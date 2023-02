Polscy ratownicy z grupy HUSAR dotarli do Turcji dziś w nocy. Wylądowali w Gaziantep o godz. 2:29 lokalnego czasu. Początkowo mieli się udać do miejscowości Adiyaman, ale decyzją władz koordynujących prowadzenie akcji ratowniczej Polacy skierowani zostali do Besni. Tu rozbili obóz i otrzymali zadanie przeszukania rumowiska, w którym mogły się znajdować trzy żywe osoby.

W poniedziałek w środkowo-południowej Turcji doszło do dwóch potężnych trzęsień ziemi o magnitudzie - odpowiednio - 7,8 i 7,5. Pierwsze wystąpiło o godz. 2:17 czasu polskiego (godz. 4:17 czasu lokalnego) na głębokości 17,9 km, z kolei drugie o godz. 11:24 czasu polskiego (godz. 13:24 czasu lokalnego); jego hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia ziemi pod powierzchnią, było położone na głębokości 10 km.

Z najnowszych informacji wynika, że życie straciło co najmniej 5151 osób - 3549 w Turcji i 1602 w Syrii. Rannych zostało ponadto 24 tys. osób.

Tureckie władze twierdzą, że kataklizmem dotkniętych zostało ok. 13,5 mln ludzi na obszarze ciągnącym się na dystansie 450 km z Adany na zachodzie do Diyarbakır i 300 km od Malatyi na północy do Hatay na południu. Rzecznik prasowy James Elder, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że wśród zabitych może być kilka tysięcy dzieci.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan wprowadził na trzy miesiące stan wyjątkowy w regionie najbardziej dotkniętym poniedziałkowymi trzęsieniami ziemi. Dziesięć prowincji zostało ogłoszonych "strefą klęski żywiołowej".