Sytuacja jest krytyczna

Kanał telegramowy Ukraine Fights opublikował informację, że "sytuacja w mieście stała się krytyczna", dodając, że rosyjskie samoloty szturmowe nadleciały nad miasto od północnego wschodu, a wojska rosyjskie ominęły ukraińskie formacje bojowe i zdobyły przyczółek w zabudowaniach. To oznacza, że siły okupanta znajdują się obecnie zaledwie kilkaset metrów od głównej arterii logistycznej Ukraińców.

Kanał telegramowy Butusow Plus poinformował, że na północnych obrzeżach Awdijiwki doszło do walk ulicznych. Rosjanie umocnili się niecałą milę od wjazdu do miasta. Ukraińska 110. Brygada Zmechanizowana i towarzyszące jej jednostki walczą z przeważającą liczbą żołnierzy rosyjskich, które są stale wzmacniane.

Na ukraińskich kanałach pojawiają się rozpaczliwie brzmiące wezwania do zapewnienia obrońcom większego wsparcia i rotacji. "Coraz bardziej prawdopodobne jest, że (Awdijiwka) stanie się pierwszym ukraińskim miastem, które upadnie od czasu zdobycia Bachmuta w maju ubiegłego roku" - napisał na platformie X korespondent "Wall Street Journal" Jarosław Trofimow.