Magda Linette pokonała francuską tenisistkę Chloe Paquet 6:3, 6:3 w 1. rundzie wielkoszlemowego French Open. Kolejną rywalką Polki będzie liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty.

To było drugie w historii spotkanie tych tenisistek. Dwa lata temu również zmierzyły się w pierwszej rundzie French Open i także górą była Linette.

Obecnie 29-letnia poznanianka jest 45. rakietą świata, a młodsza o dwa lata Paquet - 251. Francuzka na co dzień startuje głównie w zawodach niższej rangi - ITF.



Linette bardzo dobrze zaczęła mecz, bo od przełamania rywalki. Sama serwowała solidnie, a dziewiątego gema również wygrała przy podaniu Paquet i w konsekwencji pierwszy set padł jej łupem.



Początek drugiej partii także minął po myśli Polki, która szybko objęła prowadzenie 3:0. Później jednak dopadł ją lekki kryzys i zrobiło się 3:3. Linette szybko wróciła do wcześniejszej dyspozycji, wygrała kolejne trzy gemy i całe spotkanie, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.



We French Open Linette najlepiej poszło w 2017 roku, gdy dotarła do trzeciego etapu zmagań. Powtórzyć ten wynik będzie jej jednak bardzo ciężko. Z najwyżej rozstawioną Barty wcześniej nie grała.



Australijka również we wtorek nie bez problemów pokonała Amerykankę Bernardę Perę 6:4, 3:6, 6:2. W drugim secie Barty poprosiła o przerwę medyczną. Miała kłopoty prawdopodobnie z biodrem lub dolną częścią kręgosłupa.



French Open jest pierwszym w tym sezonie występem wielkoszlemowym Linette. Ze startu w Australian Open zrezygnowała z powodu kontuzji kolana. W czterech pierwszych turniejach na "mączce" w tym roku przegrała mecze otwarcia. W dwóch z nich jednak trafiła na zawodniczki z czołówki. Humor poprawiła sobie w minionym tygodniu - w imprezie WTA w Strasburgu dotarła do półfinału.

Wcześniej do drugiej rundy singla awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz.



Wynik meczu 1. rundy singla:

Magda Linette (Polska) - Chloe Paquet (Francja) 6:3, 6:3.