Oddziały ukraińskie idą naprzód na flankach pod Bachmutem; w samym mieście nie toczą się intensywne walki, ale są w nim pewne oddziały ukraińskie, m.in. snajperzy - oświadczył w niedzielę rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. W nocy z soboty na niedzielę ukraińska obrona zneutralizowała rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Kijowa - twierdzi administracja wojskowa stolicy. Ponad rok od zakończenia krwawej, rosyjskiej okupacji, do Buczy pod Kijowem powraca życie kulturalne. 40 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Bukareszcie opuściło Rumunię. Niedziela, 2 lipca 2023 r. jest 493. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zamieszczamy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński żołnierz w okolicach Bachmutu / ALEX BABENKO / PAP/EPA

20:00

Artyleria ukraińska zniszczyła w czerwcu br. rekordową liczbę sztuk rosyjskiego uzbrojenia dzięki otrzymanej broni zachodniej, ale jeśli ofensywa będzie trwała dłużej, to znów pojawi się kwestia dostaw amunicji - wskazuje ukraińska redakcja Radia Swoboda.



W materiale z linii frontu dziennikarze opisują, jak wykorzystywana jest tam broń zachodnia: ultralekkie haubice M777 i niemieckie działo samobieżne PzH 2000. Ukraińcy - jak wynika z materiału - wykorzystują tę broń pod Awdijiwką i na kierunku bachmuckim.



Według danych blogu Oryx, specjalizującego się w dokumentowaniu strat w sprzęcie podczas trwającej inwazji rosyjskiej, w czerwcu br. Ukraińcy zniszczyli bądź uszkodzili ponad 60 sztuk artylerii rakietowej i lufowej armii rosyjskiej - podkreśla Radio Swoboda. Jeśli weźmiemy wskaźniki strat artylerii, to jest to 1:3 na korzyść Ukrainy - powiedział dziennikarzom izraelski ekspert wojskowy Jigal Lewin. Radio Swoboda przypomina, że pod względem liczby dział i amunicji Rosja ma kilkakrotną przewagę nad Ukrainą.



19:13

Holding medialny Patriot należący do Jewgienija Prigożyna poinformował o swoim zamknięciu - podała w niedzielę agencja Reutera. Media tego holdingu zostały zablokowane przez władze po buncie Prigożyna i jego Grupy Wagnera przeciwko ministerstwu obrony Rosji.



18:20

Rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty zapewnił, że na kierunku bachmuckim żołnierze ukraińscy w zeszłym tygodniu praktycznie codziennie brali Rosjan do niewoli.



Powtórzył też ocenę, że na tym odcinku frontu armia ukraińska przejęła inicjatywę. Przez 10 miesięcy byliśmy atakowani przez wroga, ale teraz my na niego naciskamy i to zupełnie odmienną taktyką. Wykorzystujemy wszelkie osiągnięcia nauki wojennej, krajowej i światowej - aparaty bezzałogowe, zwiad, systemy precyzyjne - aby zniszczyć wroga i przebić przejścia w polach minowych - opisywał.



Dodał następnie: Krok za krokiem, bez nagłych działań, które mogłyby przynieść znaczne straty, idziemy naprzód.

17:35

Rosja zbudowała silną linię obrony na północy okupowanego Półwyspu Krymskiego, rosyjskie okopy - nawet 10 km długości - są rozgałęzione i przeznaczone nie tylko dla piechoty, ale także dla pojazdów opancerzonych - poinformował ukraiński portal nv.ua.



Z działań Rosji można wywnioskować, że okupanci rzeczywiście obawiają się, że siły zbrojne Ukrainy będą w stanie wkrótce utworzyć most lądowy do Przesmyku Krymskiego i wkroczyć na Krym - pisze portal.



Dziennikarze po analizie nowych zdjęć satelitarnych twierdzą, że Rosjanie w obawie przed ofensywą sił zbrojnych Ukrainy zbudowali liczne linie obronne na okupowanym Krymie. Mają one utworzyć na północy Krymu zintegrowaną linię obrony od miasta Krasnoperekopsk do miasta Dżankoj.

17:00

Oddziały ukraińskie idą naprzód na flankach pod Bachmutem; w samym mieście nie toczą się intensywne walki, ale są w nim pewne oddziały ukraińskie, m.in. snajperzy - oświadczył rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty.



Nie ma tak intensywnych walk ulicznych. Działają tam nasze grupy snajperskie i inne oddziały, o których będziemy mogli powiedzieć nieco później - powiedział rzecznik cytowany przez portal Ukraińska Prawda.



Jak opisywał, na północnych i południowych flankach Bachmutu siły ukraińskie czynią postępy, ale armia poinformuje o szczegółach wtedy, gdy te postępy zostaną zweryfikowane i oddziały umocnią się na tym terenie.

16:36

Ukraiński dowódca powiedział, że bojowe wozy piechoty AMX-10 RC - czasami określane jako czołgi lekkie - są "niepraktyczne" w atakach na linii frontu. Jedna czteroosobowa załoga już zginęła z powodu ich cienkiego pancerza - poinformowała AFP.



Dowódca batalionu w 37. Brygadzie Piechoty Morskiej, major o pseudonimie "Spartanin", powiedział agencji, że "cienki pancerz" wozów bojowych oznacza, że mogą być używane jako wsparcie ogniowe, ale nie w atakach na linii frontu.



Niestety był jeden przypadek, gdy załoga zginęła w pojeździe. Podczas ostrzału artyleryjskiego pocisk eksplodował w pobliżu pojazdu, odłamki przebiły pancerz i zdetonowały zapas amunicji. Czteroosobowa załoga znajdująca się w środku zginęła - wyjaśnił.



Dodał, że francuski AMX-10 miał również problemy z psującymi się skrzyniami biegów, prawdopodobnie z powodu ich użytkowania na drogach gruntowych.



Witryna wywiadowcza Open Source Oryx, która rejestruje straty sprzętu na podstawie zdjęć z pola bitwy, naliczyła trzy stracone czołgi lekkie AMX-10 RC na Ukrainie.

16:22

Ogromne pieniądze otrzymały Grupa Wagnera i holding należący do Jewgienija Prigożyna dzięki kontraktom z rosyjskimi państwowymi instytucjami. Jak wyliczył jeden z propagandystów, chodzi o ponad 19 miliardów dolarów.

15:53

Rosyjscy szpiedzy działający m.in. w Stanach Zjednoczonych i Norwegii posługują się nielegalnie zdobytymi paszportami brazylijskimi. W Brazylii władze badają, czy Moskwa wykorzystuje ten kraj jako inkubator dla tajnych agentów, którzy będą infiltrować Zachód - pisze w niedzielę "Wall Street Journal".

Zobacz również: Brazylia mogła stać się rajem dla rosyjskich szpiegów działających na Zachodzie

14:24

Zniszczony obecnie most Antonowski był strategicznie ważnym obiekt komunikacyjny umożliwiający przeprawę przez Dniepr siłom rosyjskim operującym na froncie południowym, w obwodach chersońskim, mikołajowskim i dniepropetrowskim.



Walki na wschodnim brzegu Dniepru nasiliły się od wtorku. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) rosyjscy urzędnicy wyrażali w sobotę zadowolenie z powodu pokonania około 70 ukraińskich obrońców, zajmujących ufortyfikowaną pozycję pod wschodnim przęsłem mostu.

14:06

W budynku ambasady Białorusi w Hadze wybito w nocy z soboty na niedzielę trzy okna oraz wypisano na nim graffiti, w tym hasła "Luka terrorist" i "Niech żyje Białoruś" - poinformowała policja. Na miejscu zatrzymano 31-letniego sprawcę.

13:50

Premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) naciska na rozwiązania dyplomatyczne wobec Ukrainy, ponieważ nie chce, aby "droga do rosyjskiego gazu została zablokowana na dłuższą metę" - informuje portal "Tagesschau". Jego zdaniem, reforma energetyczna w Niemczech nie powiodła się.

"Musimy znacznie bardziej zdać się na rozwiązania dyplomatyczne, aby zakończyć wojnę na Ukrainie" - powiedział Kretschmer dla gazet grupy medialnej Funke. Jego zdaniem, za drogą dyplomatyczną "opowiada się duża część ludzi", dlatego oczekuje on, że "rząd federalny się na to otworzy". Podkreślił, ze nie chce już ponownie słyszeć hasła "Nigdy więcej Rosji".

Kretschmer oświadczył, że reforma energetyczna w Niemczech nie powiodła się i ubolewał nad ekstremalnym wzrostem cen energii. Aby powrócić do niższych cen, "należałoby przemyśleć wszystko: energetykę jądrową, odejście od węgla, krajowego gazu, Nord Stream 1, ekspansję OZE - jest wiele dróg do osiągnięcia kompromisu" - podsumował polityk CDU.

13:10

Flaga Ukrainy, przekazana przez żołnierzy walczących z Rosjanami w Bachmucie na wschodzie kraju, niesiona przez biegaczy ukraińskich i litewskich zmierza do Wilna, gdzie 11 lipca rozpocznie się szczyt NATO.

Kijów oczekuje, że na szczycie padną twarde deklaracje na temat przyszłego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ultramaraton, w którym uczestniczy 33 biegaczy z Ukrainy i Litwy wyruszył z frontową flagą z Kijowa 25 czerwca. W sobotę dotarł do ukraińskiego przejścia granicznego Uściług, które prowadzi do polskiego Dorohuska - poinformowała w niedzielę Państwowa Straż Graniczna Ukrainy.

12:37

Armia Ukrainy prowadzi ciężkie walki z okupacyjnymi wojskami Rosji w pobliżu mostu Antonowskiego nad Dnieprem, położonego w bliskiej okolicy Chersonia - oświadczyła rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu kraju Natalia Humeniuk.

"Obecnie kontynuowane są ciężkie działania bojowe, nacisk kładziony jest na walkę kontrbateryjną ze względu na specyfikę naszej linii frontu. Przebiega ona po Dnieprze, którego koryto zostało zdeformowane w wyniku katastrofy, którą wywołali raszyści (Rosjanie) wysadzając zaporę kachowską. Działania bojowe są (w związku z tym) bardzo utrudnione" - powiedziała w ukraińskiej telewizji.

Humeniuk podkreśliła, że mimo to wojska ukraińskie odnotowują sukcesy na tym odcinku. "Ubiegłej doby wśród naszych osiągnięć jest 49 zabitych okupantów i 15 (zniszczonych) sztuk wrogiego sprzętu. Osiem pojazdów opancerzonych, cztery łodzie i drony, których działalność wróg znacząco zaktywizował" - wyliczyła rzeczniczka.

10:50

Operacje ukraińskiego wojska wokół Bachmutu w obwodzie donieckim mogą być zagrożeniem dla rosyjskiego dowództwa w obwodzie chersońskim oraz ługańskim. Siły rosyjskie w odpowiedzi prawdopodobnie wycofują swoje wojska z innych regionów Ukrainy i przerzucają je na ten odcinek - czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

"Jeżeli wysłane już do Bachmutu rosyjskie posiłki nie wystarczą do utrzymania zdobyczy osiągniętych w tym rejonie, rosyjskie dowództwo może stanąć przed trudnym wyborem: czy zaryzykować stworzenie niezabezpieczonych punktów w obwodzie chersońskim i ługańskim, czy rozpoczynać wycofywanie wojsk z południowej Ukrainy" - oceniają analitycy ISW.

Zdaniem dowództwa ukraińskiego Bachmut oferuje siłom rosyjskim większą wartość propagandową niż militarną i stąd rosyjskie dowództwo może koncentrować elitarne siły w tym rejonie, by zachować propagandowe zwycięstwo wynikające ze zdobycia miasta 21 maja.

10:43

Polska wzmacnia granicę z Białorusią, wysyłając tam 500 dodatkowych funkcjonariuszy policji - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński.