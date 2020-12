"Potrzebujemy do dzisiaj, najpóźniej do jutra porozumienia lub jasnego stanowiska od Polski i Węgier w sprawie weta unijnego budżetu. Jeśli nie, będziemy się kierować w stronę planu "B" szykowanego przez Komisję Europejską" - powiedział dziennikarzom w Brukseli wysoki rangą unijny dyplomata.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Węgier Viktor Orban / Andrzej Lange / PAP

Chodzi o to, że zarówno niemiecka prezydencja jak i szef Rady Europejskiej chcą wiedzieć, czy Polska i Węgry są gotowe do negocjacji, czy przyjeżdżają na szczyt, żeby go zawetować. Szef RE w najbliższym czasie chciałby odbyć rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim.



Jak powiedział dziennikarce RMF FM w Brukseli - jeden z dyplomatów - na szczycie nie negocjuje się kompromisu, ale konkretne zapisy. Kompromis powinien zostać przygotowany przed szczytem. Dziś mija termin na przyjęcie budżetu na 2021 rok a nie może on zostać przyjęty, bo Polska i Węgry blokują wieloletnie ramy finansowe, których częścią jest przyszłoroczny budżet.





Scenariusz "B" przygotowywany przez KE to prowizorium budżetowe niekorzystne dla naszego kraju oraz koronafundusz bez Polski i Węgier . Dla Polski taki scenariusz oznacza utratę 64 miliardów euro.



Fundusz bez Polski i Węgier może powstać już w styczniu.