Mamy budżet razem z Funduszem Odbudowy, czyli duże środki inwestycyjne na wsparcie gospodarki Polski i na jej innowacyjność. To 770 mld zł dla Polski. To bardzo dobry budżet - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli / Radek Pietruszka / PAP

Jak zaznaczył szef polskiego rządu "do porozumienia doszło dzięki negocjacjom, które były trudne, żmudne i to takiego porozumienia, które zaakceptowało wszystkie nasze warunki, które były wcześniej wymienione".



Temat, który zajął nam kilka godzin to kwestie klimatyczne. Zależało nam, żeby wypracować dobre porozumienie, żeby Polska mogła mieć środki na sprawiedliwą transformację klimatyczną - zaznaczył premier.



Według Mateusza Morawieckiego, polityka klimatyczna UE jest dziś jednym z kluczowych narzędzi polityki gospodarczej i polityki przemysłowej, "dlatego dobrze się stało, że wbudowaliśmy tam kilka elementów, które służą gospodarce Polski i uwzględniają jej nietypowy charakter".



Ile na transformację energetyczną?

Będziemy mieli odpowiednią legislację, która będzie dawała nam środki na transformację energetyczną. Już dziś to jest 220-230 mld zł - to dotyczy też termomodernizacji i kwestii ciepłowniczych - podkreślił szef polskiego rządu. Bardzo zależało nam na tym, żeby wypracować dobre porozumienie, w wyniku którego Polska będzie mogła mieć środki na sprawiedliwą, w naszym tempie transformację klimatyczną, transformację gospodarczą, bo w ślad za transformacją klimatyczną zmienia się gospodarka - zaznaczył Mateusz Morawiecki.



Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował w piątek, że przywódcy UE osiągnęli w piątek porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.



"Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku" - napisał. Obecny cel to ograniczenie emisji o 40 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990.