich odwagi i siły. List został wystosowany dziewięć miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale papież nie pisze w nim, kto jej dokonał.

16:00

Duchowni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego mieli dezinformować wiernych na temat sytuacji na froncie, otrzymali z Rosji nawet specjalne instrukcje odprawiania liturgii po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji - podaje w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

SBU poinformowała w komunikacie o skontrolowaniu obiektów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego na południowym zachodzie kraju, na terenie eparchii (diecezji) czerniowiecko-bukowińskiej.

15:41

W piątek wieczorem ambasadorowie państw członkowskich przy UE wznowią w Brukseli rozmowy w sprawie limitu na cenę rosyjskiej ropy - wynika ze źródeł PAP. Podczas ostatniego spotkania Polska zablokowała propozycję Komisji Europejskiej, wskazując, że sugerowany przez nią pułap 65 dolarów za baryłkę jest zbyt wysoki. Rozmowy mają być wznowione ok. godz. 19.

15:30

Rosyjskie rakiety osiągają cele dzięki współrzędnym, które są określane przez rosyjski system nawigacyjny GLONASS; jest on obsługiwany dzięki procesorom produkowanym przez zachodnie firmy - poinformował Główny Zarząd Wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy (HUR).

Z powodu zmasowanego ataku rakietowego dokonanego w środę przez Rosję, wymierzonego w infrastrukturę energetyczną i cywilną, większość ukraińskich miast została odcięta od prądu. Rosyjskie rakiety trafiły też w budynki mieszkalne, zabijając 10 osób - zaznaczył HUR.

14:59

Kijów otrzyma od Rygi ok. 200 generatorów prądu i nagrzewnic - poinformował ambasador Ukrainy na Łotwie Ołeksandr Miszczenko. Sprzęt dotrze do ukraińskiej stolicy w najbliższym czasie.

Rada miejska Rygi we współpracy z łotewską organizacją Ziedot.lv zakończyły przetarg na zakup 84 generatorów prądu i 100 nagrzewnic na potrzeby Kijowa, który jest jej miastem partnerskim - napisał ambasador na Facebooku.

14:46

Rosyjscy najemnicy z tzw. grupy Wagnera zamordowali nieopodal Biłohoriwki w obwodzie ługańskim 19 zmobilizowanych żołnierzy z własnej armii, którzy odmawiali walki z ukraińskimi wojskami - poinformowała w piątek telewizja Kanał 24 za źródłami w służbach specjalnych Ukrainy.

Rezerwiści znaleźli się w Donbasie 18 listopada i zaledwie godzinę po przybyciu na miejsce otrzymali zadanie opanowania pozycji wroga. Grupa 109 żołnierzy została przysłana z frontu w obwodzie chersońskim. Wojskowi odmówili działań bojowych na pierwszej linii natarcia na Ługańszczyźnie, argumentując, że nie są "batalionem karnym" i obiecywano im dyslokację na spokojniejszy kierunek operacyjny. Niektórzy zmobilizowani mieli przekonywać, że na najtrudniejsze odcinki powinni być posyłani przestępcy zrekrutowani w więzieniach - czytamy na portalu Kanału 24.

14:40

Mateusz Morawiecki znowu pojedzie do Kijowa - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. O przyjazd premiera w najbliższym czasie poprosili prezydent Wołodymyr Zełenski i szef rządu Denys Szmyhal.

14:30

"Ukraina może liczyć na to, że nadal będziemy ją szeroko wspierać finansowo, humanitarnie, a także bronią, i to tak długo, jak będzie to konieczne" - powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla magazynu "Focus" kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Niemcy są jednym z krajów udzielających największej pomocy Ukrainie. Dotyczy to również dostaw broni. Dostarczone samobieżne haubice i samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard są bardzo skuteczne. Kanclerz odniósł się także do wyrzutni rakietowych i systemu obrony powietrznej Iris-T.

13:49

Z wojskowego punktu widzenia byłoby najlepiej, gdyby zestawy Patriot znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy, na terytorium Ukrainy, ale decyzja w sprawie ich rozmieszczenia należy do strony, która nimi dysponuje, czyli do Niemiec - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Odpowiedział tak na pytanie o to, że wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaproponował, by oferowane Polsce przez Niemcy zestawy obrony powietrznej Patriot przekazać Ukrainie.

13:44

W szpitalach we Lwowie w ciągu 30 godzin wykonano dziewięć przeszczepów, w tym dwie operacje przeszczepu serca; w warunkach braku dostaw elektryczności, wywołanego rosyjskimi ostrzałami rakietowymi, praca lekarzy jest możliwa dzięki generatorom prądu - powiadomiło ukraińskie ministerstwo zdrowia.

"W nieco ponad jedną dobę specjaliści od transplantacji przeszczepili dwa serca, wątrobę i sześć nerek. Pracowały nad tym zespoły składające się z niemal stu lekarzy" - czytamy w komunikacie resortu zamieszczonym na Facebooku.

13:37

Kijów i Londyn są zgodne, że Rosji nie uda się osłabić wsparcia dla Ukrainy i podzielić demokratycznego świata - powiedział w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na konferencji prasowej z szefem MSZ Wielkiej Brytanii Jamesem Cleverlym.

"Podzielamy wspólne stanowisko: Rosja nie zdoła podzielić ani osłabić demokratycznego świata, nie zdoła osłabić wsparcia dla Ukrainy" - powiedział Kułeba po rozmowach z Cleverlym. Podkreślił, że brytyjski minister ponownie potwierdził w Kijowie, "że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne, a negocjacje będą odbywać się wyłącznie na warunkach ukraińskich i wtedy, gdy postanowi o tym Ukraina".

"Jesteśmy całkowicie zgodni, że Rosja nie dąży teraz do pokoju, a do zrobienia pauzy, by z nowymi siłami kontynuować agresję, nadal niszczyć Ukrainę i Ukraińców" - dodał Kułeba.

13:25

Niemiecka propozycja zakładała, że dostarczone przez Berlin zestawy Patriot nie byłyby wpięte w polski system dowodzenia, ale byłyby zarządzane przez stronę niemiecką i to wyłącznie ona decydowałaby, czy odpowiedzą na potencjalny atak, czy zestrzelą rosyjską rakietę - donosi portal wPolityce.pl powołując się na źródła w MON.

W efekcie - czytamy na portalu - "jak podkreślają nasi rozmówcy, dla pewności działania systemy obrony powietrznej efekt byłby niewielki, a ryzyko chaosu bardzo duże". Zaznaczono, że rozstawienie tych systemów po stronie ukraińskiej zaproponowano stronie niemieckiej z jeszcze kilku innych powodów.

13:09

My, prezydenci państw Europy Centralnej stoimy przy Ukrainie i za Ukrainą i potwierdzamy to nie tylko w sensie werbalnym, ale także poprzez szeroko pojętą pomoc, którą na co dzień niesiemy Ukrainie - mówił prezydenta Andrzej Duda w Kownie na Litwie.

Prezydent Duda wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Rumunii wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości Europy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Duda podkreślał, że narody Europy Środkowej są "częścią szeroko pojętej kultury europejskiej, kultury zachodu, kultury chrześcijańskiej".

12:58

Papież Franciszek przyjął dziś na audiencji nuncjusza apostolskiego w Rosji arcybiskupa Giovanniego d'Aniello - podał Watykan w codziennym biuletynie. Szczegółów spotkania nie podano.

Arcybiskup d'Aniello jest nuncjuszem w Rosji, czyli watykańskim ambasadorem, od ponad dwóch. W zeszłym roku mianowany został jednocześnie nuncjuszem w Uzbekistanie.

Przedstawiciele Watykanu zapewniają o gotowości do zaangażowania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Powtórzył to w czwartek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, dodając: "Wszystko zależy od stron (konfliktu)".



12:55

Potrzebne są kolejne sankcje na Rosję; nie możemy pozwolić, aby Kreml miał zasoby na kontynuowanie wojny; Białoruś też musi odczuć konsekwencje swojego uczestnictwa w wojnie - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Na konferencji prasowej w Kownie Nauseda poinformował, że z prezydentami Polski, Łotwy i Rumunii rozmawiał o kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa regionu oraz o kwestii wsparcia Ukrainy, by wygrała wojnę z Rosją.y.

12:33

Dwa miesiące po ogłoszeniu przez prezydenta Putina "częściowej mobilizacji" okazuje się, że powołani do wojska są źle przygotowani - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Mobilizacja charakteryzuje się chaosem związanym z wręczaniem powołań, kwalifikacją do służby, nieodpowiednim szkoleniem i wyposażeniem oraz wysyłaniem nowo powołanych na trudne misje bojowe.

Większość zmobilizowanych rezerwistów - choć nie wszyscy - służyła wcześniej w wojsku, lecz liczne przykłady wskazują, że wielu rezerwistów najprawdopodobniej nie przeszło wcześniej badań lekarskich pod kątem zdolności do pełnienia służby. Wielu z nich zmusza się do udziału w walkach pomimo poważnych, przewlekłych schorzeń.



11:47

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło na Ukrainie 11 cywilów; wszystkie zabite osoby były mieszkańcami obwodu chersońskiego na południu kraju - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

10:58

Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać na Ukrainie, to wszyscy przez wiele kolejnych lat będziemy płacić znacznie wyższą cenę niż teraz - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli. Dodał, że przywódca Rosji "przegrywa, dlatego sięga po coraz brutalniejsze środki".

10:56

Trzy ukraińskie elektrownie atomowe zostały ponownie podłączone do systemu energetycznego Ukrainy - poinformował szef państwowego operatora Ukrenerho, Wołodymyr Kudrycki. Siłownie mają osiągnąć zwykłą moc za 1-2 dni - dodał Kudrycki.

10:19

4-latek obok zdjęcia swojego ojca, który zginął, walcząc o Ukrainę.

10:12

Europejczycy wyciągnęli wnioski z błędów poprzednich pokoleń i zjednoczyli się w obliczu rosyjskiej tyranii, pomagając Ukrainie; w ten sposób Europa walczy również o swoją tożsamość - ocenił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online podczas konferencji "The Idea of Europe", która rozpoczęła się w Kownie na Litwie.

Linia frontu na Ukrainie jest de facto linią frontu całej Europy. (...) Gdy ktoś zadaje pytanie, jak Europa może nas wesprzeć, to takie sformułowanie nie wydaje się do końca właściwe, ponieważ walcząc z Rosją, Europa pomaga też samej sobie. (...) Musimy wspólnie przetrwać tę zimę i wygrać wojnę - dodał ukraiński przywódca.

10:11

Władze na Kremlu proponują rosyjskim studentom darmowy program nauczania pod warunkiem późniejszego "odpracowania" tego przywileju na okupowanych terenach Ukrainy; ten pomysł jest w istocie częścią szerszego planu, którego skutkiem ma być zmiana struktury etnicznej podbitych ziem - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak oznajmił serwis, szczególnie poszukiwani do pracy na Ukrainie są absolwenci kierunków medycznych i pedagogicznych. W Moskwie przekonują, że te działania służą "pokryciu deficytu" specjalistów z tych dziedzin na okupowanych terenach sąsiedniego państwa. W rzeczywistości chodzi jednak o dokonywaną z rozmysłem zmianę składu etnicznego zajętych terytoriów. Innym elementem takich działań Kremla, komplementarnym z przysyłaniem na Ukrainę rosyjskich lekarzy i nauczycieli, są planowe deportacje ludności ukraińskiej do Rosji - czytamy na łamach serwisu.



10:05

Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę pomimo zimna i przerw w dostawie prądu spowodowanych przez rosyjskie rakiety - powiedziała w obszernym wywiadzie udzielonym BBC pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska i dodała, że "bez zwycięstwa nie może być pokoju".

Przeszliśmy już tyle różnych prób, widzieliśmy tyle ofiar, tyle zniszczeń, że przerwy w dostawie prądu nie są najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać - powiedziała Zełenska i przypomniała wyniki niedawnego sondażu, w którym 90 proc. Ukraińców stwierdziło, że są gotowi żyć z brakami energii elektrycznej przez dwa do trzech lat, jeśli zobaczą perspektywę wejścia do Unii Europejskiej.

10:04

09:09

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,959 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,153 mln - poinformowała straż graniczna.



09:07

Biorąc pod uwagę przewagę Ukrainy nad Rosją pod względem wyszkolenia i morale żołnierzy, w interesie Kijowa jest utrzymanie dotychczasowego tempa operacji wojskowych również w miesiącach zimowych - ocenił minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace w rozmowie z amerykańskim portalem Daily Beast.

Rosjanie są zdemoralizowani, marnie wyszkoleni i słabo wyekwipowani. (...) Rosyjski oddział został niedawno wysłany (na Ukrainę) bez jedzenia i skarpet, a także z niewielką ilością uzbrojenia. To jest katastrofa dla osoby (walczącej) w terenie. (Kreml) ma przewagę skali, lecz ta armia nie cechuje się zbytnią jakością. Cóż, większość tych ich dobrze wyszkolonych żołnierzy już nie żyje. (Rosjanie) wrzucają (wojskowych) do maszynki do mięsa i używają na masową skalę artylerii. Tylko naród, który nie dba o swoich (obywateli), mógł wysłać 100 tys. ludzi, aby byli martwi, ranni lub dezerterowali - podkreślił Wallace.

Z tego względu, w ocenie ministra, Kijów powinien wykorzystać słabość przeciwnika i próbować dokonać jak największych postępów zimą. Utrzymanie impetu byłoby w interesie Ukraińców. Mają 300 tys. zestawów (odzieży) do walki w warunkach zimowych, otrzymanych od partnerów z zagranicy - powiedział rozmówca Daily Beast.

09:02

Była kanclerz Angela Merkel w rozmowie z dziennikiem "Spiegel" stwierdziła, że pod koniec swojej kadencji nie widziała już możliwości wpływania na prezydenta Rosji Władimira Putina. Podczas swojej pożegnalnej wizyty w Moskwie w sierpniu 2021 roku odniosła wrażenie, że "dla Putina liczy się tylko władza" i "polityka siły".

09:00

To jest III wojna światowa, jestem pewien, że 24 lutego tego roku zostanie zapisany w podręcznikach historii jako jej początek, tak jak 1 września 1939 roku stał się początkiem II wojny światowej - ocenił rosyjski historyk, pisarz i dysydent Jurij Felsztinski w Porannej rozmowie w RMF FM.

08:30

Nie ma na dziś zgody politycznej większości państw członkowskich NATO, aby sojusz był obecny w sensie wojskowym w Ukrainie - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie.

08:19

Ciała dwóch mężczyzn ekshumowano pod Kupiańskiem w obwodzie charkowskim, prawdopodobnie ludzie ci zostali zastrzeleni przez wojska rosyjskie - podał portal Ukrainska Prawda. Prokuratura generalna Ukrainy przekazała, że zabici mieli 28 i 39 lat.

Ciała zostały ekshumowane we wsi Podoły w rejonie (odpowiednik powiatu) kupiańskim - podał portal powołując się na komunikat prokuratury.

Prokuratura ocenia, że dwaj mężczyźni zginęli w połowie września, gdy wieś znajdowała się pod okupacją rosyjską.

Miejscowi mieszkańcy widzieli, jak auto, którym jechali mężczyźni ugrzęzło koło rosyjskiego punktu kontrolnego, po czym wojskowi rosyjscy oddali do niego serię z karabinu maszynowego.

O odnalezieniu rejonie Kupiańska ciał ofiar rosyjskiej okupacji władze Ukrainy informowały również na początku października. Największe skupisko grobów w obwodzie charkowskim odkryto w lesie pod Iziumem - natrafiono tam na kilkaset ciał osób zabitych i zmarłych podczas okupacji rosyjskiej.



07:32

Czwartek był najtragiczniejszym dniem w Chersoniu od 11 listopada, czyli wyzwolenia tego miasta przez ukraińskie wojska; w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło siedem osób, a 21 zostało rannych - powiadomił szef władz obwodu charkowskiego Jarosław Januszewycz.

Wcześniej informowano o czterech ofiarach śmiertelnych ostatniego rosyjskiego ataku na Chersoń i 10 osobach, które odniosły obrażenia. Jak przekazała regionalna administracja, doszło do pożaru w wielopiętrowym budynku mieszkalnym. Pociski uderzyły też m.in. w plac zabaw dla dzieci.

07:26

Władimir Putin może użyć nowiczoka w ramach ataku bronią chemiczną na Ukrainę. O takich obawach przedstawicieli amerykańskiej administracji pisze portal "Politico". Właśnie nowiczok został wykorzystany przez rosyjskie służby specjalne w zamachu na rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego i byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

05:17

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybyli do wszystkich elektrowni jądrowych Ukrainy, by udzielić wsparcie i pomóc ich personelowi - poinformował na Twitterze dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

"Ukraina zwróciła się do MAEA o zapewnienie, podobnie jak w przypadku elektrowni jądrowej Zaporoże, wsparcia i pomocy na miejscu - w elektrowniach jądrowych w Równem, Chmielnickim, Południowoukraińskiej i Czarnobylu. To wsparcie się zaczęło. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec wypadkowi nuklearnemu we wszystkich ukraińskich elektrowniach jądrowych" - poinformował Grossi.

Przypomniał, że eksperci MAEA są w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej od początku września, udzielając wsparcia i pomocy personelowi stacji. Zdaniem dyrektora generalnego widać już postęp w tworzeniu wokół tej elektrowni strefy bezpieczeństwa fizycznego i jądrowego.

"Ale w czasie, gdy świat koncentruje się na niebezpiecznej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największej elektrowni jądrowej w Europie, nie powinniśmy zapominać o innych obiektach jądrowych w kraju" - podkreślił Grossi.

Wczoraj w wyniku rosyjskich ataków rakietowych wszystkie ukraińskie elektrownie jądrowe po raz pierwszy straciły zewnętrzne zasilanie, na jakiś czas były uzależnione od pracy generatorów diesla. "Tej bezprecedensowej sytuacji nie można było sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. I to budzi wielki niepokój" - powiedział dyrektor generalny MAEA.



05:09

Rosja w ciągu dziewięciu miesięcy wydała na wojnę w Ukrainie 82 mld dolarów, około jednej czwartej dochodów swojego zeszłorocznego budżetu - donosi ukraińskie wydanie magazynu ekonomicznego "Forbes".

Jednocześnie przychody Moskwy ze sprzedaży surowców energetycznych spadają z powodu sankcji, a prowadzona przez Kreml wojna staje się coraz droższa - pisze "Forbes". Według wyliczeń gazety, jesienią tego roku rosyjskie wydatki na zbrojenia wzrosły dwukrotnie, wojna kosztuje obecnie Moskwę co najmniej dziesięć miliardów dolarów miesięcznie.