Jeszcze 94 rodziny czekają na swojego Darczyńcę! Wciąż można pomóc spełnić marzenia jednej z rodzin. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać rodzinę potrzebującą albo inną formę zaangażowania.

Jestem bardzo zadaniowa. Lubię stawiać sobie cele i do nich dążyć. Dlatego tak cenię Szlachetną Paczkę - mówi Olga Frycz. Aktorka, która oprócz występów na scenie, regularnie... trenuje sztuki walki, wspólnie z zawodnikami Academii Gorila już kolejny rok z rzędu angażuje się w pomoc paczkowym rodzinom. Choć do finału Paczki zostało już bardzo niewiele, wciąż jeszcze można zostać darczyńcą lub wesprzeć projekt finansowo.



Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Wózek dla lalek

Olga Frycz i zawodnicy Gorili pomogą w tym roku dwóm samotnym matkom. Jedna z nich wychowuje dwóch małych chłopców, druga - dwie córki. Odkąd sama zostałam mamą, jestem jeszcze bardziej wrażliwa na marzenia dzieci - tłumaczy aktorka. Gdy zobaczyliśmy w opisie rodziny, że oprócz paneli podłogowych i lodówki, których bardzo potrzebują, proszą również o wózek dla lalek, o którym marzy dziewczynka, to po prostu nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie - dodała.



Olga Frycz dodała, że w Szlachetnej Paczce bardzo ważne jest dla niej to, że w pomoc angażuje się tak wiele osób. Przeczytałam gdzieś, że jedną paczkę dla rodziny robi średnio 36 osób. To jest rewelacja! Angażuje się cała społeczność, tak jak w naszym przypadku, ludzie się zbierają i razem robią coś dobrego - mówi.



Rodzice też marzą

W paczce przygotowanej przez Olgę Frycz i zawodników trenujących w Academii Gorila znalazła się też... wkrętarka. To również jest w Paczce wyjątkowe: że pozwala przypomnieć sobie o marzeniach dorosłym. Bo wiadomo - dla dzieci wszystko, ale rodzice, ojcowie też mają swoje marzenia. A ich realizację często muszą zostawiać na sam koniec. Albo w ogóle o nich zapomnieć - podkreśla aktorka. W ubiegłym roku kupowałyśmy golarkę, szukałyśmy też jakichś takich specjalistycznych kluczy. Zjeździłyśmy ileś sklepów, ale w końcu udało nam się je kupić - dodała.



W przygotowywaniu paczek i realizacji marzeń potrzebujących rodzin Olga Frycz ma duże doświadczenie, bowiem darczyńcą i ambasadorką Szlachetnej Paczki jest już od wielu lat. W ubiegłym roku, wspólnie ze swoją przyjaciółką, wieloletnią mistrzynią świata w MMA i jedną z najlepszych zawodniczek w historii tej dyscypliny, wspólnie odwiedzały też włączone do Paczki rodziny.

Życzę wszystkim, aby mogli spędzić święta bez martwienia się o to, że komuś zabraknie pieniędzy na kupno prezentu dla najbliższych. A przede wszystkim, aby wszyscy cieszyli się tym co mają i sobą nawzajem - powiedziała.

Weekend cudów już w ten weekend

Pomoc przygotowana przez Olgę Frycz i Academię Gorila, podobnie jak przez wszystkich innych darczyńców Szlachetnej Paczki, trafi do potrzebujących rodzin w Weekend Cudów, 8-9 grudnia, gdy w całej Polsce odbędzie się finał XVIII edycji projektu. Przez dwa dni darczyńcy będą dostarczać paczki z pomocą do magazynów, a wolontariusze rozwiozą je do tysięcy domów. To kulminacyjny moment projektu, ale nie jego koniec. Szlachetna Paczka działa przez cały rok, a wolontariusze pracują z rodzinami nad tym, by trwale poprawić ich sytuację, pomagając im samodzielnie radzić sobie z trudnościami.



