Departament Stanu USA pozwolił władzom Litwy, Łotwy i Estonii przekazać Ukrainie wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych uzbrojenie - pisze Reuters, powołując się na źródła.

Na zdjęciu: Odpalenie pocisku Javelin / Sgt. Michelle Reif/Newscom / PAP/EPA

Jak wyjaśnia agencja, kraje, które otrzymały uzbrojenie od USA, muszą uzyskać zgodę od Departamentu Stanu przed przekazaniem go stronom trzecim.

Według jednego ze źródeł Estonia będzie mogła przesłać na Ukrainę pociski przeciwpancerne Javelin, a Litwa - rakiety przeciwlotnicze Stinger.



Rzecznik Departamentu Stanu potwierdził, że rząd USA dał zgodę na przekazanie uzbrojenia trzeciej stronie, pozwalając Estonii, Łotwie, Litwie i Wielkiej Brytanii na dostarczenie Ukrainie wyprodukowanego w USA sprzętu ze swoich zapasów. Nie sprecyzował jednak, o jakie uzbrojenie chodzi.



USA wraz z sojusznikami i partnerami działają razem, by przyspieszyć wsparcie dla Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa. Jesteśmy w bliskim kontakcie z ukraińskimi partnerami i naszymi sojusznikami z NATO i w sposób kreatywny wykorzystujemy wszystkie możliwe narzędzia współpracy dotyczącej bezpieczeństwa, by pomóc Ukrainie wzmocnić jej obronność w obliczu rosnącej rosyjskiej agresji - podkreślił rzecznik.

Biden: Obawiam się, że wojna na Ukrainie wymknie się spod kontroli

Joe Biden powiedział podczas konferencji prasowej, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, Stany Zjednoczone zwiększą liczbę żołnierzy w Polsce i Rumunii. Dodał, że zrobi to, bo USA mają "święty obowiązek", by bronić te kraje.



Przyznał również, że nie ma jednomyślności wewnątrz NATO co do działań, które powinny zostać podjęte w przypadku faktycznego ataku Rosji na Ukrainę.



Biden w swoim wystąpieniu przyznał także, że obawia się, iż konflikt na Ukrainie może się wymknąć spod kontroli i objąć także kraje sąsiednie.