Iga Świątek przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 6:2, 2:6, 5:7 w swoim drugim meczu w turnieju WTA Finals w Guadalajarze. Przy układzie wyników w tej grupie mająca w dorobku dwie porażki polska tensisitka straciła już szanse na awans do półfinału.

Iga Świątek przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Rozstawiona z numerem piątym Polka debiutancki występ w kończącej sezon imprezie masters zaczęła od przegranej z Greczynką Marią Sakkari (4.) 2:6, 4:6. Sabalenka - która jest wiceliderką światowego rankingu, ale w Meksyku występuje z "jedynką" pod nieobecność Australijki Ashleigh Barty - zaczęła zaś od porażki z Hiszpanką Paulą Badosą (7.) 4:6, 0:6. Obie miały nie radziły sobie z emocjami, czego efektem było wiele błędów. Zawodniczka z Raszyna przed piłką meczową popłakała się, a ta z Mińska przegrała 10 ostatnich gemów.

W sobotę obie walczyły o zachowanie realnych szans na awans, ale sytuację podopiecznej trenera Piotra Sierzputowskiego skomplikował dodatkowo fakt, że kilka godzin wcześniej Badosa pokonała Sakkari 7:6 (7-4), 6:4. Sprawiło to, że Świątek musiała wygrać z Sabalenką, by nie zostać całkowicie wyeliminowaną z walki o przepustkę do "czwórki".



Początkowo realizowała swój plan i zgodnie z zapowiedziami grała na większym luzie niż w meczu otwarcia. Białorusinka z kolei po pierwszych wyrównanych gemach pogubiła się, co wykorzystała Polka i zaliczyła dwa przełamania - na 4:2 i 6:2. Rywalka miała wówczas kłopot przede wszystkim z serwisem.



Białorusinka po pierwszej odsłonie wróciła odmieniona. Grała bardziej cierpliwie, poprawiła przygotowanie do uderzenia piłki, a przez to i skuteczność. Pierwszą szansę na "breaka" miała przy wyniku 1:1 w drugiej partii, ale wtedy jeszcze Polka wyszła z opresji. Później jednak dwukrotnie nie była w stanie utrzymać podania. W końcówce sama miała trzy okazje na przełamanie, ale zmarnowała wszystkie i Sabalenka doprowadziła do remisu w meczu.



Decydujący set był bardzo zacięty i kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Jako pierwsza "breakiem" popisała się Białorusinka przy stanie 1:1, ale Świątek od razu odrobiła stratę. Potem obie zawodniczki dość pewnie wygrywały własne gemy serwisowe i trudno było przewidzieć, do której będzie należeć ostatnie słowo. W końcówce jednak górę wzięło większe doświadczenie wiceliderki listy WTA. Zanotowała przełamanie w 11. gemie, a następnie przy własnym podaniu nie straciła punktu. 7:5.

Znana z ryzykownej gry Białorusinka posłała 29 uderzeń wygrywających i miała aż 42 niewymuszone błędy / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Świątek starła się po raz pierwszy z Sabalenką

Był to pierwszy pojedynek tych tenisistek. Znana z ryzykownej gry Białorusinka posłała 29 uderzeń wygrywających i miała aż 42 niewymuszone błędy. Po stronie Świątek było ich - odpowiednio - 17 i 22.



Tym samym Badosa jest już pewna awansu do półfinału z pierwszego miejsca, a jej poniedziałkowy pojedynek z Polką nie będzie miał znaczenia dla dalszego losu obu zawodniczek. Sabalenka i Sakkari z kolei w bezpośrednim meczu powalczą o drugą pozycję w tabeli, która również oznacza pozostanie w turnieju.



Świątek jest drugą - po Agnieszce Radwańskiej (triumfatorce z 2015 roku) - Polką w obsadzie mastersa.