To jeszcze nie koniec kariery. Serena Williams wygrała z Danką Kovinic z Czarnogóry 6:3, 6:3 i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Amerykanka zapowiedziała już rychłe pożegnanie ze sportem.

Serena Williams / CJ GUNTHER / PAP/EPA Występ 23-krotnej triumfatorki imprez tej rangi i przez to najbardziej utytułowanej tenisistki w historii był kulminacyjnym punktem pierwszego dnia zmagań w Narodowym Centrum Tenisa im. Billie Jaen King. Uwaga prawie 30 tys. kibiców na korcie im. Arthura Ashe'a, największej arenie kompleksu, zwrócona była tylko na nią. Prawie 41-letnia zawodniczka nie zawiodła i cała otoczka, która miała być ostatecznym hołdem fanów i pożegnaniem odchodzącej gwiazdy okazała się przedwczesna. Głośna muzyka, film i kartoniada Wyjściu Williams na kort towarzyszyła owacja kibiców. Pojawiła się też kartoniada z napisem "G.O.A.T", "G.O.A.T", czyli "Greatest Of All Time"; tzn. najlepsza w historii. Były też głośna muzyka i film, który przypomniał jej sześć zwycięstw w Nowym Jorku. Amerykanka pokonała emocje, wzruszenie i świetnie odnalazła się w tej atmosferze. W czarnym stroju zdobionym diamentami, które znajdowały się zarówno na jej sukience, opasce na włosy, jak i specjalnych butach, tworząc logo producenta i otaczające je gwiazdy, po raz kolejny zaświeciła pełnym blaskiem. Dwie godziny później ponownie zabrała z krzesła swoją tenisową torbę i dumna zeszła do szatni po jednej z największych i najważniejszych wygranych w karierze. Zajmująca 605. miejsce w rankingu światowym jego była liderka, która prowadziła przez 319 tygodni, pokonała 14 lat młodszą i 80. na liście WTA Kovinic 6:3, 6:3. Zobacz również: US Open: Świątek, Linette i Hurkacz wchodzą do gry Ten sukces też miał wymiar historyczny, bo Williams wygrywała z rywalkami z 48 różnych krajów świata, ale do poniedziałku nie było w tym zestawieniu Czarnogóry. Dokonała tego pod okiem męża Alexisa Ohaniana, córki Olimpii i oddanej publiczności, wśród której były gwiazdy takie, jak pięściarz Mike Tyson, alpejka Lindsey Vonn, przedstawiciele świata filmu Hugh Jackman i Spike Lee oraz Bill Clinton, który był prezydentem USA, gdy Williams w 1999 roku triumfując w US Open zaczęła tworzyć swoją sportową legendę. A bohaterka wieczoru zaprezentowała wszystko to, co przez lata było jej znakiem firmowym na korcie - zawziętość, ambicję, okrzyki radości, mobilizacji, ale i złości czy zaciśniętą pięść po udanych zagraniach. Bezprecedensowe wydarzenie Ekscytacja kibiców sięgnęła zenitu przed piłką meczową, kiedy chyba wszyscy na trybunach wstali, by uwiecznić ten moment na telefonach. To bezprecedensowe wydarzenie - podkreślił na trybunie prasowej dziennikarz "New York Timesa", który sporo wielkich tenisowych historii widział i opisał. Publiczność była szalona. To naprawdę mi pomogło. Czuję się tu bardzo komfortowo. Kiedy wchodzę tu na kort, to zawsze, ale w taki wieczór szczególnie, chcę po prostu dać z siebie wszystko - przyznała później Williams, która wiele dokonała nie tylko w sporcie, ale wywarła olbrzymi wpływ na amerykańskie społeczeństwo. 10 czy 20 lat temu to miejsce nie wyglądało tak, jak dziś. Była i jest ambasadorem mniejszości. Pokazała nam wszystkim, że możliwe są rzeczy, które wydają się na pozór nieosiągalne - przyznała Tia Green, 50-latka z Oklahama City, która wybrała się do Nowego Jorku z czterema kuzynami. "Ostatni taniec trwa" Williams po meczu zamieniła też kilka zdań z inną legendą tenisa i patronką nowojorskiego kompleksu Billie Jean King, która była ubrana żakiet w kolorze fuksjowym. Bo to, poza czarnym, twój ulubiony... - wyjaśniła zdobywczyni łącznie 39, a 12 w singlu, tytułów wielkoszlemowych. Kocham to, że niczego się nie boisz i nienawidzisz przegrywać. To niesamowite, w jaki sposób przez te wszystkie lata poruszyłaś nasze serca i umysły. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz większej równości i różnorodności - zwróciła się King do Williams. Z kolei gwiazda amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey podziękowała tenisistce za to, że pokazała, jak być jednocześnie potężnym i nieustraszonym, ale i pełnym wdzięku. Wróciłaś, bo nigdy w życiu się nie bałaś i przed niczym nie cofałaś. Wiedz, że czegokolwiek nie zrobisz w przyszłości, wszyscy będziemy na to patrzeć z miłością i szacunkiem - powiedziała Winfrey. W amerykańskich mediach szeroko komentowane jest zwycięstwo Williams, która - jak podkreślili organizatorzy US Open - została dopiero czwartą tenisistką w Erze Open, trwającej od 1968 roku, które wygrały mecze w czterech różnych dekadach swojego życia. Wcześniej dokonały tego pochodząca z Czech Amerykanka Martina Navratilova, Japonka Kimiko Date i... starsza siostra Sereny - Venus. "Ostatni taniec trwa", "Serena zapewniła ekscytujący premierowy wieczór", "Williams wciąż w trasie", "Serena Williams przedłuża swoją wyjątkową karierę" - to niektóre tytuły prasowe i internetowe. W środę na drodze zwyciężczyni 73 zawodowych turniejów stanie druga obecnie rakieta globu - Estonka Anett Kontaveit. Zobacz również: US Open: Świątek, Linette i Hurkacz wchodzą do gry

