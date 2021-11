Iga Świątek pokonała Paulę Badosę 7:5, 6:4 w swoim trzecim, ostatnim meczu grupowym turnieju WTA Finals w Guadalajarze. Polka już wcześniej straciła szanse na awans do półfinału, a Hiszpanka była go pewna z pierwszego miejsca w tabeli.

Iga Świątek / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Zarówno rozstawiona z numerem piątym Świątek, jak i występująca z "siódemką" Badosa po raz pierwszy znalazły się w obsadzie kończącej sezon imprezy masters.



Ten pojedynek był dla Polki okazją, by zrewanżować się urodzonej w Nowym Jorku Hiszpance za porażkę w 1/16 finału olimpijskich zmagań w Tokio, co zawodniczka z Raszyna bardzo przeżyła.



W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego odbędzie się ostatnie spotkanie Grupy Chichen Itza, które zakończy także ten etap zmagań w imprezie masters. Zwyciężczyni pojedynku między Białorusinką Aryną Sabalenką i Greczynką Marią Sakkari wywalczy - obok Badosy - przepustkę do czołowej czwórki.



Iga Świątek (Polska, 5) - Paula Badosa (Hiszpania, 7) 7:5, 6:4.