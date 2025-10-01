Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka, wiceliderka światowego rankingu, w 1/8 finału przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 4:6, 6:4, 0:6.

Iga Świątek podczas meczu z Emmą Navarro / ANDRES MARTINEZ CASARES / PAP/EPA

To pierwsza wygrana 24-letniej Amerykanki z Polką w karierze.

W turnieju w stolicy Chin odpadły już Magdalena Fręch i Magda Linette, odpowiednio, w 1. i 2. rundzie.

Emma Navarro podczas meczu z Igą Świątek / ANDRES MARTINEZ CASARES / PAP/EPA