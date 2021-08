Leży z dala od wielkomiejskiego zgiełku, jest pełna ciekawostek historycznych, pięknych widoków i bogatej przyrody. Słynie z kilku polodowcowych jezior – idealnych dla wędkarzy czy wodniaków. Choć jej nazwa sugeruje, że to kraina spoza granic naszego kraju, jest wręcz odwrotnie. Wielkopolanie mają ją na wyciągnięcie ręki, przejeżdżają przez nią też wszyscy ci, którzy krajową jedenastką kierują się na południe lub północ naszego kraju. Mowa o Szwajcarii Chodzieskiej, do której zabieramy Was w ramach kolejnej odsłony naszego wakacyjnego cyklu.

