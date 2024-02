Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustanowienia nowego unijnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Jego wartość opiewa na 50 mld euro na lata 2024-2027. Chodzi o fundusz na powstanie którego zgodzili się unijni przywódcy na szczycie w Brukseli 1 lutego.

Prezydent Ukrainy odwiedza na froncie żołnierzy / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

08:50

Dwumiesięczne dziecko zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na hotel w miejscowości Zołocziw na północny zachód od Charkowa, w który w nocy z poniedziałku na wtorek uderzyły pociski S-300 - poinformowały władze wojskowe obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy.

Ranne zostały trzy kobiety w wieku 21, 28 i 39 lat; wśród nich jest matka dziecka. Wszystkie zostały hospitalizowane.

W nocnym ataku uszkodzono siedem domów prywatnych, 19 obiektów infrastruktury, dwa budynki administracyjne i co najmniej pięć samochodów.





08:15

Administracja prezydenta Joe Bidena zapowiedziała, że prezydent zawetuje popieraną przez Republikanów w Izbie Reprezentantów ustawę o pomocy tylko dla Izraela z pominięciem Ukrainy. Rząd popiera szerszą ustawę o pomocy dla Izraela i Ukrainy oraz o dodatkowych środkach na zwiększenie bezpieczeństwa granic - przekazał Biały Dom.

08:00

"UE jest gotowa wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Instrument na rzecz Ukrainy umożliwi nam kierowanie spójnego i przewidywalnego wsparcia na rzecz Ukrainy, aby pomóc jej obywatelom w odbudowie kraju w obliczu bezprecedensowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rosyjska agresja. Jednocześnie wsparcie pomoże Ukrainie w kontynuowaniu reform i wysiłków modernizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia przez nią postępów na drodze do przyszłego członkostwa w UE" - powiedział minister finansów Belgii Vincent van Peteghem, który reprezentował belgijską prezydencję negocjującą w imieniu Rady UE.

Na liczący 50 mld euro fundusz składają się 33 miliardy euro w postaci pożyczek i 17 miliardów euro w postaci dotacji.





07:20

Rosyjskie pieniądze muszą być wykorzystane do odbudowy Ukrainy - oświadczyła w rozmowie z PAP łotewska minister sprawiedliwości Inese Libina-Egnere. Zaznaczyła, że partnerzy Ukrainy powinni pomóc jej wygrać wojnę i pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Po zakończeniu wojny na Ukrainie należy wytoczyć procesy zarówno wobec rosyjskich decydentów, jak też wykonawców - oznajmiła Libina-Egnere.

"Ważne, byśmy byli przygotowani. Kiedy Ukraińcy wygrają wojnę, nie możemy tracić czasu" - powiedziała minister sprawiedliwości Łotwy, która opowiada się za tym, by proces odbył się pod auspicjami ONZ.