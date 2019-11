W sobotę 16 listopada otwarto bazę rodzin, które czekają na pomoc. Dzięki wolontariuszom do internetowej bazy trafiają historie potrzebujących z całej Polski. Przez najbliższe trzy tygodnie każdy może wybrać z niej rodzinę, której chce pomóc. By zostać darczyńcą wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, poznać potrzeby i marzenia wybranej rodziny oraz wspólnie z przyjaciółmi czy bliskimi przygotować Paczkę.

Sobotnie otwarcie bazy rodzin, którym w tej edycji chce pomóc Szlachetna Paczka, dostarczyło wielu emocji - a to dopiero początek. W dniach 7-8 grudnia podczas Weekendu Cudów wolontariusze ponownie odwiedzą tysiące rodzin w całym kraju, wręczając im przygotowane przez darczyńców paczki, a wraz z nimi - impuls do zmiany. Aby to mogło się wydarzyć - wszystkie rodziny muszą znaleźć swoich darczyńców.

Wolontariusze wciąż pracują

Pierwsze historie potrzebujących trafiły na stronę www.szlachetnapaczka.pl w sobotę o godzinie 8:00. Mimo tak wczesnej pory, wystarczyła godzina, by darczyńcy wybrali prawie 1000 rodzin! Do bazy wciąż trafiają nowe, poruszające historie - każdego dnia wolontariusze Szlachetnej Paczki odbywają około 1000 spotkań z rodzinami z całej Polski. Paczka chce dotrzeć do nowych miejsc i pomóc tym, którzy zmagają się z biedą w odosobnieniu, po cichu, z dala od wzroku drugiego człowieka. Dlatego w tym roku utworzono 112 nowych rejonów Szlachetnej Paczki w najdalszych zakątkach kraju. Do momentu otwarcia bazy wolontariuszom udało się odwiedzić prawie 14 tys. rodzin z 633 lokalizacji.

Z pomocą do tych, którym zabrakło szczęścia

- Ma 85 lat. W jej domu brakuje łazienki i bieżącej wody. Seniorka marzy o nowym czajniku.

- W jego mieszkaniu zamarza woda, mężczyzna śpi na materacu. Największe marzenie? Łóżko.

Przez ostatnich kilka tygodni wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzają rodziny dotknięte różnie pojmowaną biedą. Pytają o ich sytuację, najpilniejsze potrzeby oraz marzenia. Szlachetna Paczka łączy - jedną paczkę przygotowuje zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu osób. - Wiem, że niektórzy mają w życiu o wiele mniej szczęścia niż ja. Uważam, że własnym szczęściem należy się dzielić i próbować pomagać tym, którzy mają w życiu gorzej. Też kiedyś mogę być w takiej sytuacji i chciałabym, by wtedy ktoś mi pomógł - tłumaczy jeden z darczyńców Szlachetnej Paczki.

Paczka łączy już od blisko 20 lat

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Paczka już od blisko 20 lat łączy tych, którzy chcą zrobić coś dobrego i czerpać radość z dzielenia się tym, co mają. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 635 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 47 milionów złotych.

W zgodzie z ideą mądrej pomocy

By wyjść z zaklętego kręgu biedy, rodziny objęte programem potrzebują nie tylko wsparcia materialnego, ale także uwagi i zainteresowania drugiego człowieka. Dzięki Szlachetnej Paczce Ci, którzy czują się wykluczeni, mogą doświadczyć czegoś bezcennego - pewności, że jest ktoś, kto w nich wierzy. Właśnie te spotkania, uściski dłoni i słowa otuchy stają się impulsem do zmiany i odzyskania nadziei na wyjście z trudnej sytuacji.

Wiele osób błędnie kojarzy Szlachetną Paczkę z wielkimi potrzebami, z rodzinami, które potrzebują remontów, opału, wózków inwalidzkich, ale są też na tej liście starsze osoby, babcie, dziadkowie, którzy potrzebują czajnika, garnków, podstawowych środków do higieny, tudzież żywności. Czasami naprawdę bardzo niewiele potrzeba, żeby komuś bardzo pomóc. Piękne jest też to, że Ci ludzie czują się zauważeni, wiedzą, że komuś na nich zależy. To jest piękne, dlatego ja tak mocno chcę wspierać inicjatywę Szlachetnej Paczki - mówi Ania Starmach, wieloletnia przyjaciółka Szlachetnej Paczki.

Szlachetna tradycja

Jak co roku wolontariusze, darczyńcy i sympatycy Szlachetnej Paczki wyszli na ulice wszystkich wojewódzkich miast w Polsce, by wspólnie świętować otwarcie nowej bazy rodzin. W sercu Szlachetnej Paczki, w Krakowie, pochód ruszył spod Teatru Słowackiego, przez ulicę Floriańską, aż do Rynku Głównego i placu pod Wawelem. Marsze są okazją do spotkań i zakomunikowania Polakom, na czym polega Szlachetna Paczka.

Od soboty rano do godzin popołudniowych na stronie www.szlachetnapaczka.pl swoich darczyńców znalazło już ponad 3500 rodzin w potrzebie, w poniedziałek rano ta liczba wzrosła już do ponad 5000. Pod tym adresem można poznać historie rodzin włączonych do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki oraz wspomóc podopiecznych siostrzanego programu - Akademii Przyszłości. Fundując Indeks Sukcesów, przyczynisz się do budowania poczucia własnej wartości u dzieci, które zmagają się z niską samooceną oraz trudnościami w szkole. Dla małych studentów udział w programie to prezent na całe życie, dzięki któremu mogą uwierzyć w siebie i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Na pomoc wciąż czeka ponad 300 podopiecznych z całego kraju.

Tysiące rodzin nadal potrzebuje pomocy. Pomyśl o tych, którym zabrakło szczęścia - możesz im pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz swoją rodzinę.