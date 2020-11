W sobotę 14 listopada otwarciem tzw. Bazy Rodzin rozpoczęła się kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Przez najbliższe cztery tygodnie każdy może wybrać z niej rodzinę, której chce pomóc. darczyńcą przygotowującym Paczkę może zostać każdy, wystarczy wejść na stronę internetową https://www.szlachetnapaczka.pl/, poznać potrzeby i marzenia wybranej rodziny oraz wspólnie z przyjaciółmi czy bliskimi przygotować dedykowaną pomoc.

Szlachetna Paczka ruszyła! Tysiące rodzin czeka na swoich darczyńców / Materiały prasowe

Szlachetna Paczka łączy Polaków wokół idei mądrego pomagania już od 20 lat. Inauguracja tegorocznej edycji miała jednak charakter inny niż zwykle. Dotąd w dzień otwarcia Bazy Rodzin w największych miastach kraju odbywały się uroczyste marsze wolontariuszy, a krakowskie biuro Paczki zamieniało się w tłumne miejsce spotkań przyjaciół programu, darczyńców i dziennikarzy. W tym szczególnym roku część uroczystego otwarcia odbyła się online. Było mniej gwarnie, ale dzięki temu przekaz o rodzinach potrzebujących wsparcia mógł wybrzmieć donioślej niż zwykle.

Inauguracja w wersji online

- Jak popatrzycie, czego dzisiaj potrzeba rodzinom, w 2020 roku w Polsce, to zobaczycie, że czasami wystarczy opał, środki czystości albo tylko i wyłącznie materac, koc. I wydawać by się mogło: ale jak to? Przecież to jest potrzeba pierwsza. I właśnie o to chodzi. Bez Was te proste rzeczy nie trafią tam, gdzie mogą - mówił podczas wirtualnej inauguracji Szlachetnej Paczki Jarosław Kuźniar, prowadzący wydarzenie i jednocześnie jeden z tegorocznych darczyńców Paczki.

Podczas inauguracji online transmitowanej w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki, gośćmi Jarosława Kuźniara byli nie tylko przedstawiciele Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki, wolontariusze oraz darczyńcy programu, ale także przyjaciele i ambasadorzy Paczki. Na wirtualnej kanapie usiedli m.in. Anna Starmach, Joanna Jabłczyńska czy Jacek Hugo-Bader.

- Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest to, że to jest przemyślane. Tu się nie wyda pieniędzy na nic, tu nie ma chybionych inwestycji. Ktoś, kto potrzebuje młynek, to właśnie młynek dostanie. To mi się najbardziej podoba, że tu jest bardzo przemyślany każdy grosz i to jest szlachetne -mówił podczas rozmowy Jacek Hugo-Bader, reporter zaangażowany we wspólną inicjatywę społeczną Szlachetnej Paczki i Onetu - #LudzieNieLiczby.

Szlachetna Paczka potrzebna bardziej niż kiedykolwiek

Pandemia dotknęła nas wszystkich, ale jej skutki szczególnie odczuwają grupy i tak już wykluczone społecznie i najmniej uprzywilejowane: osoby starsze, schorowane i z niepełnosprawnościami, ledwo wiążące koniec z końcem. Do takich rodzin dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki.

Potrzebujący otrzymają jednak nie tylko pomoc materialną. Szlachetna Paczka to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Zaangażowanie darczyńców zmienia los potrzebujących - ale również ich samych. Czytając historie rodzin paczkowych, zaczynamy inaczej patrzeć na to, co mamy. Dostrzegamy, że mimo codziennych trudności mamy też wiele szczęścia i że warto się tym szczęściem dzielić, zwłaszcza z tymi, którzy mają go mniej. A razem możemy więcej!

- Ja wiem, że te rodziny potrzebują mnie bardzo, ale ja także potrzebuję ich - mówiła podczas inauguracji online Anna Starmach, wieloletnia przyjaciółka Szlachetnej Paczki. - Nie mogłam się doczekać, aż baza rodzin zostanie otwarta i będę mogła działać. U nas w rodzinie jest tak, że od kilku lat już nie kupujemy sobie prezentów wzajemnie, bo mamy wszystko. Inni nie mają nawet podstawowych rzeczy.

Edycja inna niż zwykle

Przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się: pracować zdalnie, świętować Wielkanoc na odległość z bliskimi, spotykać online wieczorem ze znajomymi, dbać o zaopatrzenie domu. Wierzymy, że w takiej formule możliwe jest też tworzenie przez darczyńców Szlachetnych Paczek.

Organizatorzy programu dołożyli wszelkich starań, żeby tegoroczną formułę dostosować do przepisów sanitarnych i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i wolontariuszy. W konsultacjach z wirusologiem dr. Tomaszem Dzieciątkowskim wypracowano procedury bezpieczeństwa, organizując Szlachetną Paczkę w odpowiednim reżimie sanitarnym. Standardy przeprowadzenia programu są także dynamicznie dostosowywane się do zmieniających się warunków i wytycznych.

Na https://www.szlachetnapaczka.pl/ została opublikowana baza tysięcy historii potrzebujących rodzin , do których w ostatnich tygodniach dotarli wolontariusze Szlachetnej Paczki.