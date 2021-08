Wysoki na 132 metry Talerz, z którego można zjeżdżać na nartach. Brzmi abstrakcyjnie? Być może, ale w tym stwierdzeniu nie ma ani trochę przekłamania. Talerz to nazwa wzniesienia w wielkopolskiej Chodzieży, na którym znajduje się punkt widokowy.

/ gochodziez.pl /

Zimą to miejsce zamienia się w największy naturalny stok narciarski między Karkonoszami a Bałtykiem. Ze znajdującego się na wysokości 132 m n.p.m. szczytu doskonale widać panoramę pobliskiego miasta, a przy dobrej pogodzie - nietrudno dostrzec z niego również meandry pobliskiej Noteci. Warto wybrać się na niego z lornetką. Fragment panoramy z Talerza chcemy Wam pokazać w ramach naszego cyklu "Widoki na Polskę".

Punkt widokowy na Talerzu, w mieście słynącym do niedawna z produkcji porcelany, znajduje się 1,5 km od drogi krajowej nr 11. Mija go każdy, kto zbliża się do Chodzieży z Poznania i każdy, kto wyjeżdża z miasta w kierunku stolicy Wielkopolski. Wystarczy zjechać z trasy na drogę gruntową, na wysokości skrętu w kierunku zamkniętej niedawno fabryki porcelany, o której pisaliśmy >>>TUTAJ<<<.

Z Talerza można dostrzec znajdujące się u jego podnóży jezioro Miejskie, jedno z kilku w okolicy. To dobry punkt na początek wycieczki po krainie zwanej Szwajcarią Chodzieską.

Kiedy sprzyja temu aura - na Talerzu działa wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i dwa orczyki. Przy odpowiedniej temperaturze stok bywa też sztucznie naśnieżany. Poza sezonem zimowym stok jest wykorzystywany przez amatorów kolarstwa górskiego. W okolicy stoku znajduje się trasa MTB wytyczona przez kolarskich mistrzów Czesława Langa i Lecha Piaseckiego. Jest to też doskonałe miejsce do uprawiania narciarstwa biegowego oraz nordic walking - czytamy na portalu gochodziez.pl poświęconym Chodzieży.

Spacer na Talerz z miasta zajmuje około 25 minut. Na wzniesieniu znajduje się też jeden z przystanków jednego ze szlaków Szwajcarii Chodzieskiej, chodzi o szlak literacko turystyczny im. Pisarza Tadeusza Siejaka. Autor "Oficera" uwielbiał podmiejskie wędrówki m.in. po okolicznych lasach.

Drugi punkt widokowy w okolicach wielkopolskiej Chodzieży znajduje się na górze Gontyniec, który jest kulminacją pasma wzgórz morenowych Wysoczyzny Chodzieskiej. Jego nazwa, co można wyczytać z najstarszych zachowanych podań ludowych - wywodzi się od słowa "gontyna", którym określano budynek sakralny. Na Gontyńcu usytuowana jest stalowa wieża obserwacyjna o wysokości 34 metrów. Ze względów bezpieczeństwa jest jednak niedostępna na co dzień dla turystów.

Szymon Zychla z chodzieskiego urzędu miasta o Gontyńcu

O bogatej w walory przyrodnicze i zabytki okolicy Chodzieży, zwanej Szwajcarią Chodzieską - opowiemy w kolejnej odsłonie naszego wakacyjnego cyklu.