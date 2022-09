Trwa rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości. Aby mądra pomoc mogła trafić do rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dzieci, które nie wierzą w siebie, potrzeba wolontariuszy - w każdym województwie. Chcesz się zgłosić? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz.

Lubię pomagać ludziom. Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się 3 lata temu. Od tego czasu jestem liderem i wolontariuszem. To była spontaniczna i szybka decyzja - mówi Dariusz. Paczka nauczyła mnie tego, że nawet jeżeli nie masz czasu, to go masz! - dodaje.

/ Materiały prasowe

Da się łączyć wolontariat z pracą zawodową, pasjami, związkami, spotkaniami z przyjaciółmi - dodaje Justyna, wolontariuszka Akademii Przyszłości. To, co robimy, jest ogromną wartością. Jesteśmy w stanie realnie zmieniać życie innych osób - podkreśla.

/ Materiały prasowe

Bądź wsparciem dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. Wejdź na www.superw.pl i zostań wolontariuszem!

Masz do wyboru jedną z dwóch ról

W wolontariat Szlachetnej Paczki czy Akademii Przyszłości możesz zaangażować się na dwa sposoby. Chcesz zarządzać pracą zespołu i czuwać nad przebiegiem programu w swojej okolicy? Zgłoś się na lidera zespołu wolontariuszy w Paczce lub Akademii. Liderzy i Liderki koordynują działania innych wolontariuszy i dzięki temu umożliwiają niesienie mądrej pomocy.

/ Materiały prasowe

Wolisz wspierać najbardziej potrzebujących podczas bezpośrednich spotkań? Wybierz rolę wolontariusza. W Szlachetnej Paczce wolontariusz odwiedza rodziny w trudnej sytuacji materialnej, poznaje ich historie i przekazuje gotowe paczki. W Akademii Przyszłości wolontariusz spotyka się na indywidualnych zajęciach z wybranym dzieckiem i towarzyszy mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez cały rok szkolny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych rolach w wolontariacie Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości? Wejdź na www.superw.pl.

/ Materiały prasowe

Pomagaj potrzebującym z Twojej okolicy

By w każdym rejonie Paczki i kolegium Akademii mogli działać wolontariusze, potrzeba najpierw zrekrutować i przeszkolić liderów. Wciąż wielu z nich brakuje - w całej Polsce. Chcesz mieć realny wpływ na życie konkretnych osób z najbliższej okolicy? Dołącz do wolontariatu Paczki lub Akademii w swoim województwie:

Sprawdź, jak się zgłosić

Zarówno w Paczce jak i w Akademii zgłoszenia do wolontariatu odbywają się za pomocą strony www.superw.pl. Tylko trzy kroki dzielą Cię od tego, by zacząć pomagać w swojej najbliższej okolicy:

1. Wejdź na stronę www.superw.pl i wypełnij krótki formularz zgłoszenia.

2. Przejdź krótką rozmowę ze swoim przyszłym Koordynatorem lub Liderem i wdrożenie.

3. Dopełnij niezbędnych formalności i zacznij działać!